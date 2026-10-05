Япония няма да освобождава нови количества петрол от стратегическите си резерви

Япония няма планове за ново освобождаване на суров петрол от държавните си резерви, заяви главният секретар на японското правителство Минору Кихара. Решението идва на фона на споразумението на Г-7 за координирано освобождаване на 100 милиона барела петрол и дизел от аварийните запаси, предава News.bg.

Кихара обясни, че Япония вече е предприела няколко стъпки за използване на стратегическите си запаси. „Япония вече известно време освобождава петрол от резервите си и на този етап няма планове за по-нататъшно освобождаване“, каза той.

През март Токио пое ангажимент да предостави около 80 милиона барела в рамките на координираната от Международната агенция по енергетика (МАЕ) операция. Страната извърши и втори етап на освобождаване през май.

В същото време остава въпросът доколко новите 100 милиона барела, договорени от Г-7, ще бъдат допълнителни количества спрямо вече обявеното през март освобождаване на 400 милиона барела от резервите на 32 държави членки на МАЕ.

По данни на изпълнителния директор на МАЕ Фатих Бирол към началото на октомври са били освободени около 325 милиона барела от първоначално договорените 400 милиона. Това представлява над 80% от планираното количество.

Новото решение на Г-7 е насочено основно към облекчаване на напрежението на пазарите на горива, особено при дизела. Страните се ангажираха и да не въвеждат ограничения върху износа на енергийни ресурси, докато пазарите остават под натиск заради нарушенията на доставките.