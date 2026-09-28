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Ердоган: Военнопрестъпниците трябва да бъдат в съдебните зали, а не на трибуната на ООН

Ердоган: Военнопрестъпниците трябва да бъдат в съдебните зали, а не на трибуната на ООН

28 Септември, 2026 09:51 475 10

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Турският президент отново изрази подкрепа за палестинците и призова извършителите на геноцид да бъдат подведени под отговорност

Ердоган: Военнопрестъпниците трябва да бъдат в съдебните зали, а не на трибуната на ООН - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че хората, които според него са извършили военни престъпления, трябва да бъдат изправени пред съд, а не да заемат място на трибуната на ООН. Той направи изказването си в Истанбул по време на закриването на 21-вото международно търговско изложение MÜSİAD EXPO и 29-ия международен бизнес форум, предава Фокус.

„Военнопрестъпниците не принадлежат на трибуната на ООН, а в съдебните зали, където трябва да отговарят за престъпленията, които са извършили, и за кръвта, която са пролели“, заяви Ердоган.

Турският президент допълни, че ако извършителите на геноцид не бъдат подведени под отговорност пред закона и историята, същите престъпления могат да се повторят. Той отново подчерта подкрепата на Анкара за палестинците и заяви, че палестинският народ и хората в Газа не са сами в стремежа си към права и справедливост.

Ердоган заяви още, че Турция ще продължи да изразява позицията си по международните конфликти и да защитава това, което определя като правата на „потиснатите“.

По думите му регионът, в който се намира Турция, преминава през „пълномащабна буря от кризи“, докато международната система е изправена пред проблеми, свързани с легитимността, представителството и справедливостта.

В речта си турският президент засегна и икономическото развитие на страната. Той заяви, че турската икономика е регистрирала непрекъснат растеж в продължение на 24 последователни тримесечия и определи Турция като 16-ата по големина икономика в света и шестата в Европа.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 6 Отговор
    Този май забрави, кога щяха да го окачват на дулото на танка?

    09:53 28.09.2026

  • 2 Епщайн бебеизнасилвача

    5 1 Отговор
    Да ама ние управляваме свободния свят

    09:56 28.09.2026

  • 3 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 4 Това

    1 7 Отговор
    Се отнася и за тебе,поганецо,и за гаджето ти в кремъл.

    Коментиран от #8

    09:57 28.09.2026

  • 5 ФАКТ

    5 0 Отговор
    Светът спешно се нуждае от ново ООН неконтролирано от бебеизнасилвачи, бебеядци и педофили от западните епщайнови режими.

    09:58 28.09.2026

  • 6 Овчар

    1 2 Отговор
    Султана ще обедини мюсюлманския свят срещу Сащ и съюзниците му..Пакистан е ключът към промяната , тя е единствена ядрена мюсюлманска държава..!

    Коментиран от #9

    09:58 28.09.2026

  • 7 Кюрдистан

    0 1 Отговор
    А верно ли бе, ние от кога чакаме.

    09:59 28.09.2026

  • 8 Путин

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Това":

    Руската армия ще ти вземеме момченцето и ще те закара на Петрохан да си сложиш край на ламските мъки.

    09:59 28.09.2026

  • 9 !!!?

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Овчар":

    Русия е преди Пакистан сред мюсюлманските държави притежатели на ЯО...!

    10:01 28.09.2026

  • 10 Ххххххххххххх

    0 0 Отговор
    Поне казва нещата в прав текст. Машалла!

    10:04 28.09.2026

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