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Военен самолет с 32 души се разби в Нигерия

Военен самолет с 32 души се разби в Нигерия

6 Октомври, 2026 04:58, обновена 6 Октомври, 2026 05:01 443 1

  • нигерия-
  • авиационна катастрофа-
  • военен самолет-
  • игбокода-
  • нигерийски военновъздушни сили

Машината е паднала край Игбокода по време на полет към Лагос. По-късно президентът на Нигерия потвърди, че няма оцелели.

Военен самолет с 32 души се разби в Нигерия - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военен самолет с 32 души на борда се разби в Южна Нигерия. Катастрофата е станала в района на Игбокода, щата Ондо, по време на рутинен полет към икономическия център на страната Лагос.

На борда са били 25 пътници и седем членове на екипажа. Самолетът е ATR-42 на нигерийските военновъздушни сили с борден номер NGR 931. По данни на нигерийските власти машината е пътувала от Бенин към Лагос.

Контактът със самолета е изгубен над щата Ондо

Въздушните диспечери са изгубили връзка със самолета около 09:13 часа местно време. Направени са опити контактът да бъде възстановен по радиото, но без резултат. По-късно останките са открити близо до военноморска база в Игбокода.

Нигерийските власти започнаха издирвателна и спасителна операция в района. Говорителят на нигерийските военновъздушни сили Ехимен Еджодаме заяви: „Операциите по издирване и спасяване, координирани с компетентните власти и службите за спешно реагиране, продължават.“

В първите часове след катастрофата не беше съобщено официално за броя на жертвите или за състоянието на самолета. Очевидецът Акинбуледжо Пиус разказа, че самолетът е преминал над дърветата, след което местни жители са открили части от човешки тела, дрехи и обувки.

Президентът потвърди смъртта на всички на борда

По-късно президентът на Нигерия Бола Тинубу потвърди, че всички 32 души на борда са загинали. Той изрази съболезнования на близките на жертвите.

Министърът на авиацията Фестус Кеямо съобщи, че е разговарял с началника на нигерийските военновъздушни сили маршал Съндей Келвин Анике и е предложил пълното съдействие на министерството за спасителната операция. Причината за катастрофата все още не е съобщена.

Източници: dariknews.bg, apnews.com, amp.dw.com


Нигерия
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