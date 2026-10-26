Роботи вместо войници? ВСУ изгради уникален логистичен коридор край Купянск

Под Купянск подразделение „Орион“ на Националната гвардия на Украйна е създало роботизиран коридор за снабдяване на позиции в близост до фронта. За един месец чрез наземни роботизирани платформи са проведени 85 мисии, при които са доставени 30 257 килограма товари.

От подразделението заявяват, че 99,57% от операциите са били успешни. Платформите се използват за превоз на боеприпаси и други материали, като целта е да се намали необходимостта от придвижване на камиони и военнослужещи през райони, наблюдавани от руските сили.

Робот е използван и за евакуация

„Разбихме стереотипа, че за снабдяването на армията са нужни колони от камиони и стотици военнослужещи под прицелен огън. Нашите роботизирани комплекси са тихата кръв на фронта“, заявява офицерът от групата за управление на щаба на „Орион“ Владислав Золотарев.

Една от операциите е проведена през септември, когато военнослужещ на позиция е получил усложнение на язва на стомаха. Според подразделението той е имал вътрешно кървене и не е можел да изчака извеждане от района.

Командването изпратило роботизирана платформа, която евакуирала военнослужещия и го доставила до медицински екип. Случаят е посочен като пример за използването на наземните комплекси не само за логистика, но и за извеждане на хора от опасни участъци.

Руските сили търсят платформите

От „Орион“ твърдят, че руските сили са започнали целенасочено да преследват роботизираните машини. Според подразделението срещу тях действат специализирани екипи за въздушно разузнаване и ударни безпилотни апарати, които наблюдават наземните маршрути за доставки.

„Врагът преследва нашата техника по-яростно, отколкото бронираната, защото разбира, че роботите обезсмислят тактиката му на изтощаване. Ние обаче анализираме всяка негова стъпка и изпълняваме задачите без риск за хората“, казва Золотарев.

Развитието на роботизираната логистика се случва на фона на тежки боеве в района на Купянск. По-рано анализатори от Института за изследване на войната посочиха, че операциите на украинските сили ограничават възможностите на руските части да използват тактика на проникване към града от север, включително заради високата концентрация на безпилотни апарати.

Украински военнослужещ с позивна „Алекс“ заяви, че руските сили са намерили начини за противодействие на ударните дронове „Хорнет“, използвани за прекъсване на логистиката. Според него това е отворило възможност за по-широко използване на други украински роботизирани и безпилотни системи.

Източници: unian.net