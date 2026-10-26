DARA изтри всичките си публикации в Instagram

DARA изненада аудиторията си с необичайно решение за певица в пика на кариерата си и изтри всички публикации от профила си в Instagram. Оттам са изчезнали снимки и видеа от кариерата ѝ, включително моменти от победата на „Евровизия 2026“ с песента „Bangaranga“, както и кадри от участието ѝ в „Гласът на България“.

Певицата не дава обяснение за шокиращото си решение, въпреки че досега винаги е била силно активна в социалните мрежи. В кратко послание към последователите си тя написа: „Дали беше лоша идея да изтрия всичките си публикации?“ Не е ясно дали публикациите са премахнати окончателно, или са архивирани и могат да бъдат възстановени.

Ходът идва няколко седмици след като DARA обяви, че се оттегля от медийното пространство и социалните мрежи. Тогава тя посочи нужда от почивка и по-голяма дистанция от постоянния публичен натиск.

„Музиката ми е огън. Здрава съм. Тялото ми се чувства добре. Психическото ми здраве е стабилно. Просто имам нужда от почивка. Пространство. Тишина“, заяви тогава DARA.

Певицата увери почитателите си, че отсъствието ѝ от социалните мрежи не означава край на музикалната ѝ работа. По думите ѝ тя продължава да развива нови проекти и да взема решения за следващия етап от кариерата си.

Преди оттеглянето си DARA обяви и края на професионалното си партньорство с „Вирджиния Рекърдс“, продължило близо десет години. „Някои истории не приключват – просто поемат в нова посока“, написа тогава тя.

Засега няма потвърждение дали изчистването на Instagram профила е свързано с нов музикален проект, промяна в публичния ѝ образ или с лично решение да започне начисто. Феновете ѝ тръпнат в очакване тя да ги изненада с нещо интересно и вълнуващо скоро.