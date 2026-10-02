Тръмп започна кампанията за междинните избори от Тексас

Доналд Тръмп започна от Тексас 32-дневната си кампания в подкрепа на републиканските кандидати за междинните избори за Конгреса на САЩ. Президентът посети завод на производителя на камиони Peterbilt в Дентън, Северен Тексас, а по-късно участва в митинг в Дюрант, Оклахома.

Вотът ще се проведе на 3 ноември. Републиканците се опитват да запазят контрола си над Конгреса, но част от състезанията за места в Камарата на представителите и Сената вече се определят като конкурентни.

Тръмп заложи на икономиката и митата

В речта си в завода в Дентън Тръмп представи митата и американското производство като основни постижения на администрацията си. По данни, цитирани от Ройтерс, Белият дом твърди, че митата върху камионите са помогнали на PACCAR, компанията собственик на Peterbilt, да увеличи броя на работните места с над 2000 в национален мащаб, включително с около 1000 в завода в Тексас.

„На всяко място, на което съм бил, ние печелим“, заяви Тръмп по време на приблизително 55-минутното си изказване. Той добави, че ще се посвети на кампанията „както никога досега“.

Посланието му идва на фона на недоволство от поскъпването и състоянието на икономиката. Проучване на Асошиейтед прес и NORC показва, че 26% от пълнолетните американци одобряват начина, по който президентът управлява икономиката, а 17% одобряват действията му по отношение на разходите за живот.

Подкрепа за Кен Пакстън в Тексас

В Дентън Тръмп подкрепи главния прокурор на Тексас Кен Пакстън, който е кандидатът на републиканците за Сената. Пакстън ще се състезава с демократа Джеймс Таларико. Битката е сред най-важните за партията, тъй като Тексас традиционно се смята за сигурен републикански щат, но тази година надпреварата е определяна като конкурентна.

Тръмп застана зад Пакстън още на първичните избори, където той се наложи над сенатора Джон Корнин. Сега президентът се опитва да мобилизира републиканските избиратели за същинския вот. По данни на Axios политическа група, подкрепяща Пакстън, е похарчила 131 милиона долара за 17 дни, а последните проучвания дават преднина на Таларико.

Следват Оклахома и Алабама

След проявата в Тексас Тръмп се отправи към Дюрант, Оклахома. Републиканският национален комитет избра мястото близо до границата с Тексас, за да привлече поддръжници и от двата щата.

Тръмп заяви, че посещенията му в Оклахома и Алабама са знак на признателност към щати, които са го подкрепили на трите му президентски кампании. В петък е планирана негова проява в Мобил, Алабама, а през следващите седмици се очакват още посещения в щати с оспорвани избори за Камарата на представителите и Сената.

Началото в Тексас показва, че Тръмп първоначално разчита на традиционно силни за републиканците райони, за да повиши активността и да изгради инерция преди по-напрегнатите битки. Кампанията ще се развива в условията на ниски оценки за икономическата политика на президента и на опити на част от републиканските кандидати да се дистанцират от него по отделни въпроси.

Източници: Ройтерс, Axios