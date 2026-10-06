Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Бразилия »
Тръмп приветства „голямата победа“ на Флавио Болсонаро
  Тема: Избори

Тръмп приветства „голямата победа“ на Флавио Болсонаро

6 Октомври, 2026 04:33, обновена 6 Октомври, 2026 04:35 559 0

  • доналд тръмп-
  • флавио болсонаро-
  • бразилия-
  • луиз инасио лула да силва-
  • президентски избори

Синът на бившия президент Жаир Болсонаро изпревари Луиз Инасио Лула да Силва на първия тур в Бразилия.

Тръмп приветства „голямата победа“ на Флавио Болсонаро - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп приветства резултата на своя съюзник Флавио Болсонаро на първия тур на президентските избори в Бразилия. Синът на бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро изпревари действащия държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва, който представлява левицата.

„Това е голяма победа – оспорвана, но много, много голяма победа. Невероятно е“, заяви Тръмп пред журналисти на Южната морава на Белия дом, предаде Ройтерс.

Резултатът поставя Флавио Болсонаро пред действащия президент още на първия тур и превръща вота в значим момент за политическото противопоставяне в Бразилия. Болсонаро е син на Жаир Болсонаро, който е бивш президент на страната и политик от крайнодесния спектър.

Тръмп не даде допълнителни подробности за резултата или за следващите стъпки в изборния процес. Изявлението му беше съсредоточено върху представянето на Флавио Болсонаро и оценката му, че победата е била оспорвана, но значима.

Източници: bta.bg


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания