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Сто души са арестувани след безредици в Барселона

Сто души са арестувани след безредици в Барселона

25 Октомври, 2026 03:51, обновена 25 Октомври, 2026 03:54 666 3

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При протест около площад „Каталуня“ са подпалени над 30 пожара и са вандализирани 14 магазина. Около една четвърт от задържаните са непълнолетни

Сто души са арестувани след безредици в Барселона - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Сто души са арестувани в Барселона след безредици около централния площад „Каталуня“. Участници в антисистемна демонстрация са разграбили магазини и са подпалили публична собственост, съобщи Ройтерс.

Министърът на вътрешните работи на Каталония Нурия Парлон съобщи, че около 25 процента от задържаните са непълнолетни. При безредиците са причинени над 30 пожара, а 14 магазина са били вандализирани в района, посещаван както от туристи, така и от местни жители.

Протестът е организиран в социалните мрежи

Демонстрацията е била свикана чрез публикации в социалните мрежи като движение „срещу системата“. На нея са били използвани лозунги, познати от протестите на ученици във Франция през последните седмици.

Видеоклипове, публикувани онлайн, показват хора, блокирани в магазини, след като ролетните щори са били спуснати, за да се предотврати разграбване. Сред засегнатите обекти е универсалният магазин „Корте Инглес“. Други кадри показват демонстранти с качулки, които разбиват витрини и бягат със стоки.

Кметът предупреди за правни последици

Кметът на Барселона Жауме Колбони заяви, че вандализмът в града „няма да остане ненаказан“. Той предупреди, че могат да последват правни последици и за настойниците на непълнолетни, свързани с безредиците.

Източници: bta.bg


Испания
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