В Киев са монтирани над 12 оръжейни станции срещу реактивни дронове

В Киев вече са монтирани повече от 12 автоматични турели за противодействие на реактивни безпилотници. Още осем бойни модула предстои да бъдат поставени в Киевска област, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

Той направи изявлението по време на съвместно общуване с журналисти с германския канцлер Фридрих Мерц. На въпрос за защитата срещу реактивни дронове Зеленски уточни, че в украинската столица вече е започнал монтажът на автоматичните системи.

„Започнахме да инсталираме турели. Дванадесет и повече вече са монтирани в столицата, а още осем „петдесетници“ допълнително ще бъдат поставени в Киевска област“, каза Зеленски.

Става дума за автоматични бойни модули, разработени за картечници калибър 50. Системите са предназначени да подпомогнат противодействието на безпилотни летателни апарати, включително на дронове с реактивно задвижване.

Атака срещу Северния мост

Съобщението за разполагането на турелите идва след поредна атака срещу Северния мост в Киев. Украинската правда съобщи, че руските сили са атакували съоръжението сутринта на 4 октомври.

По-късно Зеленски публикува видеозапис от обстрела на моста. В наличната информация не се посочват подробности за нанесени щети или за пострадали при атаката.

Източници: Украинска правда, Укринформ