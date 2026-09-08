Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Откриха черните кутии след катастрофата в Маями

Откриха черните кутии след катастрофата в Маями

8 Септември, 2026 04:50, обновена 8 Септември, 2026 04:53 980 3

  • маями-
  • инцидент-
  • самолет-
  • разследване-
  • черни кутии

Разследващите изпратиха записващите устройства във Вашингтон, докато броят на жертвите на земята остава пет

Откриха черните кутии след катастрофата в Маями - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Следователите от Националния съвет за безопасност на транспорта на САЩ (NTSB) успешно откриха двете черни кутии от товарния самолет на Amazon Prime Air, който катастрофира на международното летище в Маями, предаде Reuters. Записващите устройства за глас в копита и за полетните данни са транспортирани спешно до централата на ведомството във Вашингтон за детайлен анализ.

Ужасът на летището в Маями

Трагичният инцидент се случи в неделя, когато самолетът Boeing 767-300, изпълняващ полет 7598 от Сан Хуан, Пуерто Рико, излезе от пистата с близо 400 метра The Straits Times. Машината, оперирана от подизпълнителя 21 Air LLC, премина през загражденията и се вряза в два автомобила на земята, преди да избухне в пламъци BBC.

При катастрофата загинаха петима души, като всички те са се намирали на земята – служители от почистваща фирма във ван Ford Econoline и шофьор на преминаващ SUV The Straits Times. Други петима души са ранени, а двамата пилоти по чудо оцеляха.

Какво предстои за разследването?

Председателката на NTSB Дженифър Хоменди описа сцената като „пълно опустошение“. Към момента фокусът е върху извличането на данните от черните кутии, за да се разберат точните причини за инцидента. Проверяват се метеорологичните условия, техническото състояние на 32-годишния самолет, липсата на спирачна система EMAS на пистата, както и действията на екипажа The Straits Times.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Немам думи

    6 0 Отговор
    Откриха 🤣 Все едно самолета е потънал или се е взривил 😂 Големо търсене ще да е паднало 😅

    05:23 08.09.2026

  • 2 УстътЪ

    5 0 Отговор
    Виновен е Путин

    05:35 08.09.2026

  • 3 В копита?

    3 0 Отговор
    В копита.От новината ли да настръхнеш или от българската статийка.

    06:07 08.09.2026