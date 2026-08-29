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Младежката организация на "Алтернатива за Германия" се дистанцира от позицията на партията за излизане от еврозоната

Младежката организация на "Алтернатива за Германия" се дистанцира от позицията на партията за излизане от еврозоната

29 Август, 2026 07:57 943 12

  • алтернатива за германия-
  • еврозона-
  • германия-
  • алис вайдел

"Ние не искаме Германия да напусне еврозоната, а да се преодолеят съществуващите структурни недостатъци в системата на еврото", обяви младежкото крило

Младежката организация на "Алтернатива за Германия" се дистанцира от позицията на партията за излизане от еврозоната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Младежкото движение на крайнодясната "Алтернатива за Германия" (АзГ) се дистанцира от отдавнашния призив на партията Германия да напусне еврозоната, като заявява, че вместо това иска реформи, които да отстранят недостатъците във валутната система, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Ние не искаме Германия да напусне еврозоната, а да се преодолеят съществуващите структурни недостатъци в системата на еврото", заяви пред в. "Билд" в коментар, публикуван вчера, Жан-Паскал Хом, председател на младежката организация "Поколение Германия".

"Поколение Германия" трябва да приеме днес обща позиция по въпроса на федерален конгрес в Магдебург, провинция Саксония-Анхалт. В проект на изявление се посочва, че еврото е укрепило европейския единен пазар, но има "структурни недостатъци", и се призовава за реформи, които да подобрят стабилността, без да се жертва икономическото единство на Европа.

"Алтернатива за Германия", основана през 2013 г. като евроскептична партия, призова по време на предизборната си програма през 2025 г. Германия да напусне еврозоната.

Хом, който е и член на федералният съвет на АзГ, се разграничава от лидерката на партията Алис Вайдел и по въпроса за миграцията. Докато Вайдел призова Германия да напусне Шенгенското пространство, Хом смята, че страната трябва да остане част от него.

"Поколение Германия" беше създадена миналата година като новата младежка организация на "АзГ", след като партията разпусна предишното си младежко крило - "Млада алтернатива".


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Германия капут

    4 20 Отговор
    Руският алуминиев гигант „Русал“ (Rusal), контролиран от милиардера Олег Дерипаска, е уведомил руското правителство за намеренията си временно да спре работата на четири от своите предприятия за суровини в Русия. Основната причина са огромните финансови загуби, оценени на около 800 милиона долара годишно.За кои заводи става въпрос?Четирите обекта, които са пред затваряне или консервация, включват производствени мощности за алуминиев оксид (глинозем) и добив на боксит:

    Пикалевски глиноземен завод (ПГЛЗ)
    Североуралски бокситов рудник (СУБР)
    Богословски глиноземен завод
    Уралски глиноземен завод

    08:07 29.08.2026

  • 2 Еврозоната

    6 24 Отговор
    Тези АДФ са просто популистка и фашистка партия. Която съществува само благодарение на разединението и настройването на хората едни срещу други. Всякаш това ще им оправи състоянието на живота. АДФ нямат идея как да привличат капитал и инвестиции, които да осигурят изхранване на местните. Да създадат производства, да развиват спортни събития за да се обединяват хората. Да развиват науката и образованието, медицината и различни сектори. Просто най-лесно да се докопат до държавната хранилка за дял живот. Явно и там ги баламосват по същия начин. И в България ги има същите, но тук са потресаващо много.

    08:08 29.08.2026

  • 3 урсулите са пробили

    27 8 Отговор
    тая младежка организация през слабoумните и неуки джензита, значи е време Алиса Вайделска да я разпусне и закрие

    08:09 29.08.2026

  • 4 Цвете

    6 22 Отговор
    ТАКА Е, ДОКАТО ЕДНА ЛЕСБИЙКА " ДИКТУВА " ????! МЛАДИТЕ СА ПО ПЕРСПЕКТИВНИ И ЗНАЯТ ДОБРЕ, КАКВО ЩЕ СЕ ПОЛУЧИ, АКО СЕ СЛУЧИ ТОВА, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СИ НАМЕРЯТ МЯСТО, ЧЕ НЕ УПРАВЛЯВАТ С РУСИЯ. АМАН ОТ ДЕМАГОЗИ.

