Следователите от Националния съвет за безопасност на транспорта на САЩ (NTSB) успешно откриха двете черни кутии от товарния самолет на Amazon Prime Air, който катастрофира на международното летище в Маями, предаде Reuters. Записващите устройства за глас в копита и за полетните данни са транспортирани спешно до централата на ведомството във Вашингтон за детайлен анализ.

Ужасът на летището в Маями

Трагичният инцидент се случи в неделя, когато самолетът Boeing 767-300, изпълняващ полет 7598 от Сан Хуан, Пуерто Рико, излезе от пистата с близо 400 метра The Straits Times. Машината, оперирана от подизпълнителя 21 Air LLC, премина през загражденията и се вряза в два автомобила на земята, преди да избухне в пламъци BBC.

При катастрофата загинаха петима души, като всички те са се намирали на земята – служители от почистваща фирма във ван Ford Econoline и шофьор на преминаващ SUV The Straits Times. Други петима души са ранени, а двамата пилоти по чудо оцеляха.

Какво предстои за разследването?

Председателката на NTSB Дженифър Хоменди описа сцената като „пълно опустошение“. Към момента фокусът е върху извличането на данните от черните кутии, за да се разберат точните причини за инцидента. Проверяват се метеорологичните условия, техническото състояние на 32-годишния самолет, липсата на спирачна система EMAS на пистата, както и действията на екипажа The Straits Times.