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Инфлацията в Германия се ускори за трети пореден месец през август

Инфлацията в Германия се ускори за трети пореден месец през август

10 Септември, 2026 12:09 798 34

  • инфлация-
  • германия-
  • икономика-
  • ес-
  • еврозона

С най-голям принос за общата инфлация отново са били енергийните продукти, чиито цени са нараснали с 10,5 на сто

Инфлацията в Германия се ускори за трети пореден месец през август - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Инфлацията в Германия се е ускорила за трети пореден месец през август, достигайки 2,9 на сто на годишна основа, според оповестените днес окончателни данни на Федералната статистическа служба „Дестатис“ (Destatis), които потвърждават предварителните оценки, публикувани в края на миналия месец, предаде БТА.

Германската годишна инфлация през юли е нараснала до 2,8 на сто след ръст до 2,3 на сто през предходния месец, според националната методология на „Дестатис“.

С най-голям принос за общата инфлация отново са били енергийните продукти, чиито цени са нараснали с 10,5 на сто през август в сравнение със същия месец на предходната година. Това е най-голямото повишение на цените на енергийните продукти от повече от три години, отбелязва „Дестатис“.

Цените в сектор енергетика се повишиха с 8,3 на сто на годишна база през юли след ръст с 3,4 на сто през юни.

Цените на храните в Германия са забавили темп през миналия месец, като са нараснали с едва 0,1 на сто на годишна основа, след като през юли бяха нагоре с 0,4 на сто.

В сравнение със същия месец на предходната година обаче през август т. г. някои хранителни продукти са били значително по-скъпи, в това число яйцата с 15,2 на сто, пресните зеленчуци с 5,2 на сто и рибата, рибните продукти и морските дарове с 4,4 на сто.

В същото време по-ниски са били цените на хранителните мазнини и масла с 15,3 на сто, включително на маслото, което е поевтиняло с 29,9 на сто, както и на пресните плодове (5,6 на сто) и млечните продукти (5,5 на сто).

При стоките като цяло инфлацията се е ускорила до 3 на сто през август, а при услугите – до 2,8 на сто.

На месечна основа - през август спрямо юли - растежът на потребителските цени в най-голямата европейска икономика се е забавил до 0,2 на сто от 0,8 на сто през юли.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    14 3 Отговор
    Сега Фолксваген като почнат да правят оръжие, ще е всичко наред

    Коментиран от #22

    12:12 10.09.2026

  • 2 име

    22 2 Отговор
    Инфлация заради скъпи енергоносители, ама вече не зависят от скъпия руски газ, Путин не може да ги шантажира, а краварите, като един надежден парнньор, доставят евтин газ и петрол. Нали така, жълтопаветници!?

    Коментиран от #9, #14

    12:12 10.09.2026

  • 3 Ясно

    18 1 Отговор
    Сбогом Газпром...-санкциите работят...!!!!

    12:12 10.09.2026

  • 4 сандо

    18 3 Отговор
    Германия се превръща в провинция на Африка И ТАЛИБАНИЯ..

    Коментиран от #21, #23

    12:14 10.09.2026

  • 5 Да си го кажем

    12 0 Отговор
    Мерц си отива. Германците го изядоха. Пускат мемета...Защо не викаш за СП, а викаш за дребни саботажи. Защото едните да украинци ,а другите набедени руснаци???🤣😂🤣😂🤣

    Коментиран от #33

    12:14 10.09.2026

  • 6 Де Б или

    15 1 Отговор
    Евро И Д о Т И тръгнали на Русия да се зъбат. Останаха само без газ от русия и им се стъжни- ами ако Путин реши с ракети да ги маа..-кво става...?

    12:16 10.09.2026

  • 7 Банго Васил

    4 10 Отговор
    Прогресистът Крадев Гумен намали ли цените в БГстанската джамахирия?

    Дизелът гони 4 лева. Машала, Гумене!

    Коментиран от #17, #26

    12:16 10.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 име

    6 6 Отговор
    С името на Путин на уста и прогресизъм в сърцето към национална катастрофа!

