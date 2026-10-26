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DARA изтри всичките си публикации в Instagram
  Тема: Известни личности

DARA изтри всичките си публикации в Instagram

26 Октомври, 2026 13:58 1 357 12

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По неизвестни причини певицата остави профила си без снимки и видеа, включително от победата си на „Евровизия 2026“

DARA изтри всичките си публикации в Instagram - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

DARA изненада аудиторията си с необичайно решение за певица в пика на кариерата си и изтри всички публикации от профила си в Instagram. Оттам са изчезнали снимки и видеа от кариерата ѝ, включително моменти от победата на „Евровизия 2026“ с песента „Bangaranga“, както и кадри от участието ѝ в „Гласът на България“.

Певицата не дава обяснение за шокиращото си решение, въпреки че досега винаги е била силно активна в социалните мрежи. В кратко послание към последователите си тя написа: „Дали беше лоша идея да изтрия всичките си публикации?“ Не е ясно дали публикациите са премахнати окончателно, или са архивирани и могат да бъдат възстановени.

DARA изтри всичките си публикации в Instagram

Ходът идва няколко седмици след като DARA обяви, че се оттегля от медийното пространство и социалните мрежи. Тогава тя посочи нужда от почивка и по-голяма дистанция от постоянния публичен натиск.

„Музиката ми е огън. Здрава съм. Тялото ми се чувства добре. Психическото ми здраве е стабилно. Просто имам нужда от почивка. Пространство. Тишина“, заяви тогава DARA.

Певицата увери почитателите си, че отсъствието ѝ от социалните мрежи не означава край на музикалната ѝ работа. По думите ѝ тя продължава да развива нови проекти и да взема решения за следващия етап от кариерата си.

Преди оттеглянето си DARA обяви и края на професионалното си партньорство с „Вирджиния Рекърдс“, продължило близо десет години. „Някои истории не приключват – просто поемат в нова посока“, написа тогава тя.

Засега няма потвърждение дали изчистването на Instagram профила е свързано с нов музикален проект, промяна в публичния ѝ образ или с лично решение да започне начисто. Феновете ѝ тръпнат в очакване тя да ги изненада с нещо интересно и вълнуващо скоро.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 ШЕФА

    25 5 Отговор
    Браво,ако си изтрие и българското гражданство най добре ще направи.

    14:02 26.10.2026

  • 2 Реалист

    16 2 Отговор
    И аз сега трябва ли да страдам ? Цяла България тръгне в очакване , да разбере причините .

    14:03 26.10.2026

  • 3 Рускиня

    5 3 Отговор
    Пика на катиерата 😂

    14:03 26.10.2026

  • 4 честен ционист

    8 1 Отговор
    Щото влиза в чалгаиндустрията!

    14:07 26.10.2026

  • 5 ЦСКА Москва

    10 1 Отговор
    Ако никога повече не я чуя и видя тази може и да започна да я харесвам Бангаманга

    14:07 26.10.2026

  • 6 ххххх

    7 1 Отговор
    Започва да се прави на интересна.

    14:11 26.10.2026

  • 7 Все тая

    4 0 Отговор
    И тя ще бъде въдворена в бежанският лагер с турски контейнери на морска гара Бургас и ще я пази с картечница НАТО

    14:20 26.10.2026

  • 8 Иванчу

    5 1 Отговор
    Тя май се е самозабравила. Славата и парите я промениха много.

    14:21 26.10.2026

  • 9 Все тая

    11 0 Отговор
    Основен спонсор на Евровизия е турска компания чиято дейност е изграждане на затвори и бежански лагери. Предишният беше израелски за бойни отровни вещества ...

    14:22 26.10.2026

  • 10 Хипотетично

    3 0 Отговор
    Социалните мрежи водят до пристрастяване и зависимост, затова решението й е правилно. Спестява си повишено кръвно налягане и лично време.

    14:27 26.10.2026

  • 11 Продажба

    3 0 Отговор
    Ами просто е превърната в " стока" отдавна, първо от Аррмутлиева, а днес, от този, който и е мъж, безработен. Но пък нейн продуцент отскоро.

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  • 12 Иво

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    Варненската духалка се прави на климатик. Мурвенски ПР

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