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Радев: Явно в ГЕРБ има страх и вътрешно объркване. Изборът на ВСС е важен за развитието на България

Радев: Явно в ГЕРБ има страх и вътрешно объркване. Изборът на ВСС е важен за развитието на България

10 Септември, 2026 16:23 656 17

  • румен радев-
  • париж-
  • герб-
  • объркване-
  • избор на всс

Министър-председателят, който е в Париж за Международната среща на върха по космическите въпроси, отбеляза, че страната ни е имала много важно и силно участие във форума

Радев: Явно в ГЕРБ има страх и вътрешно объркване. Изборът на ВСС е важен за развитието на България - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изборът на Висш съдебен съвет е от изключителна важност за развитието на България във всички области. Това каза премиерът Румен Радев пред български журналисти в Париж, цитиран от novini.bg.

Това, че някои партии не издигат свои кандидати, си обяснявам много лесно. Вие видяхте политиката на най-голямата доскоро партия – ГЕРБ, да не издига свой кандидат. Явно има страх, има вътрешно объркване. Но в българския парламент трябва да направим всичко възможно да изберем заедно с всички партии най-подходящите кандидати, заяви Радев.
Министър-председателят, който е в Париж за Международната среща на върха по космическите въпроси, отбеляза, че страната ни е имала много важно и силно участие във форума.

Ако уважаваме историята, трябва да признаем, че президентът Макрон беше първият, който отвори дебата за стратегическа европейска автономия и днешният форум е продължения на тази визия. Космосът е основният стълб на тази визия като възможност на Европа да се развива във високотехнологични направления, свързани с икономиката, отбраната и всички направления на човешката дейност, посочи Румен Радев.

Можем да бъдем горди с постиженията на България в областта на Космоса както в исторически план, така и в днешния ден. Всяка държава трябва да допринася за тази силна европейска космическа екосистема. "Ендуросат" не е единствената българска фирма, която се ползва с огромно уважение тук и е водещ инвеститор във френската авиационна индустрия. Имаме български компании, които работят за обработката на данни, анализа на данни по програмата "Сентинел". България напредва сериозно. През 2023 г. назначеното от мен служебно правителство положи огромни усилия да обособи бившето военно летище Доброславци като индустриална зона. След това имаше няколко години застой. Много се радвам, че преди няколко месеца държавата подписа меморандум именно с "ЕндуроСат" за превръщането на авиобаза "Доброславци" в развоен център за Космос и за отбранителна индустрия. Интересът към тази зона вече е голям и съм сигурен, че когато има силна политическа воля от страна на правителството, когато имаме такива иновативни и агресивно развиващи се компании като "ЕндуроСат", успехът е сигурен. Надявам се до няколко години да има един сериозен развоен център, който да и български таланти, и международни инвеститори, така че в България да развиваме Космос, наука, отбранителни технологии на най-високо световно ниво, коментира премиерът.
Конкуренцията е огромна, Космосът в САЩ и в Китай се развива с бурни темпове. Единственият начин да бъдем конкурентоспособни, да запазим суверенитет в науката, във високите технологии, е да преодолеем фрагментацията в Европа по отношение на отбранителна и космическа наука и индустрия. Именно затова и призивът на председателя на Европейската комисия и на президента Макрон е да обединим усилията си. Защото силна икономическа космическа екосистема означава силен принос на всяка една европейска държава, посочи Радев.

Преди около две десетилетия Космосът беше привилегия само на големи държави, на държави само с голяма финансова и индустриална мощ. Днес, с напредъка на изкуствения интелект, на информационните технологии, с все по-растящото значение на обработката на информацията всяка държава, всяка компания, която има визия, енергия, талант и работи здраво може да бъде част от европейското космическо семейство. Българските компании в областта на Космоса го доказват всеки ден. Ние се ползваме с уважение и авторитет на този световен форум, каза още министър-председателят.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Важното е,

    3 3 Отговор
    че поне ВСС няма да е от Радевисти.
    Поне там няма да ухае на зелени чорапи.