    12:19 10.09.2026

  • 11 Какви хубави санкции измислят

    14 0 Отговор
    Урсулката и Кая. Тези две умни жени водещи европейският съюз. За съжаление цената я плащаме ние гражданите.
    Ако има допитване за процент подкрепящи тези двете и европейската комисия дали ще достигнат десетте процента на мерц. Не вярвам

    12:19 10.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Руснак

    8 1 Отговор
    Публикуте снимки на руски паметник, дето така плачат японците. Как с приклад разбива японска Империя. Лицето на паметника, чисто славянско.

    Коментиран от #15, #19

    12:20 10.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Монголия

    2 5 Отговор

    До коментар #13 от "Руснак":

    Няма по-славянско лице от образа на Путин.

    Коментиран от #24

    12:21 10.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Много си умен

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Банго Васил":

    Обърни се към либералните в Брюксел и европейската комисия която налага санкции на Русия. И към Тръмп който започна войната в Иран. Знаеш ли че горивата в България са най-евтин защото обикалям цяла Европа. В Европейския съюз горивата са високи в Албания и Македония са колкото при нас.

    Коментиран от #25

    12:22 10.09.2026

  • 18 ежко

    8 1 Отговор
    После що гласували за Алтернативата....

    Коментиран от #32

    12:22 10.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мич

    11 0 Отговор
    А ние сме цъфнали и вързали.

    12:25 10.09.2026

  • 21 Гледай

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "сандо":

    Собствената кончина.

    12:33 10.09.2026

  • 22 Как си представяш

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гошо":

    Конвейери за автомобили да произвеждат оръжие?

    12:37 10.09.2026

  • 23 А бре

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "сандо":

    от кое село беше бре

    12:37 10.09.2026

  • 24 Какво не ти харесва Путин?

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Монголия":

    Бойко Борисов да не е голям хубавец. Или шиши?

    Коментиран от #29

    12:40 10.09.2026

  • 25 Пръцко дедин

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Много си умен":

    Там където обикаляш държавите са с по висок стандарт нормално е при нас и бедните държави да са по ниски.

    Коментиран от #27

    12:41 10.09.2026

  • 26 Благодарение на разумния премиер

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Банго Васил":

    Горивата в България са най-евтини е ЕС.

    12:43 10.09.2026

  • 27 Ти какво искаш?

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Пръцко дедин":

    Капитализъм. Чорбаджиите определят твоите доходи, а не премиера. Нали искахте капитализъм? През соца дизелът беше 8 стотинки.

    12:45 10.09.2026

  • 28 За Германия

    5 0 Отговор
    разбрахме, сега остава да ни осветлите и за цъфтежа в България!?

    12:49 10.09.2026

  • 29 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Какво не ти харесва Путин?":

    Той ,ако стигне годините на Путин как ли ще изглежда:)) Путин поне има снимки от младините му в публичното пространство и ясно се виждат чертите му..Няма и белег от монголски черти.

    Коментиран от #30

    12:49 10.09.2026

  • 30 И да има, какво от това?

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Атина Палада":

    Китайците имат монголски черти но са най-развитата страна в света. Какво искат да кажат? Бойко Борисов има цигански черти, но него много го харесват. Шиши прилича на цигански барон. Все хубавци.

    13:00 10.09.2026

  • 31 През соца

    1 0 Отговор
    С нафта си миехме ръцете. Беше 8 стотинки, 4 цента! Нали искахте банани? Сега имате банани и нафта по две евро.

    13:04 10.09.2026

  • 32 А бе

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "ежко":

    Тези са от соц менталните бившата ГДР

    13:11 10.09.2026

  • 33 Няма такъв кинофилм!

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да си го кажем":

    като набеден руснак

    13:14 10.09.2026

  • 34 Урсулата да дава още трилиони на зеления

    2 0 Отговор
    И шепа семки ше станат 100 евро

    13:29 10.09.2026

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