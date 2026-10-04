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В Киев са монтирани над 12 оръжейни станции срещу реактивни дронове
  Тема: Украйна

В Киев са монтирани над 12 оръжейни станции срещу реактивни дронове

4 Октомври, 2026 18:25 607 3

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Още осем автоматични бойни модула за картечници калибър 50 ще бъдат поставени в Киевска област.

В Киев са монтирани над 12 оръжейни станции срещу реактивни дронове - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Киев вече са монтирани повече от 12 автоматични турели за противодействие на реактивни безпилотници. Още осем бойни модула предстои да бъдат поставени в Киевска област, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

Той направи изявлението по време на съвместно общуване с журналисти с германския канцлер Фридрих Мерц. На въпрос за защитата срещу реактивни дронове Зеленски уточни, че в украинската столица вече е започнал монтажът на автоматичните системи.

„Започнахме да инсталираме турели. Дванадесет и повече вече са монтирани в столицата, а още осем „петдесетници“ допълнително ще бъдат поставени в Киевска област“, каза Зеленски.

Става дума за автоматични бойни модули, разработени за картечници калибър 50. Системите са предназначени да подпомогнат противодействието на безпилотни летателни апарати, включително на дронове с реактивно задвижване.

Атака срещу Северния мост

Съобщението за разполагането на турелите идва след поредна атака срещу Северния мост в Киев. Украинската правда съобщи, че руските сили са атакували съоръжението сутринта на 4 октомври.

По-късно Зеленски публикува видеозапис от обстрела на моста. В наличната информация не се посочват подробности за нанесени щети или за пострадали при атаката.

Източници: Украинска правда, Укринформ


Украйна
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