    16:25 10.09.2026

  • 2 Развитие

    7 5 Отговор
    За Радев развитието на България е развитие на слугинажа към русията.

    16:25 10.09.2026

  • 3 Фенките на Лили Иванова ще

    5 5 Отговор
    гласуват за Йотова.
    Милото гушна още две доживотни пенсии от Инициативния комитет.
    Поне няма да ги взема дълго. Не и желая злото.
    Просто няма безсмъртни. Пък и Ванга рече, че Лилито ще надживее руския главатар.

    Коментиран от #5

    16:28 10.09.2026

  • 4 Повтарям, на добър час

    3 3 Отговор
    Дойде времето на справедлива посока на развитие на българското участие в космическите програми
    Само напред !!!

    Коментиран от #7

    16:29 10.09.2026

  • 5 Въх, Ами като се спомине Путин,

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Фенките на Лили Иванова ще":

    Ще обесят Гундяев и Йотова пред кого ще припада на колене?

    16:29 10.09.2026

  • 6 военен неможач

    4 5 Отговор
    Ами да, Бойко се е оплел този път яко. Вече ЕГН-ето му пречи и си личи. Сега никой не му казво какво да прави (за Тръмп не е никак интересен, Урсула има страшни главоболия - губи Германия, губи далаверата за Украйна, няма Ковид, няма газ и прочие - и не и е до Бойко. При това положение и при доминацията на Радев ГЕРБ е кауза пердута вече. Бойко е в цуг-цванг, както сам е казвал примерно за БСП по-рано. Край.

    16:30 10.09.2026

  • 7 Готово!

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Повтарям, на добър час":

    Другата седмица те изстрелваме в Космоса. Без ракета.

    16:31 10.09.2026

  • 8 ЕЦБ днес вдигна лихвите

    4 0 Отговор
    цените на всичко неумолимо тръгват към космоса.... Честито!

    16:38 10.09.2026

  • 9 Цвете

    4 1 Отговор
    ИМЕННО 2023 ПОДПИСА " БОТАШ " ,НАЛИ? КОЛКО МИЛИАРДА ОСТАВАТ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ 10 ГОДИНИ, 6,5 МИЛИАРДА ,САМО НАПОМНЯМ И ОЩЕ 360 МИЛИОНА ЕВРО БЕЗ ДДС?! СМЕТНА ЛИ ГИ ? ТОВА В КРЪГА НА " СЛЪНЦЕ ОРИЕНТ " ЛИ ГО ГЛАСУВАХТЕ ЗАЕДНО С ГЕРГОВ И ОАСТАНАЛИТЕ МАСОНИ.? ЦУМ СЕГА КОЙ ГО ВЛАДЕЕ И ПЛОВДИВСКИЯТ ПАНАИР? НЯМА ЛЕСНО ДА СЕ ИЗМЪКНЕТЕ ,ЩЕ ГО СПОМЕНАВАМЕ ДОКАТО НЕ РАЗБЕРЕМ ИСТИНАТА ЗА " БОТАШ "? НАС ЧЕРВЕНОТО ЗНАМЕ НИ ВОДИ КЪМ " БЪДНИНИ " ЛИ? ДОГОВОРКАТА С КРЕМЪЛ КАК ПРЕМИНА ? ОДОБРИХА ЛИ ЙОТОВА, ПРЕДИ РОЖДЕНИЯ ДЕН НА 24 ОКТОМВРИ? НАШИТЕ КОСМОНАВТИ СЕ ВПИСАХА В СВЕТА НА АСТРОНАВТИКАТА ПРЕДИ МНОГО ГОДИНИ И ЗА ТЯХ ШАПО.А ЗА ТЕБ, ОЧАКВАМЕ ДЕЛА И ДЕЙСТВИЯ И НЕ ЗАБРАВЯЙ ,ЧЕ БЪЛГАРИТЕ СА РАБОТЛИВ НАРОД И ОЧАКВАТ ИСТИНСКОТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПОЛАГАЩИТЕ ИМ СЕ ЗАПЛАТИ ,А НЕ ТРОХИ.СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ. ДА НЕ ЗАБРАВИШ ОБЕЩАНИЯТА СИ ,ЗАЩОТО ПОМНИМ.🇧🇬🔎🇧🇬

    16:39 10.09.2026

  • 10 Комичен

    5 0 Отговор
    Дрънкане глупости но автопилот!

