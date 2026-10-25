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Около 400 души протестираха срещу оръжейна фабрика в Лайпциг

Около 400 души протестираха срещу оръжейна фабрика в Лайпциг

25 Октомври, 2026 04:00, обновена 25 Октомври, 2026 04:05 628 4

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  • covenant-
  • оръжейна фабрика-
  • протест

Демонстрантите поискаха спиране на плановете на американската компания Covenant да произвежда крилати ракети в германския град

Около 400 души протестираха срещу оръжейна фабрика в Лайпциг - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Около 400 души излязоха по улиците на Лайпциг, за да протестират срещу плановете на американската оръжейна компания Covenant да произвежда далекобойни крилати ракети в германския град. По данни на полицията демонстрацията е преминала мирно, въпреки че шествието се проведе при силен дъжд.

Протестът започна на площад „Аугустусплац“ и премина през централните улици на Лайпциг до градския площад. Участниците носеха знамена и плакати под наслов „Без ракетна фабрика в Лайпциг“. Основното им искане беше незабавно спиране на проекта на Covenant в северната част на града.

Производството трябва да започне през 2027 г.

Covenant откри първата си производствена база в Европа в Лайпциг в началото на октомври. Компанията планира от 2027 г. да започне там производството на ракетната система Anthem.

По план през първата година трябва да бъдат произведени около 1000 ракети, а през 2028 г. целта е производството да достигне 5000 броя. Очаква се Лайпциг да се превърне в най-големия обект на Covenant.

Проектът предизвика остър обществен спор в Саксония. Привържениците на инвестицията посочват очакваните работни места и икономическите ползи, докато противниците предупреждават за засилване на милитаризацията и за риска градът да се превърне в потенциална военна мишена.

Правителството на Саксония подкрепя проекта

Саксонското правителство приветства установяването на американската компания. При откриването на производствената база премиерът на провинцията Михаел Кречмер заяви:

„Свободата и просперитетът не могат да бъдат гарантирани без сигурност. Най-добрата сигурност е възпирането.“

Критиците на проекта настояват вместо средства за оръжейно производство да се финансират социални дейности и мирни икономически инициативи. Според тях производството на ракети ще въвлече Лайпциг по-пряко в международни конфликти и ще промени характера на региона.

Демонстрацията е поредната акция срещу инвестицията, след като по-рано през октомври в града се проведоха и други протести. Производството на ракетите е планирано да започне през 2027 г., но обществените и политическите спорове около проекта продължават.

Източници: mdr.de, lvz.de, tag24.de


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЕС и деградация

    5 2 Отговор
    Париж,Барселона,Лисабон,сега и Лайпциг.
    Ще става тя каквато става

    04:11 25.10.2026

  • 3 На Пyтuн хибридните

    2 9 Отговор
    npocтoтuu край нямат.

    04:16 25.10.2026

  • 4 оня с коня

    4 5 Отговор
    Интересното е чу в Русия са Фабрика до Фабрика за всякакви оръжия,пък няма демонстрации.Явно руснаците са най-смелите хора и не им пука ще ще станат нечия мишена.

    04:18 25.10.2026

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