Радев: Явно в ГЕРБ има страх и вътрешно объркване. Изборът на ВСС е важен за развитието на България

Изборът на Висш съдебен съвет е от изключителна важност за развитието на България във всички области. Това каза премиерът Румен Радев пред български журналисти в Париж, цитиран от novini.bg.

Това, че някои партии не издигат свои кандидати, си обяснявам много лесно. Вие видяхте политиката на най-голямата доскоро партия – ГЕРБ, да не издига свой кандидат. Явно има страх, има вътрешно объркване. Но в българския парламент трябва да направим всичко възможно да изберем заедно с всички партии най-подходящите кандидати, заяви Радев.

Министър-председателят, който е в Париж за Международната среща на върха по космическите въпроси, отбеляза, че страната ни е имала много важно и силно участие във форума.

Ако уважаваме историята, трябва да признаем, че президентът Макрон беше първият, който отвори дебата за стратегическа европейска автономия и днешният форум е продължения на тази визия. Космосът е основният стълб на тази визия като възможност на Европа да се развива във високотехнологични направления, свързани с икономиката, отбраната и всички направления на човешката дейност, посочи Румен Радев.

Можем да бъдем горди с постиженията на България в областта на Космоса както в исторически план, така и в днешния ден. Всяка държава трябва да допринася за тази силна европейска космическа екосистема. "Ендуросат" не е единствената българска фирма, която се ползва с огромно уважение тук и е водещ инвеститор във френската авиационна индустрия. Имаме български компании, които работят за обработката на данни, анализа на данни по програмата "Сентинел". България напредва сериозно. През 2023 г. назначеното от мен служебно правителство положи огромни усилия да обособи бившето военно летище Доброславци като индустриална зона. След това имаше няколко години застой. Много се радвам, че преди няколко месеца държавата подписа меморандум именно с "ЕндуроСат" за превръщането на авиобаза "Доброславци" в развоен център за Космос и за отбранителна индустрия. Интересът към тази зона вече е голям и съм сигурен, че когато има силна политическа воля от страна на правителството, когато имаме такива иновативни и агресивно развиващи се компании като "ЕндуроСат", успехът е сигурен. Надявам се до няколко години да има един сериозен развоен център, който да и български таланти, и международни инвеститори, така че в България да развиваме Космос, наука, отбранителни технологии на най-високо световно ниво, коментира премиерът.

Конкуренцията е огромна, Космосът в САЩ и в Китай се развива с бурни темпове. Единственият начин да бъдем конкурентоспособни, да запазим суверенитет в науката, във високите технологии, е да преодолеем фрагментацията в Европа по отношение на отбранителна и космическа наука и индустрия. Именно затова и призивът на председателя на Европейската комисия и на президента Макрон е да обединим усилията си. Защото силна икономическа космическа екосистема означава силен принос на всяка една европейска държава, посочи Радев.

Преди около две десетилетия Космосът беше привилегия само на големи държави, на държави само с голяма финансова и индустриална мощ. Днес, с напредъка на изкуствения интелект, на информационните технологии, с все по-растящото значение на обработката на информацията всяка държава, всяка компания, която има визия, енергия, талант и работи здраво може да бъде част от европейското космическо семейство. Българските компании в областта на Космоса го доказват всеки ден. Ние се ползваме с уважение и авторитет на този световен форум, каза още министър-председателят.