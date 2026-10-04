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Politico: Зеленски и Мерц не се разбраха за членството в ЕС
  Тема: Украйна

Politico: Зеленски и Мерц не се разбраха за членството в ЕС

4 Октомври, 2026 21:20 1 218 11

  • володимир зеленски-
  • фридрих мерц-
  • членство на украйна в ес-
  • европейски съюз-
  • асоциирано членство

Киев отхвърля идеята за асоцииран статут без право на глас и настоява за пълноправно членство.

Politico: Зеленски и Мерц не се разбраха за членството в ЕС - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски и германският канцлер Фридрих Мерц не са постигнали съгласие по идеята Украйна да получи статут на асоцииран член на Европейския съюз. Това съобщава Politico, цитирано от публикация на изданието, след като Киев е отхвърлил германското предложение в този му вид.

Планът на Мерц предвижда Украйна да бъде включена по-близо до институциите на ЕС, докато продължава процесът по пълното присъединяване. Киев би могъл да участва в заседания на Европейския съвет, Европейската комисия и Европейския парламент, но без право на глас и без собствен ресор в Комисията. Предвижда се и поетапен достъп до отделни програми и средства от бюджета на съюза.

Киев настоява за пълноправно членство

В писмо до лидерите на ЕС Зеленски определя предложението като „несправедливо“, тъй като Украйна ще бъде представена в европейските институции, но няма да може да участва равнопоставено във вземането на решения, съобщи Ройтерс.

„Мястото на Украйна в Европейския съюз трябва да бъде пълно и равноправно“, пише Зеленски.

Украинският президент отхвърля междинен модел, който би оставил страната без право на глас, и настоява ускоряването на процедурата да води към пълноправно членство, а не към нов статут с ограничени права.

Предложението на Мерц включва и политически ангажимент за прилагане на клаузата за взаимна помощ и отбрана на ЕС при евентуално ново руско нападение срещу Украйна. Германският канцлер представя това като съществена гаранция за сигурност, но подчертава, че асоциираният статут трябва да бъде временен и да не заменя редовната процедура за присъединяване.

Берлин посочва пречките пред бързото присъединяване

Мерц аргументира идеята с политическите и правните препятствия пред бързото приключване на преговорите. Според него пълното членство не може да бъде постигнато в кратки срокове заради необходимите реформи, позициите на отделните държави членки и процедурите по ратификация.

Германското предложение беше представено като начин Украйна да получи по-тясна връзка с ЕС, без да се променят незабавно договорите на съюза. Идеята обаче предизвика резерви, тъй като подобен статут няма установен прецедент в историята на ЕС. Европейската комисия подчерта, че всяко решение трябва да се основава на принципа за присъединяване според изпълнените критерии.

Преговорите продължиха въпреки спора

Украйна получи статут на кандидат за членство през юни 2022 г., а официалните преговори започнаха през юни 2024 г. След разминаването между Зеленски и Мерц процесът не беше прекратен.

На 15 юни 2026 г. ЕС и Украйна откриха първия преговорен клъстер, посветен на основополагащите въпроси, включително върховенството на закона, демократичните институции и съдебната система. На 14 юли беше открит и клъстерът за външните отношения, който обхваща търговската политика, международните отношения и политиката за сигурност и отбрана. Данните са на институциите на ЕС.

Така спорът за асоциираното членство остава нерешен, но Украйна продължава по официалната процедура за пълноправно присъединяване към Европейския съюз.

Източници: Политико, Ройтерс


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    26 3 Отговор
    До последният украинец.

    21:24 04.10.2026

  • 2 Кина

    21 2 Отговор
    Това вече не е война а отмъщението на руснаците..! Когато едната страна е почти не въоражена а на другата арсенала е пълен и бомбандира наред филма е приключил..!

    Коментиран от #3, #4

    21:27 04.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Съдията

    25 1 Отговор
    Такива наглеци като Зеленски светът никога не е виждал. Държава няма, войници няма, дължи пари за 1000 години наред, демографски е пълна катастрофа, обаче той продължава да проси и да поставя условия. Никой нищо не ти дължи, нито на теб, нито на бъдещото Лвовско панство.😂

    21:37 04.10.2026

  • 6 Търновец

    16 1 Отговор
    Т.н. Украйна никога не трябва да влиза в ЕС - страната е в същност възродена Отоманска мперия и е в процес на сближаване с Турция - една мега империя Турция Азербайджан Северен Кипър и Украйна и Северна Сирия. А като част от Руската империя Украйна заграби големи територии от Полша Австрия Унгария и Словакия и трябва да ги върне щом се отказва от Руско- Съветското си минало.

    21:45 04.10.2026

  • 7 Обективни истини

    19 1 Отговор
    Украйна в ЕС ще е краят в сегашния вид на ЕС. никой няма нужда от това вироглаво племе, ама никой

    21:46 04.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Отреазвяващ

    4 0 Отговор
    Нямало дървен материал да направят стол.

    22:13 04.10.2026

  • 10 Сталин

    7 0 Отговор
    Държава Украйна ,не е имало ,няма ,и няма да има .
    Точка .
    Скоро всичко ще си дойде по местата .

    22:20 04.10.2026

  • 11 Един канцлер

    5 0 Отговор
    Един канцлер с по-малко от 10% подкрепа от народа си как може да решава за ...народа?? Пълна пародия е това !! Той трябва да е в затв@ра че сaсипа икономиката на своята държава!! Неуспелите политици триабва да се наказват !!

    22:42 04.10.2026

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