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Украйна удължи военното положение до 29 януари 2027 г.
  Тема: Украйна

Украйна удължи военното положение до 29 януари 2027 г.

26 Октомври, 2026 12:46 1 672 31

  • украйна-
  • военно положение-
  • върховна рада-
  • володимир зеленски-
  • обща мобилизация

Върховната рада подкрепи президентския законопроект с 293 гласа. Новият срок започва на 31 октомври и е с продължителност 90 дни

Украйна удължи военното положение до 29 януари 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Върховната рада на Украйна продължи военното положение с още 90 дни – до 29 януари 2027 г. Решението е взето с приемането на президентския законопроект №16182, подкрепен от 293 народни представители.

Законът влиза в сила на 31 октомври 2026 г., когато изтича срокът на предишното решение на парламента. Така военното положение ще продължи да действа в Украйна и през началото на 2027 г.

„Военното положение е продължено до 29 януари 2027 г.“

Това е 21-вото гласуване във Върховната рада по въпроса за продължаването на военното положение и общата мобилизация, съобщава УНИАН. На 14 юли парламентът удължи двата режима до 31 октомври, като тогава решението беше подкрепено от 313 депутати.

Президентът внесе два законопроекта

На 26 октомври президентът Володимир Зеленски внесе в парламента законопроектите №16182 и №16183. Първият е за военното положение, а вторият – за продължаване на общата мобилизация. Предложеното удължаване е с 90 дни, считано от 31 октомври.

В публикуваната информация за гласуването на законопроекта за военното положение е посочено, че той трябва да бъде обнародван незабавно и да влезе в сила от 31 октомври 2026 г. Според УНИАН с решението Украйна ще посрещне новата година при продължаващи военно положение и обща мобилизация.

Източници: ukrinform.ua, unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В едно изречение

    23 3 Отговор
    Русия води принудителна война срещу колективния запад с кръвта и от територията на Укра.

    12:49 26.10.2026

  • 2 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    2 32 Отговор
    Z- военен експерт в ефира: "Руската армия не може да проведе мащабна операция с пробив на фронта". Видео
    Военният експерт полковник Виктор Баранец призна, че армията на Путин не е способна да провежда мащабни операции, които да променят хода на войната, тъй като ѝ липсват хора, техника, въоръжение и екипировка.

    Коментиран от #6

    12:49 26.10.2026

  • 3 ставка

    24 3 Отговор
    А капитулацията на 30ти януари 2027 ли ще е или по-рано?

    12:50 26.10.2026

  • 4 ......-

    14 2 Отговор
    Датата е определя Тел/афив.
    Нал там ще прави нов здраел 2.

    12:51 26.10.2026

  • 5 Пич

    26 1 Отговор
    Що за глупости...!?
    Военното положение в Украйна никога не е зависело от Украйна!!!

    12:52 26.10.2026

  • 6 честен ционист

    21 0 Отговор

    До коментар #2 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    5г само с лопати налагат братишките, а още не са извадили големите пиратки.

    Коментиран от #10

    12:53 26.10.2026

  • 7 Оня

    16 1 Отговор
    Ами правилно, долу горе толкова живот им остава!

    12:55 26.10.2026

  • 8 Мимч

    25 1 Отговор
    Ами,то ще има ли кого да мобилиьира до 2027 г.Да мобилизират Гюров.....

    Коментиран от #12

    12:58 26.10.2026

  • 9 провинциалист

    17 1 Отговор
    Защо ли няма снимка от окопите да видим дали и там ръкопляскат?

    12:59 26.10.2026

  • 10 Клети съветски Zoмбита 🤪

    2 19 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Кои са ти "братишките" ? татари, чеченци, башкири, чуваши, аварци, арменци, украинци, даргинци, казахстанци, ингуши, кумици, таджики, лезгинци, узбеци, осетинци, кабардинци, буряти, якути, балкарци, карачаевци, марийци, удмурти, калмики, коми, мордовци, тувинци, ногайци, черкези, хакаси, алтайци, ненци, евенки, чукчи, карелци, ханти, манси, коряки.

    Коментиран от #11, #14, #17

    12:59 26.10.2026

  • 11 Емил

    16 0 Отговор

    До коментар #10 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":

    Бреее много народ това, хубаво че е изкуственяка иначе и 4 от тези неможеш назова!!!

    13:02 26.10.2026

  • 12 НЕ МОЖЕ

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мимч":

    КОЙ ЩЕ Е СПОНСОРА ПОСЛЕ

    13:02 26.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 провинциалист

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":

    За сравнение - където и да отидеш в западна европа, като кажеш откъде си и започват да те заобикалят по-отдалече. Освен ако не е в служебна обстановка, разбира се - в това отношение са ги дресирали добре.

    13:07 26.10.2026

  • 15 САМО ПИТАМ

    11 1 Отговор
    Тогава ли ще се подписва капитулеЙшъна

    13:10 26.10.2026

  • 16 Шопо

    3 10 Отговор
    Зеленски има силата да победи Руся, само пари му трябват.

    13:14 26.10.2026

  • 17 да всички те са братушки

    10 0 Отговор

    До коментар #10 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":

    А ТВОИТЕ ГИ ТЪРСИ САМО НА ЕДНО МЕСТО................СТО ЛИПИ НОВО............!

    13:15 26.10.2026

  • 18 8888

    13 1 Отговор
    ние ви даваме хората си, вие ни дайте 70 милиарда помощи.....ъъъ заем. пък след войната да му мислят тия дето са оцелели как ще се възстановяват без хора и тия заеми някой като си го поиска какво ще става

    Коментиран от #21

    13:16 26.10.2026

  • 19 Зеленски освободителя

    2 14 Отговор
    Преклонете се

    13:20 26.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Антирашист 4851

    1 14 Отговор

    До коментар #18 от "8888":

    Украинците са герои, защитават родината си ! Фашистките агресори нямат работа там !

    Коментиран от #24, #25, #28

    13:26 26.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Зеленски

    10 1 Отговор
    Удължава военното положение, но не обявява война на Русия.
    Това е абсурд

    Коментиран от #26

    13:31 26.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Украинците

    11 1 Отговор

    До коментар #21 от "Антирашист 4851":

    Са фашисти и нацисти.

    13:32 26.10.2026

  • 26 провинциалист

    10 0 Отговор

    До коментар #23 от "Зеленски":

    Другият абсурд е, че уж иска мирни преговори, а си е забранил със закон да преговаря с Путин.

    13:38 26.10.2026

  • 27 сир

    2 1 Отговор
    СМОТ..НЯЦИ.Зеля го тресе.Ще го разтресе до 9то коляно.

    14:06 26.10.2026

  • 28 до Ана

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Антирашист 4851":

    ами да се махат от руските територии

    14:29 26.10.2026

  • 29 Гост

    1 0 Отговор
    Значи подкрепили 293 от 450, тоест 65%. Мдаа, след още 3 месеца руска гимнастика мнозинството ще свърши! И тогава...?

    14:45 26.10.2026

  • 30 Честито на украинците

    1 1 Отговор
    Зелчо не могат да го мръднат и с кран. И още колко златни тоалетни ще бъдат купени. ЗА бусификацията дори не ми се пише.

    14:47 26.10.2026

  • 31 хмммм

    1 1 Отговор
    Украйна ли го удължи или мръсното джудже?

    16:38 26.10.2026

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