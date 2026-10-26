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Разследват смъртта на 10-годишно дете в „Пирогов“

Разследват смъртта на 10-годишно дете в „Пирогов“

26 Октомври, 2026 13:52 876 8

  • пирогов-
  • софийска градска прокуратура-
  • починало дете-
  • досъдебно производство-
  • медицинска немарливост

Родителите твърдят, че е чакало дълго за операция

Разследват смъртта на 10-годишно дете в „Пирогов“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Софийската градска прокуратура разследва смъртта на 10-годишно дете, починало в университетската спешна болница „Пирогов“. Досъдебното производство е образувано на 25 октомври, а смъртта е настъпила ден по-рано.

Разследването проверява дали трагичният резултат е вследствие на „незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга дейност, представляваща източник на повишена опасност“. Тази правна квалификация е посочена във връзка с образуваното досъдебно производство.

По неофициална информация детето е паднало от трактор и е било закарано в „Пирогов“ от родителите си. Те твърдят, че са чакали дълго, преди да бъде прието за операция, след което е починало.

Причините за смъртта, действията на медицинския екип и наличието на евентуално нарушение предстои да бъдат изяснени в рамките на разследването. Към момента няма данни за повдигнато обвинение по случая.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гхйфгж

    7 1 Отговор
    Няма държава .

    Коментиран от #4

    13:55 26.10.2026

  • 2 Тик-Ток

    16 2 Отговор
    Здравеопазването е един от най големите институционални убийци в България

    13:56 26.10.2026

  • 3 Жожи

    7 11 Отговор
    Айде сега, Пирогов е виновен. Защо това дете не сте го пазили, ами е паднало от трактор. Къде са родителите и този, който е карал трактора?

    Коментиран от #6, #7

    13:59 26.10.2026

  • 4 Жожи

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "гхйфгж":

    За, държавата трябва да назначи пазач до всеки трактор.

    14:00 26.10.2026

  • 5 От много отдавна

    10 1 Отговор
    В Пирогов се отнасят с пациентите с пренебрежение освен тези които си плащат пълно е с публикации в които пациенти се оплакват от безразличието на докторите там и лошо отношение може да дрънчат пари постоянно но да вършат работа не ,разбира се не става въпрос че всички са такива има и изключения

    14:09 26.10.2026

  • 6 дддддд

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Жожи":

    Да не ти се налага да ходиш там. Понякога се чака с часове за преглед. Обади се на 112 и ако дойде линейка ще те приемат директно. В случая родителите сами са го закарали.

    14:26 26.10.2026

  • 7 Някакъв си там

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Жожи":

    Не е въпросът какво е правело детето на трактора. Да - със сигурност е нямало работа там, но стане ли белята е важно да се реагира светкавично, а после да се търси отговорност на когото и да било. По-спешен случай от този за деня едва ли е имало, а по тези болници отношението към пациентите е потресаващо. Представете си каква суматоха е настанала. Вашият коментар е изключително груб.

    14:28 26.10.2026

  • 8 Факт

    1 0 Отговор
    Има там един Менде Стойковски, ВЕЛИК е!

    14:45 26.10.2026