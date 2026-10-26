Разследват смъртта на 10-годишно дете в „Пирогов“

Софийската градска прокуратура разследва смъртта на 10-годишно дете, починало в университетската спешна болница „Пирогов“. Досъдебното производство е образувано на 25 октомври, а смъртта е настъпила ден по-рано.
Разследването проверява дали трагичният резултат е вследствие на „незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга дейност, представляваща източник на повишена опасност“. Тази правна квалификация е посочена във връзка с образуваното досъдебно производство.
По неофициална информация детето е паднало от трактор и е било закарано в „Пирогов“ от родителите си. Те твърдят, че са чакали дълго, преди да бъде прието за операция, след което е починало.
Причините за смъртта, действията на медицинския екип и наличието на евентуално нарушение предстои да бъдат изяснени в рамките на разследването. Към момента няма данни за повдигнато обвинение по случая.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гхйфгж
Коментиран от #4
13:55 26.10.2026
2 Тик-Ток
13:56 26.10.2026
3 Жожи
Коментиран от #6, #7
13:59 26.10.2026
4 Жожи
До коментар #1 от "гхйфгж":За, държавата трябва да назначи пазач до всеки трактор.
14:00 26.10.2026
5 От много отдавна
14:09 26.10.2026
6 дддддд
До коментар #3 от "Жожи":Да не ти се налага да ходиш там. Понякога се чака с часове за преглед. Обади се на 112 и ако дойде линейка ще те приемат директно. В случая родителите сами са го закарали.
14:26 26.10.2026
7 Някакъв си там
До коментар #3 от "Жожи":Не е въпросът какво е правело детето на трактора. Да - със сигурност е нямало работа там, но стане ли белята е важно да се реагира светкавично, а после да се търси отговорност на когото и да било. По-спешен случай от този за деня едва ли е имало, а по тези болници отношението към пациентите е потресаващо. Представете си каква суматоха е настанала. Вашият коментар е изключително груб.
14:28 26.10.2026
8 Факт
14:45 26.10.2026