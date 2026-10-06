Тръмп приветства „голямата победа“ на Флавио Болсонаро

Американският президент Доналд Тръмп приветства резултата на своя съюзник Флавио Болсонаро на първия тур на президентските избори в Бразилия. Синът на бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро изпревари действащия държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва, който представлява левицата.

„Това е голяма победа – оспорвана, но много, много голяма победа. Невероятно е“, заяви Тръмп пред журналисти на Южната морава на Белия дом, предаде Ройтерс.

Резултатът поставя Флавио Болсонаро пред действащия президент още на първия тур и превръща вота в значим момент за политическото противопоставяне в Бразилия. Болсонаро е син на Жаир Болсонаро, който е бивш президент на страната и политик от крайнодесния спектър.

Тръмп не даде допълнителни подробности за резултата или за следващите стъпки в изборния процес. Изявлението му беше съсредоточено върху представянето на Флавио Болсонаро и оценката му, че победата е била оспорвана, но значима.

Източници: bta.bg