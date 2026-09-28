Ердоган: Военнопрестъпниците трябва да бъдат в съдебните зали, а не на трибуната на ООН

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че хората, които според него са извършили военни престъпления, трябва да бъдат изправени пред съд, а не да заемат място на трибуната на ООН. Той направи изказването си в Истанбул по време на закриването на 21-вото международно търговско изложение MÜSİAD EXPO и 29-ия международен бизнес форум, предава Фокус.

„Военнопрестъпниците не принадлежат на трибуната на ООН, а в съдебните зали, където трябва да отговарят за престъпленията, които са извършили, и за кръвта, която са пролели“, заяви Ердоган.

Турският президент допълни, че ако извършителите на геноцид не бъдат подведени под отговорност пред закона и историята, същите престъпления могат да се повторят. Той отново подчерта подкрепата на Анкара за палестинците и заяви, че палестинският народ и хората в Газа не са сами в стремежа си към права и справедливост.

Ердоган заяви още, че Турция ще продължи да изразява позицията си по международните конфликти и да защитава това, което определя като правата на „потиснатите“.

По думите му регионът, в който се намира Турция, преминава през „пълномащабна буря от кризи“, докато международната система е изправена пред проблеми, свързани с легитимността, представителството и справедливостта.

В речта си турският президент засегна и икономическото развитие на страната. Той заяви, че турската икономика е регистрирала непрекъснат растеж в продължение на 24 последователни тримесечия и определи Турция като 16-ата по големина икономика в света и шестата в Европа.