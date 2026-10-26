Украйна удължи военното положение до 29 януари 2027 г.

Върховната рада на Украйна продължи военното положение с още 90 дни – до 29 януари 2027 г. Решението е взето с приемането на президентския законопроект №16182, подкрепен от 293 народни представители.

Законът влиза в сила на 31 октомври 2026 г., когато изтича срокът на предишното решение на парламента. Така военното положение ще продължи да действа в Украйна и през началото на 2027 г.

„Военното положение е продължено до 29 януари 2027 г.“

Това е 21-вото гласуване във Върховната рада по въпроса за продължаването на военното положение и общата мобилизация, съобщава УНИАН. На 14 юли парламентът удължи двата режима до 31 октомври, като тогава решението беше подкрепено от 313 депутати.

Президентът внесе два законопроекта

На 26 октомври президентът Володимир Зеленски внесе в парламента законопроектите №16182 и №16183. Първият е за военното положение, а вторият – за продължаване на общата мобилизация. Предложеното удължаване е с 90 дни, считано от 31 октомври.

В публикуваната информация за гласуването на законопроекта за военното положение е посочено, че той трябва да бъде обнародван незабавно и да влезе в сила от 31 октомври 2026 г. Според УНИАН с решението Украйна ще посрещне новата година при продължаващи военно положение и обща мобилизация.

Източници: ukrinform.ua, unian.net