    16:40 10.09.2026

  • 11 Цвете

    6 1 Отговор
    ИМЕННО 2023 ПОДПИСА " БОТАШ " ,НАЛИ? КОЛКО МИЛИАРДА ОСТАВАТ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ 10 ГОДИНИ, 6,5 МИЛИАРДА ,САМО НАПОМНЯМ И ОЩЕ 360 МИЛИОНА ЕВРО БЕЗ ДДС?! СМЕТНА ЛИ ГИ ? ТОВА В КРЪГА НА " СЛЪНЦЕ ОРИЕНТ " ЛИ ГО ГЛАСУВАХТЕ ЗАЕДНО С ГЕРГОВ И ОАСТАНАЛИТЕ МАСОНИ.? ЦУМ СЕГА КОЙ ГО ВЛАДЕЕ И ПЛОВДИВСКИЯТ ПАНАИР? НЯМА ЛЕСНО ДА СЕ ИЗМЪКНЕТЕ ,ЩЕ ГО СПОМЕНАВАМЕ ДОКАТО НЕ РАЗБЕРЕМ ИСТИНАТА ЗА " БОТАШ "? НАС ЧЕРВЕНОТО ЗНАМЕ НИ ВОДИ КЪМ " БЪДНИНИ " ЛИ? ДОГОВОРКАТА С КРЕМЪЛ КАК ПРЕМИНА ? ОДОБРИХА ЛИ ЙОТОВА, ПРЕДИ РОЖДЕНИЯ ДЕН НА 24 ОКТОМВРИ? НАШИТЕ КОСМОНАВТИ СЕ ВПИСАХА В СВЕТА НА АСТРОНАВТИКАТА ПРЕДИ МНОГО ГОДИНИ И ЗА ТЯХ ШАПО.А ЗА ТЕБ, ОЧАКВАМЕ ДЕЛА И ДЕЙСТВИЯ И НЕ ЗАБРАВЯЙ ,ЧЕ БЪЛГАРИТЕ СА РАБОТЛИВ НАРОД И ОЧАКВАТ ИСТИНСКОТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПОЛАГАЩИТЕ ИМ СЕ ЗАПЛАТИ ,А НЕ ТРОХИ.СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ. ДА НЕ ЗАБРАВИШ ОБЕЩАНИЯТА СИ ,ЗАЩОТО ПОМНИМ.🇧🇬🔎🇧🇬

    16:41 10.09.2026

  • 12 Пак

    4 1 Отговор
    заръсил мозъци ! Абе , от едно котило сте си , на БКП , че и една зодия ! Стига досаждали и виснали на хранилката с ваши подобни .

    16:43 10.09.2026

  • 13 Славяново

    6 1 Отговор
    И на Илиянци не е имало по-голямо менте от тебе!

    16:43 10.09.2026

  • 14 Радев

    3 0 Отговор
    Още от същото !

    16:49 10.09.2026

  • 15 Пета или шеста

    2 0 Отговор
    хвалебствена статия само днес и само във Факти за гигантския успех на Радко в Космоса!😁
    Така е и по останалите медии.
    Довечера и в централните новини по телевизиите!

    ВЛАСТТА СЕ НАМЕСТИ И РАЗПРЕДЕЛИ!
    ВСИЧКИ СА ДОВОЛНИ - и управляващите, и псевдо опозицията, която мирно предаде властта.

    Па вие се дъвчете по форумите!😉

    17:04 10.09.2026

  • 16 Ще създаваме

    1 0 Отговор
    български въздушно- космически сили под командването на Йотова- Гундяева, главнокомандващ!

    17:07 10.09.2026

  • 17 Гост

    0 0 Отговор
    Партенки за народа! Иначе пак от същото. пеефски ще ги избира

    17:07 10.09.2026

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