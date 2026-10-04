Тръмп номинира Джон Коул за пратеник по въпросите на заложниците

Президентът на САЩ Доналд Тръмп номинира Джон Коул за специален президентски пратеник по въпросите на заложниците, с ранг и статут на посланик. Кандидатурата е изпратена в Сената на 28 септември и ще влезе в сила само след одобрение от горната камара на Конгреса.

„Джон Коул, изключителен юрист и изключително успешен мой специален пратеник за Белорусия, ще бъде новият ми кандидат за специален президентски пратеник с ранг на посланик“, написа Тръмп в Truth Social. Според американския президент Коул ще работи за връщането на американски граждани, задържани или държани като заложници в чужбина.

Тръмп заяви, че през последната година Коул е съдействал за връщането на над 65 американски граждани и граждани на съюзнически държави от Белорусия. Президентът добави, че пратеникът е договорил освобождаването на над 800 политически затворници от няколко страни в Източна Европа. Тези числа са представени от Тръмп и не са придружени от допълнителна разбивка в съобщението за номинацията.

Коул ще замени Адам Бьолер

При одобрение от Сената Коул ще наследи Адам Бьолер, който заема длъжността от 2025 г. Тръмп номинира Бьолер за старши съветник, като заяви, че той ще продължи да помага по други въпроси. По думите на президента Бьолер е допринесъл за връщането на 196 заложници.

Номинацията на Коул идва след поредица от договорености между Вашингтон и Минск. На 16 септември Белорусия освободи 25 затворници след преговори с американския пратеник, а през март бяха освободени още 250 души. В замяна САЩ предприеха стъпки за смекчаване на част от санкциите срещу Белорусия.

Юрист с опит в преговори за задържани американци

Джон Коул е американски юрист. През 80-те години е представлявал бивши американски заложници в Иран и пострадали при големи индустриални аварии. По-късно той представлява Доналд Тръмп в съдебни спорове с „Мета“, „Екс“ и „ЮТюб“, започнали след блокирането на профилите на Тръмп през 2021 г.

През 2025 г. Коул беше назначен за специален пратеник на Тръмп за Белорусия. Според Ройтерс той лично е водил разговорите с беларуските власти за освобождаването на затворници. Новото му назначение ще зависи от процедурата в Сената, а дотогава Бьолер ще продължи да изпълнява функциите си.

Източници: Ройтерс