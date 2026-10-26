Разследват смъртта на 10-годишно дете в „Пирогов“

Софийската градска прокуратура разследва смъртта на 10-годишно дете, починало в университетската спешна болница „Пирогов“. Досъдебното производство е образувано на 25 октомври, а смъртта е настъпила ден по-рано.

Разследването проверява дали трагичният резултат е вследствие на „незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга дейност, представляваща източник на повишена опасност“. Тази правна квалификация е посочена във връзка с образуваното досъдебно производство.

По неофициална информация детето е паднало от трактор и е било закарано в „Пирогов“ от родителите си. Те твърдят, че са чакали дълго, преди да бъде прието за операция, след което е починало.

Причините за смъртта, действията на медицинския екип и наличието на евентуално нарушение предстои да бъдат изяснени в рамките на разследването. Към момента няма данни за повдигнато обвинение по случая.