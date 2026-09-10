Инфлацията в Германия се ускори за трети пореден месец през август

Инфлацията в Германия се е ускорила за трети пореден месец през август, достигайки 2,9 на сто на годишна основа, според оповестените днес окончателни данни на Федералната статистическа служба „Дестатис“ (Destatis), които потвърждават предварителните оценки, публикувани в края на миналия месец, предаде БТА.
Германската годишна инфлация през юли е нараснала до 2,8 на сто след ръст до 2,3 на сто през предходния месец, според националната методология на „Дестатис“.
С най-голям принос за общата инфлация отново са били енергийните продукти, чиито цени са нараснали с 10,5 на сто през август в сравнение със същия месец на предходната година. Това е най-голямото повишение на цените на енергийните продукти от повече от три години, отбелязва „Дестатис“.
Цените в сектор енергетика се повишиха с 8,3 на сто на годишна база през юли след ръст с 3,4 на сто през юни.
Цените на храните в Германия са забавили темп през миналия месец, като са нараснали с едва 0,1 на сто на годишна основа, след като през юли бяха нагоре с 0,4 на сто.
В сравнение със същия месец на предходната година обаче през август т. г. някои хранителни продукти са били значително по-скъпи, в това число яйцата с 15,2 на сто, пресните зеленчуци с 5,2 на сто и рибата, рибните продукти и морските дарове с 4,4 на сто.
В същото време по-ниски са били цените на хранителните мазнини и масла с 15,3 на сто, включително на маслото, което е поевтиняло с 29,9 на сто, както и на пресните плодове (5,6 на сто) и млечните продукти (5,5 на сто).
При стоките като цяло инфлацията се е ускорила до 3 на сто през август, а при услугите – до 2,8 на сто.
На месечна основа - през август спрямо юли - растежът на потребителските цени в най-голямата европейска икономика се е забавил до 0,2 на сто от 0,8 на сто през юли.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гошо
Коментиран от #22
12:12 10.09.2026
2 име
Коментиран от #9, #14
12:12 10.09.2026
3 Ясно
12:12 10.09.2026
4 сандо
Коментиран от #21, #23
12:14 10.09.2026
5 Да си го кажем
Коментиран от #33
12:14 10.09.2026
6 Де Б или
12:16 10.09.2026
7 Банго Васил
Дизелът гони 4 лева. Машала, Гумене!
Коментиран от #17, #26
12:16 10.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 име
12:19 10.09.2026
11 Какви хубави санкции измислят
Ако има допитване за процент подкрепящи тези двете и европейската комисия дали ще достигнат десетте процента на мерц. Не вярвам
12:19 10.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Руснак
Коментиран от #15, #19
12:20 10.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Монголия
До коментар #13 от "Руснак":Няма по-славянско лице от образа на Путин.
Коментиран от #24
12:21 10.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Много си умен
До коментар #7 от "Банго Васил":Обърни се към либералните в Брюксел и европейската комисия която налага санкции на Русия. И към Тръмп който започна войната в Иран. Знаеш ли че горивата в България са най-евтин защото обикалям цяла Европа. В Европейския съюз горивата са високи в Албания и Македония са колкото при нас.
Коментиран от #25
12:22 10.09.2026
18 ежко
Коментиран от #32
12:22 10.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мич
12:25 10.09.2026
21 Гледай
До коментар #4 от "сандо":Собствената кончина.
12:33 10.09.2026
22 Как си представяш
До коментар #1 от "Гошо":Конвейери за автомобили да произвеждат оръжие?
12:37 10.09.2026
23 А бре
До коментар #4 от "сандо":от кое село беше бре
12:37 10.09.2026
24 Какво не ти харесва Путин?
До коментар #15 от "Монголия":Бойко Борисов да не е голям хубавец. Или шиши?
Коментиран от #29
12:40 10.09.2026
25 Пръцко дедин
До коментар #17 от "Много си умен":Там където обикаляш държавите са с по висок стандарт нормално е при нас и бедните държави да са по ниски.
Коментиран от #27
12:41 10.09.2026
26 Благодарение на разумния премиер
До коментар #7 от "Банго Васил":Горивата в България са най-евтини е ЕС.
12:43 10.09.2026
27 Ти какво искаш?
До коментар #25 от "Пръцко дедин":Капитализъм. Чорбаджиите определят твоите доходи, а не премиера. Нали искахте капитализъм? През соца дизелът беше 8 стотинки.
12:45 10.09.2026
28 За Германия
12:49 10.09.2026
29 Атина Палада
До коментар #24 от "Какво не ти харесва Путин?":Той ,ако стигне годините на Путин как ли ще изглежда:)) Путин поне има снимки от младините му в публичното пространство и ясно се виждат чертите му..Няма и белег от монголски черти.
Коментиран от #30
12:49 10.09.2026
30 И да има, какво от това?
До коментар #29 от "Атина Палада":Китайците имат монголски черти но са най-развитата страна в света. Какво искат да кажат? Бойко Борисов има цигански черти, но него много го харесват. Шиши прилича на цигански барон. Все хубавци.
13:00 10.09.2026
31 През соца
13:04 10.09.2026
32 А бе
До коментар #18 от "ежко":Тези са от соц менталните бившата ГДР
13:11 10.09.2026
33 Няма такъв кинофилм!
До коментар #5 от "Да си го кажем":като набеден руснак
13:14 10.09.2026
34 Урсулата да дава още трилиони на зеления
13:29 10.09.2026