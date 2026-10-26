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Роботи вместо войници? ВСУ изгради уникален логистичен коридор край Купянск
  Тема: Украйна

Роботи вместо войници? ВСУ изгради уникален логистичен коридор край Купянск

26 Октомври, 2026 13:38 884 46

  • купянск-
  • украйна-
  • роботизирани платформи-
  • национална гвардия на украйна-
  • военна логистика

За месец подразделение „Орион“ е провело 85 мисии и е доставило над 30 тона товари до фронтовите позиции. Роботизирана платформа е използвана и за евакуация на военнослужещ

Роботи вместо войници? ВСУ изгради уникален логистичен коридор край Купянск - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Под Купянск подразделение „Орион“ на Националната гвардия на Украйна е създало роботизиран коридор за снабдяване на позиции в близост до фронта. За един месец чрез наземни роботизирани платформи са проведени 85 мисии, при които са доставени 30 257 килограма товари.

От подразделението заявяват, че 99,57% от операциите са били успешни. Платформите се използват за превоз на боеприпаси и други материали, като целта е да се намали необходимостта от придвижване на камиони и военнослужещи през райони, наблюдавани от руските сили.

„Разбихме стереотипа, че за снабдяването на армията са нужни колони от камиони и стотици военнослужещи под прицелен огън. Нашите роботизирани комплекси са тихата кръв на фронта“, заявява офицерът от групата за управление на щаба на „Орион“ Владислав Золотарев.

Робот е използван и за евакуация

Една от операциите е проведена през септември, когато военнослужещ на позиция е получил усложнение на язва на стомаха. Според подразделението той е имал вътрешно кървене и не е можел да изчака извеждане от района.

Командването изпратило роботизирана платформа, която евакуирала военнослужещия и го доставила до медицински екип. Случаят е посочен като пример за използването на наземните комплекси не само за логистика, но и за извеждане на хора от опасни участъци.

Руските сили търсят платформите

От „Орион“ твърдят, че руските сили са започнали целенасочено да преследват роботизираните машини. Според подразделението срещу тях действат специализирани екипи за въздушно разузнаване и ударни безпилотни апарати, които наблюдават наземните маршрути за доставки.

„Врагът преследва нашата техника по-яростно, отколкото бронираната, защото разбира, че роботите обезсмислят тактиката му на изтощаване. Ние обаче анализираме всяка негова стъпка и изпълняваме задачите без риск за хората“, казва Золотарев.

Развитието на роботизираната логистика се случва на фона на тежки боеве в района на Купянск. По-рано анализатори от Института за изследване на войната посочиха, че операциите на украинските сили ограничават възможностите на руските части да използват тактика на проникване към града от север, включително заради високата концентрация на безпилотни апарати.

Украински военнослужещ с позивна „Алекс“ заяви, че руските сили са намерили начини за противодействие на ударните дронове „Хорнет“, използвани за прекъсване на логистиката. Според него това е отворило възможност за по-широко използване на други украински роботизирани и безпилотни системи.

Източници: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Терминатор кроникълс

    26 2 Отговор
    Рубриката на Марчето за военните успехи на ВСУ е много забавна.

    Коментиран от #25

    13:40 26.10.2026

  • 3 Москвич 412

    4 18 Отговор
    4 години копеевски срам и позор

    Коментиран от #5, #37

    13:40 26.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Овчар

    14 0 Отговор
    Зимата и гладът срещу украинския народ..!

    13:43 26.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 АБВ

    15 0 Отговор
    Източник: УНИАН.НЕТ ?!
    Аре, бегайте, бе !

    13:46 26.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ташо

    5 0 Отговор
    Да праиат Шмъркащия на предна линия.

    13:52 26.10.2026

  • 14 Психло

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Психиатър":

    За разлика от САЩ, ЕС не може да защити интересите си с военни средства. Това си е рецепта за катастрофа, финансова, икономическа, а вероятно и военна. Психиатрите много често бъркате в шкафчето със служебните лекарства.

    13:53 26.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 стоян георгиев

    0 9 Отговор
    Всеки ден един руски полк остава на бойното поле.между 1500 и 2000 човека биват унищожени ежедневно в украйна.не е ясно защо?

    Коментиран от #23, #34, #41, #44

    14:01 26.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Слепока

    3 0 Отговор
    Вие виждале ли сте Без- аналоговите... магарета роботи и велосипеди без..седалки?

    Коментиран от #36

    14:02 26.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 начос

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Боби Баламата":

    Великия зельо и неговата псевдо военна империя като колос с глинени крака вие просешки без пощада.Това ли наричаш велика армия и държава?Проси натовско и евро уръжие.а великия войн си седи в канцеларията на банкова.Битулски про..сяк.

    Коментиран от #46

    14:04 26.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Не знам дали е забавна,

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Терминатор кроникълс":

    Обаче 2 000 000 предимно млади и здрави руснаци са вече храна за украинските вълци и чакали. Още 2 000 000 са почти пълно инвалиди. Оче 4 000 000 са инвалидизирани в лека степен Всички престъпници са освободени от руските затвори и безчинстват.
    Ситуацията въобще не е добре....

    Коментиран от #29, #35, #38, #39, #42

    14:08 26.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Многоходовото

    2 3 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега ще проси заеми от господаря си Китай.

    14:13 26.10.2026

  • 31 Отреазвяващ

    1 0 Отговор
    Сюжет за реклама.

    14:13 26.10.2026

  • 32 Орешник

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Оня":

    Нямат място да ги копат, бляк рок и купиха земята и знаят че не стават даже и за тор!

    14:14 26.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 хахахахха

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Москвич 412":

    5та година Русия прави за смях 🚽ес и мижавото нато,браво 👏

    Коментиран от #45

    14:20 26.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 да питам

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Не знам дали е забавна,":

    Горд ли си че изкара 2 цента с тази лъжа?

    14:22 26.10.2026

  • 40 Детска радост, бенгалски огън

    1 0 Отговор
    Тати ми купи камионче

    14:25 26.10.2026

  • 41 Айдеее...

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "стоян георгиев":

    ...тоя пак заплака за...,,руските жертви"...!
    Явно,че си дегизиран руски агент на Путин...!

    14:25 26.10.2026

  • 42 Еий

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Не знам дали е забавна,":

    Много лъжеш бе.

    14:27 26.10.2026

  • 43 Поредното...

    1 0 Отговор
    ...,,Вундер-Вафе",на Зеленият Фюрер...!

    14:27 26.10.2026

  • 44 Еий

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "стоян георгиев":

    Аман от лъжи. По твоите твърдения руската армия отдавна да е свършила.

    14:28 26.10.2026

  • 45 Баа Гицка

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "хахахахха":

    "5та година Русия прави за смях 🚽ес и мижавото нато,браво"... Смешко, това не е ли оксиморон? Пета година тъпчат в калта на "малка" Украйна, яхнали магaрета!

    14:28 26.10.2026

  • 46 БГЛВ

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "начос":

    Начос ли си,какъв си,ама в българският език има и буква "О" и се използва в думи като "Оръжие" и "БитОлски" (идва от Битоля,не Битуля).Като не можете да пишете,проверявайте.Иначе военните тактики и пропедевтики много ги разбирате.

    14:30 26.10.2026

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