    08:09 29.08.2026

  • 5 Наш човек

    6 22 Отговор
    Лошо.....много лошо за пропагандата. А някой казваше че младите не мислят.

    08:11 29.08.2026

  • 6 Алис Вайдел

    19 4 Отговор
    Ще ги закрия и проблемът на Урcузa е решен.

    08:12 29.08.2026

  • 7 ЛекциФльopцата

    20 3 Отговор
    Нормално за неумни джензита.

    08:16 29.08.2026

  • 8 Мехмед

    7 3 Отговор
    Ако Германия да напусне еврозоната ще дойде ред на Франция. Тогава ще останат само Румъния и България. Какво правим тогава? Това е много лоша новина за България. Ще се спре с милостинята и подаянията под формата на субсидии, дотации и фондове. Ай дано...

    08:31 29.08.2026

  • 9 Винаги съм се чудил

    4 6 Отговор
    защо тези германски путинисти, ръководени от една лесбийка, изповядващи национализъм, шовинизъм и намеса на държавата във всички сфери на битието- от обществените отношения до икономиката, финансите и идеологията, се наричат крайно десни?!

    Тези са крайно леви, с профашистки уклони. Готови с за следващия пакт Молотов- Рибенроп!
    Меркел беше левичарк, тия са по-леви от Меркел.
    Меркел, незнайно защо, минаваше за дясна консерваторка?! Напълни Германия с мигранти и слугуваше на Путин, но била дясна?!
    Тия пък били крайно десни, а те са по- леви и от нея.

    Има нещи сбъркано в германската политическа ориентация!

    08:35 29.08.2026

  • 10 Още на темата крайнодесни ли са АзГ?

    1 1 Отговор
    Да вземем мигрантския проблем.

    Как би го решила една крайнодясна партия?
    Никога няма да затварят граници, да строят високи огради, да прогонват насила мигранти, да разделят деца от родители, да правят хайки по улиците от тежко въоръжени паравоенни , които да убиват случайни минувачи. Няма да прави расистки демнстрации и развява чевено- черните знамена по улиците! Няма да има лозунги - " Германия на германците!". Германия е на германските граждани, които спазват законите и реда !
    Крайно дясна партия би въвела строги ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ЗАКОНИ- ако един мигрант не работи, не се образова, не учи езика на държавата, не се издържа, не си плаща данъците и осигуровките, както и н семейсвото си, не дава децата си на училище, не спазва законите на държавата, той няма да получи никаква държавна субсидия, никаква подкрепа за преходния период в новата си държава. Точно след три месеца глад сам ще си събере партакешите и ще се махне. Не да живее на социал с десетилетия!

    Така ли постъпват Тръмп, Вайдел, Фараж и другите, наречени " крайно десни " , а всъщност са крайно леви?

    Коментиран от #11

    08:51 29.08.2026

  • 11 продължение:

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Още на темата крайнодесни ли са АзГ?":

    В този ред на мисли, младежката организация на АзГ определено проявява здрав разум и се държи като ДЯСНА организация.
    За разлика от левичарката Вайдел.
    На Вайдел и гърмят залповете на Аврора в чутурата!
    Готова е да целува на Путин...лачените пантофки!

    08:56 29.08.2026

  • 12 Eвропейския Съюз Без Брюксел

    0 0 Отговор
    Разпуснете администрацията- тя се самоизгражда и намира причини за съществуването си, а е един огромен тумор.
    Беше много добър икономически съюз и свободна зона за търговия, ноо
    се превърна в ЕССР на зелените еуглени, появи се "идеологически" административен апарат огромен, скъп, спънка за всички членове. Ялови бабки изправят краставици и връзват капачки, купувате по един том описания с всякя стока. А бизнеса е принуден да се справя с хиляди ненужности.

    08:57 29.08.2026

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