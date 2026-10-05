Предполагаеми бойци на „Боко Харам“ убиха 28 души

Най-малко 28 жители на село Марте са убити в края на миналата седмица в нигерийския щат Борно, Североизточна Нигерия. Нападението се приписва на предполагаеми бойци на джихадистката групировка „Боко Харам“.

Първоначално в четвъртък са открити и погребани телата на 15 души. През уикенда издирвателни екипи са намерили още 13 тела в околните храсталаци. Всички те са били с огнестрелни рани.

„Нашите издирвателни екипи откриха в събота още 13 тела в околните храсталаци, всички с огнестрелни рани“, заяви пред Франс прес Бабакура Коло, ръководител на антиджихадистка въоръжена група.

„Това се добавя към 15-те тела, открити в четвъртък, с което броят на загиналите при нападението достигна 28“, допълни Коло.

Жертвите събирали дърва за огрев

Според жител на Марте, цитиран от Франс прес, хората са се отдалечили от селото, за да събират дърва за огрев. От тях зависят много разселени семейства в щата, които ги използват за готвене и други основни битови нужди.

Тези дейности се извършват при сериозен риск за сигурността. Джихадистките групировки все по-често нападат земеделци, рибари, дървосекачи, животновъди и събирачи на метални отпадъци, като ги обвиняват, че шпионират за армията и ѝ предават информация.

През април край Гвоза, важен военен център в щата Борно, са убити най-малко 17 души, които също събирали дърва за огрев. Шестима дървосекачи са застреляни и в село Малам Маджа, в района Диква.

Конфликтът продължава повече от 17 години

Щатът Борно е епицентърът на джихадисткото въстание в Североизточна Нигерия, продължаващо повече от 17 години. В него участват „Боко Харам“, както и отцепилата се от групировката „Ислямска държава в Западна Африка“.

Конфликтът е довел до смъртта на хиляди хора и до разселването на милиони жители в североизточната част на страната. Докато нигерийското правителство изтъква успехи в операциите срещу въоръжените групировки, някои специалисти оценяват, че насилието се засилва.

Сигурността и икономиката се очаква да бъдат сред основните теми на предстоящите през януари президентски избори в Нигерия.

Източници: БТА