Украйна удължи военното положение до 29 януари 2027 г.

Върховната рада на Украйна продължи военното положение с още 90 дни – до 29 януари 2027 г. Решението е взето с приемането на президентския законопроект №16182, подкрепен от 293 народни представители.
Законът влиза в сила на 31 октомври 2026 г., когато изтича срокът на предишното решение на парламента. Така военното положение ще продължи да действа в Украйна и през началото на 2027 г.„Военното положение е продължено до 29 януари 2027 г.“
Това е 21-вото гласуване във Върховната рада по въпроса за продължаването на военното положение и общата мобилизация, съобщава УНИАН. На 14 юли парламентът удължи двата режима до 31 октомври, като тогава решението беше подкрепено от 313 депутати.
Президентът внесе два законопроекта
На 26 октомври президентът Володимир Зеленски внесе в парламента законопроектите №16182 и №16183. Първият е за военното положение, а вторият – за продължаване на общата мобилизация. Предложеното удължаване е с 90 дни, считано от 31 октомври.
В публикуваната информация за гласуването на законопроекта за военното положение е посочено, че той трябва да бъде обнародван незабавно и да влезе в сила от 31 октомври 2026 г. Според УНИАН с решението Украйна ще посрещне новата година при продължаващи военно положение и обща мобилизация.
Източници: ukrinform.ua, unian.net
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В едно изречение
12:49 26.10.2026
2 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Военният експерт полковник Виктор Баранец призна, че армията на Путин не е способна да провежда мащабни операции, които да променят хода на войната, тъй като ѝ липсват хора, техника, въоръжение и екипировка.
Коментиран от #6
12:49 26.10.2026
3 ставка
12:50 26.10.2026
4 ......-
Нал там ще прави нов здраел 2.
12:51 26.10.2026
5 Пич
Военното положение в Украйна никога не е зависело от Украйна!!!
12:52 26.10.2026
6 честен ционист
До коментар #2 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":5г само с лопати налагат братишките, а още не са извадили големите пиратки.
Коментиран от #10
12:53 26.10.2026
7 Оня
12:55 26.10.2026
8 Мимч
Коментиран от #12
12:58 26.10.2026
9 провинциалист
12:59 26.10.2026
10 Клети съветски Zoмбита 🤪
До коментар #6 от "честен ционист":Кои са ти "братишките" ? татари, чеченци, башкири, чуваши, аварци, арменци, украинци, даргинци, казахстанци, ингуши, кумици, таджики, лезгинци, узбеци, осетинци, кабардинци, буряти, якути, балкарци, карачаевци, марийци, удмурти, калмики, коми, мордовци, тувинци, ногайци, черкези, хакаси, алтайци, ненци, евенки, чукчи, карелци, ханти, манси, коряки.
Коментиран от #11, #14, #17
12:59 26.10.2026
11 Емил
До коментар #10 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":Бреее много народ това, хубаво че е изкуственяка иначе и 4 от тези неможеш назова!!!
13:02 26.10.2026
12 НЕ МОЖЕ
До коментар #8 от "Мимч":КОЙ ЩЕ Е СПОНСОРА ПОСЛЕ
13:02 26.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 провинциалист
До коментар #10 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":За сравнение - където и да отидеш в западна европа, като кажеш откъде си и започват да те заобикалят по-отдалече. Освен ако не е в служебна обстановка, разбира се - в това отношение са ги дресирали добре.
13:07 26.10.2026
15 САМО ПИТАМ
13:10 26.10.2026
16 Шопо
13:14 26.10.2026
17 да всички те са братушки
До коментар #10 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":А ТВОИТЕ ГИ ТЪРСИ САМО НА ЕДНО МЕСТО................СТО ЛИПИ НОВО............!
13:15 26.10.2026
18 8888
Коментиран от #21
13:16 26.10.2026
19 Зеленски освободителя
13:20 26.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Антирашист 4851
До коментар #18 от "8888":Украинците са герои, защитават родината си ! Фашистките агресори нямат работа там !
Коментиран от #24, #25, #28
13:26 26.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Зеленски
Това е абсурд
Коментиран от #26
13:31 26.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Украинците
До коментар #21 от "Антирашист 4851":Са фашисти и нацисти.
13:32 26.10.2026
26 провинциалист
До коментар #23 от "Зеленски":Другият абсурд е, че уж иска мирни преговори, а си е забранил със закон да преговаря с Путин.
13:38 26.10.2026
27 сир
14:06 26.10.2026
28 до Ана
До коментар #21 от "Антирашист 4851":ами да се махат от руските територии
14:29 26.10.2026
29 Гост
14:45 26.10.2026
30 Честито на украинците
14:47 26.10.2026
31 хмммм
16:38 26.10.2026