Роботи вместо войници? ВСУ изгради уникален логистичен коридор край Купянск

Под Купянск подразделение „Орион“ на Националната гвардия на Украйна е създало роботизиран коридор за снабдяване на позиции в близост до фронта. За един месец чрез наземни роботизирани платформи са проведени 85 мисии, при които са доставени 30 257 килограма товари.
От подразделението заявяват, че 99,57% от операциите са били успешни. Платформите се използват за превоз на боеприпаси и други материали, като целта е да се намали необходимостта от придвижване на камиони и военнослужещи през райони, наблюдавани от руските сили.„Разбихме стереотипа, че за снабдяването на армията са нужни колони от камиони и стотици военнослужещи под прицелен огън. Нашите роботизирани комплекси са тихата кръв на фронта“, заявява офицерът от групата за управление на щаба на „Орион“ Владислав Золотарев.
Робот е използван и за евакуация
Една от операциите е проведена през септември, когато военнослужещ на позиция е получил усложнение на язва на стомаха. Според подразделението той е имал вътрешно кървене и не е можел да изчака извеждане от района.
Командването изпратило роботизирана платформа, която евакуирала военнослужещия и го доставила до медицински екип. Случаят е посочен като пример за използването на наземните комплекси не само за логистика, но и за извеждане на хора от опасни участъци.
Руските сили търсят платформите
От „Орион“ твърдят, че руските сили са започнали целенасочено да преследват роботизираните машини. Според подразделението срещу тях действат специализирани екипи за въздушно разузнаване и ударни безпилотни апарати, които наблюдават наземните маршрути за доставки.„Врагът преследва нашата техника по-яростно, отколкото бронираната, защото разбира, че роботите обезсмислят тактиката му на изтощаване. Ние обаче анализираме всяка негова стъпка и изпълняваме задачите без риск за хората“, казва Золотарев.
Развитието на роботизираната логистика се случва на фона на тежки боеве в района на Купянск. По-рано анализатори от Института за изследване на войната посочиха, че операциите на украинските сили ограничават възможностите на руските части да използват тактика на проникване към града от север, включително заради високата концентрация на безпилотни апарати.
Украински военнослужещ с позивна „Алекс“ заяви, че руските сили са намерили начини за противодействие на ударните дронове „Хорнет“, използвани за прекъсване на логистиката. Според него това е отворило възможност за по-широко използване на други украински роботизирани и безпилотни системи.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Терминатор кроникълс
Коментиран от #25
13:40 26.10.2026
3 Москвич 412
Коментиран от #5, #37
13:40 26.10.2026
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6 Овчар
13:43 26.10.2026
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8 АБВ
Аре, бегайте, бе !
13:46 26.10.2026
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13 Ташо
13:52 26.10.2026
14 Психло
До коментар #7 от "Психиатър":За разлика от САЩ, ЕС не може да защити интересите си с военни средства. Това си е рецепта за катастрофа, финансова, икономическа, а вероятно и военна. Психиатрите много често бъркате в шкафчето със служебните лекарства.
13:53 26.10.2026
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18 стоян георгиев
Коментиран от #23, #34, #41, #44
14:01 26.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Слепока
Коментиран от #36
14:02 26.10.2026
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22 начос
До коментар #17 от "Боби Баламата":Великия зельо и неговата псевдо военна империя като колос с глинени крака вие просешки без пощада.Това ли наричаш велика армия и държава?Проси натовско и евро уръжие.а великия войн си седи в канцеларията на банкова.Битулски про..сяк.
Коментиран от #46
14:04 26.10.2026
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25 Не знам дали е забавна,
До коментар #2 от "Терминатор кроникълс":Обаче 2 000 000 предимно млади и здрави руснаци са вече храна за украинските вълци и чакали. Още 2 000 000 са почти пълно инвалиди. Оче 4 000 000 са инвалидизирани в лека степен Всички престъпници са освободени от руските затвори и безчинстват.
Ситуацията въобще не е добре....
Коментиран от #29, #35, #38, #39, #42
14:08 26.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
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28 Този коментар е премахнат от модератор.
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30 Многоходовото
14:13 26.10.2026
31 Отреазвяващ
14:13 26.10.2026
32 Орешник
До коментар #23 от "Оня":Нямат място да ги копат, бляк рок и купиха земята и знаят че не стават даже и за тор!
14:14 26.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
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36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 хахахахха
До коментар #3 от "Москвич 412":5та година Русия прави за смях 🚽ес и мижавото нато,браво 👏
Коментиран от #45
14:20 26.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 да питам
До коментар #25 от "Не знам дали е забавна,":Горд ли си че изкара 2 цента с тази лъжа?
14:22 26.10.2026
40 Детска радост, бенгалски огън
14:25 26.10.2026
41 Айдеее...
До коментар #18 от "стоян георгиев":...тоя пак заплака за...,,руските жертви"...!
Явно,че си дегизиран руски агент на Путин...!
14:25 26.10.2026
42 Еий
До коментар #25 от "Не знам дали е забавна,":Много лъжеш бе.
14:27 26.10.2026
43 Поредното...
14:27 26.10.2026
44 Еий
До коментар #18 от "стоян георгиев":Аман от лъжи. По твоите твърдения руската армия отдавна да е свършила.
14:28 26.10.2026
45 Баа Гицка
До коментар #37 от "хахахахха":"5та година Русия прави за смях 🚽ес и мижавото нато,браво"... Смешко, това не е ли оксиморон? Пета година тъпчат в калта на "малка" Украйна, яхнали магaрета!
14:28 26.10.2026
46 БГЛВ
До коментар #22 от "начос":Начос ли си,какъв си,ама в българският език има и буква "О" и се използва в думи като "Оръжие" и "БитОлски" (идва от Битоля,не Битуля).Като не можете да пишете,проверявайте.Иначе военните тактики и пропедевтики много ги разбирате.
14:30 26.10.2026