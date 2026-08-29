Младежката организация на "Алтернатива за Германия" се дистанцира от позицията на партията за излизане от еврозоната

Младежкото движение на крайнодясната "Алтернатива за Германия" (АзГ) се дистанцира от отдавнашния призив на партията Германия да напусне еврозоната, като заявява, че вместо това иска реформи, които да отстранят недостатъците във валутната система, предаде ДПА, съобщи БТА.
"Ние не искаме Германия да напусне еврозоната, а да се преодолеят съществуващите структурни недостатъци в системата на еврото", заяви пред в. "Билд" в коментар, публикуван вчера, Жан-Паскал Хом, председател на младежката организация "Поколение Германия".
"Поколение Германия" трябва да приеме днес обща позиция по въпроса на федерален конгрес в Магдебург, провинция Саксония-Анхалт. В проект на изявление се посочва, че еврото е укрепило европейския единен пазар, но има "структурни недостатъци", и се призовава за реформи, които да подобрят стабилността, без да се жертва икономическото единство на Европа.
"Алтернатива за Германия", основана през 2013 г. като евроскептична партия, призова по време на предизборната си програма през 2025 г. Германия да напусне еврозоната.
Хом, който е и член на федералният съвет на АзГ, се разграничава от лидерката на партията Алис Вайдел и по въпроса за миграцията. Докато Вайдел призова Германия да напусне Шенгенското пространство, Хом смята, че страната трябва да остане част от него.
"Поколение Германия" беше създадена миналата година като новата младежка организация на "АзГ", след като партията разпусна предишното си младежко крило - "Млада алтернатива".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Германия капут
Пикалевски глиноземен завод (ПГЛЗ)
Североуралски бокситов рудник (СУБР)
Богословски глиноземен завод
Уралски глиноземен завод
08:07 29.08.2026
2 Еврозоната
08:08 29.08.2026
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08:09 29.08.2026
4 Цвете
08:09 29.08.2026
5 Наш човек
08:11 29.08.2026
6 Алис Вайдел
08:12 29.08.2026
7 ЛекциФльopцата
08:16 29.08.2026
8 Мехмед
08:31 29.08.2026
9 Винаги съм се чудил
Тези са крайно леви, с профашистки уклони. Готови с за следващия пакт Молотов- Рибенроп!
Меркел беше левичарк, тия са по-леви от Меркел.
Меркел, незнайно защо, минаваше за дясна консерваторка?! Напълни Германия с мигранти и слугуваше на Путин, но била дясна?!
Тия пък били крайно десни, а те са по- леви и от нея.
Има нещи сбъркано в германската политическа ориентация!
08:35 29.08.2026
10 Още на темата крайнодесни ли са АзГ?
Как би го решила една крайнодясна партия?
Никога няма да затварят граници, да строят високи огради, да прогонват насила мигранти, да разделят деца от родители, да правят хайки по улиците от тежко въоръжени паравоенни , които да убиват случайни минувачи. Няма да прави расистки демнстрации и развява чевено- черните знамена по улиците! Няма да има лозунги - " Германия на германците!". Германия е на германските граждани, които спазват законите и реда !
Крайно дясна партия би въвела строги ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ЗАКОНИ- ако един мигрант не работи, не се образова, не учи езика на държавата, не се издържа, не си плаща данъците и осигуровките, както и н семейсвото си, не дава децата си на училище, не спазва законите на държавата, той няма да получи никаква държавна субсидия, никаква подкрепа за преходния период в новата си държава. Точно след три месеца глад сам ще си събере партакешите и ще се махне. Не да живее на социал с десетилетия!
Така ли постъпват Тръмп, Вайдел, Фараж и другите, наречени " крайно десни " , а всъщност са крайно леви?
Коментиран от #11
08:51 29.08.2026
11 продължение:
До коментар #10 от "Още на темата крайнодесни ли са АзГ?":В този ред на мисли, младежката организация на АзГ определено проявява здрав разум и се държи като ДЯСНА организация.
За разлика от левичарката Вайдел.
На Вайдел и гърмят залповете на Аврора в чутурата!
Готова е да целува на Путин...лачените пантофки!
08:56 29.08.2026
12 Eвропейския Съюз Без Брюксел
Беше много добър икономически съюз и свободна зона за търговия, ноо
се превърна в ЕССР на зелените еуглени, появи се "идеологически" административен апарат огромен, скъп, спънка за всички членове. Ялови бабки изправят краставици и връзват капачки, купувате по един том описания с всякя стока. А бизнеса е принуден да се справя с хиляди ненужности.
08:57 29.08.2026