Синът на Нетаняху се върна спешно в Израел заради заплахи

Синът на израелския премиер Бенямин Нетаняху - Яир се е завърнал в Израел от САЩ поради заплахи, съобщи снощи израелската разузнавателна агенция “Шин Бет”.

„След съвместна оценка с екипа по сигурността беше взето решение той спешно да бъде спасен и върнат в Израел”, съобщи агенцията, която обаче не уточни източника на заплахата.

Американският телевизионен оператор “Нюзмакс” съобщи по-рано тази седмица, че Яир Нетаняху е бил мишена на предполагаем ирански заговор за убийство, докато живял в Маями. Израелското разузнаване научило за заговора през декември и информирало американските власти.

На Яир Нетаняху, който беше постоянно придружаван от израелски екип за сигурност, било наредено незабавно да напусне района. Той заминал, без да вземе личните си вещи, като се върнал директно в Израел.