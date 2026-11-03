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Два хеликоптера се сблъскаха край Еверест

Два хеликоптера се сблъскаха край Еверест

3 Ноември, 2026 07:46 653 3

  • еверест-
  • непал-
  • хеликоптери-
  • авиационен инцидент-
  • солукхумбу

Чуждестранен гражданин е починал на място, а друг човек е откаран в болница след инцидента в Непал

Два хеликоптера се сблъскаха край Еверест - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един чуждестранен гражданин е загинал при сблъсък на два малки хеликоптера в района на връх Еверест в Непал. Машините са се опитвали да кацнат, а друг човек е откаран в болница.

„Чужденец загина на място, а друго лице е откарано в болница“, каза Набин Раджа Будхатоки, началник на полицията в окръг Солукхумбу в източната част на Непал. Той е потвърдил информацията пред Франс прес.

Хеликоптерите се използват широко в района

Малките хеликоптери са важна част от транспорта в непалските планини. Те превозват туристи, алпинисти и провизии, а се използват и при спасителни операции.

Полетите в района на Еверест са усложнени от трудния терен и от бързо променящите се метеорологични условия. Допълнителни подробности за причините за сблъсъка, самоличността на загиналия и състоянието на пострадалия не са съобщени.

Непал привлича хиляди алпинисти и туристи всяка година. В страната се намират осем от 14-те най-високи планински върха в света, включително Еверест.


Непал
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