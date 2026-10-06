Военен самолет с 32 души се разби в Нигерия

Военен самолет с 32 души на борда се разби в Южна Нигерия. Катастрофата е станала в района на Игбокода, щата Ондо, по време на рутинен полет към икономическия център на страната Лагос.

На борда са били 25 пътници и седем членове на екипажа. Самолетът е ATR-42 на нигерийските военновъздушни сили с борден номер NGR 931. По данни на нигерийските власти машината е пътувала от Бенин към Лагос.

Контактът със самолета е изгубен над щата Ондо

Въздушните диспечери са изгубили връзка със самолета около 09:13 часа местно време. Направени са опити контактът да бъде възстановен по радиото, но без резултат. По-късно останките са открити близо до военноморска база в Игбокода.

Нигерийските власти започнаха издирвателна и спасителна операция в района. Говорителят на нигерийските военновъздушни сили Ехимен Еджодаме заяви: „Операциите по издирване и спасяване, координирани с компетентните власти и службите за спешно реагиране, продължават.“

В първите часове след катастрофата не беше съобщено официално за броя на жертвите или за състоянието на самолета. Очевидецът Акинбуледжо Пиус разказа, че самолетът е преминал над дърветата, след което местни жители са открили части от човешки тела, дрехи и обувки.

Президентът потвърди смъртта на всички на борда

По-късно президентът на Нигерия Бола Тинубу потвърди, че всички 32 души на борда са загинали. Той изрази съболезнования на близките на жертвите.

Министърът на авиацията Фестус Кеямо съобщи, че е разговарял с началника на нигерийските военновъздушни сили маршал Съндей Келвин Анике и е предложил пълното съдействие на министерството за спасителната операция. Причината за катастрофата все още не е съобщена.

Източници: dariknews.bg, apnews.com, amp.dw.com