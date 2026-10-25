Около 400 души протестираха срещу оръжейна фабрика в Лайпциг

Около 400 души излязоха по улиците на Лайпциг, за да протестират срещу плановете на американската оръжейна компания Covenant да произвежда далекобойни крилати ракети в германския град. По данни на полицията демонстрацията е преминала мирно, въпреки че шествието се проведе при силен дъжд.

Протестът започна на площад „Аугустусплац“ и премина през централните улици на Лайпциг до градския площад. Участниците носеха знамена и плакати под наслов „Без ракетна фабрика в Лайпциг“. Основното им искане беше незабавно спиране на проекта на Covenant в северната част на града.

Производството трябва да започне през 2027 г.

Covenant откри първата си производствена база в Европа в Лайпциг в началото на октомври. Компанията планира от 2027 г. да започне там производството на ракетната система Anthem.

По план през първата година трябва да бъдат произведени около 1000 ракети, а през 2028 г. целта е производството да достигне 5000 броя. Очаква се Лайпциг да се превърне в най-големия обект на Covenant.

Проектът предизвика остър обществен спор в Саксония. Привържениците на инвестицията посочват очакваните работни места и икономическите ползи, докато противниците предупреждават за засилване на милитаризацията и за риска градът да се превърне в потенциална военна мишена.

Правителството на Саксония подкрепя проекта

Саксонското правителство приветства установяването на американската компания. При откриването на производствената база премиерът на провинцията Михаел Кречмер заяви:

„Свободата и просперитетът не могат да бъдат гарантирани без сигурност. Най-добрата сигурност е възпирането.“

Критиците на проекта настояват вместо средства за оръжейно производство да се финансират социални дейности и мирни икономически инициативи. Според тях производството на ракети ще въвлече Лайпциг по-пряко в международни конфликти и ще промени характера на региона.

Демонстрацията е поредната акция срещу инвестицията, след като по-рано през октомври в града се проведоха и други протести. Производството на ракетите е планирано да започне през 2027 г., но обществените и политическите спорове около проекта продължават.

Източници: mdr.de, lvz.de, tag24.de