Инфлацията в Германия се ускори за трети пореден месец през август

Инфлацията в Германия се е ускорила за трети пореден месец през август, достигайки 2,9 на сто на годишна основа, според оповестените днес окончателни данни на Федералната статистическа служба „Дестатис“ (Destatis), които потвърждават предварителните оценки, публикувани в края на миналия месец, предаде БТА.

Германската годишна инфлация през юли е нараснала до 2,8 на сто след ръст до 2,3 на сто през предходния месец, според националната методология на „Дестатис“.

С най-голям принос за общата инфлация отново са били енергийните продукти, чиито цени са нараснали с 10,5 на сто през август в сравнение със същия месец на предходната година. Това е най-голямото повишение на цените на енергийните продукти от повече от три години, отбелязва „Дестатис“.

Цените в сектор енергетика се повишиха с 8,3 на сто на годишна база през юли след ръст с 3,4 на сто през юни.

Цените на храните в Германия са забавили темп през миналия месец, като са нараснали с едва 0,1 на сто на годишна основа, след като през юли бяха нагоре с 0,4 на сто.

В сравнение със същия месец на предходната година обаче през август т. г. някои хранителни продукти са били значително по-скъпи, в това число яйцата с 15,2 на сто, пресните зеленчуци с 5,2 на сто и рибата, рибните продукти и морските дарове с 4,4 на сто.

В същото време по-ниски са били цените на хранителните мазнини и масла с 15,3 на сто, включително на маслото, което е поевтиняло с 29,9 на сто, както и на пресните плодове (5,6 на сто) и млечните продукти (5,5 на сто).

При стоките като цяло инфлацията се е ускорила до 3 на сто през август, а при услугите – до 2,8 на сто.

На месечна основа - през август спрямо юли - растежът на потребителските цени в най-голямата европейска икономика се е забавил до 0,2 на сто от 0,8 на сто през юли.