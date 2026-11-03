Два хеликоптера се сблъскаха край Еверест

Един чуждестранен гражданин е загинал при сблъсък на два малки хеликоптера в района на връх Еверест в Непал. Машините са се опитвали да кацнат, а друг човек е откаран в болница.
„Чужденец загина на място, а друго лице е откарано в болница“, каза Набин Раджа Будхатоки, началник на полицията в окръг Солукхумбу в източната част на Непал. Той е потвърдил информацията пред Франс прес.
Хеликоптерите се използват широко в района
Малките хеликоптери са важна част от транспорта в непалските планини. Те превозват туристи, алпинисти и провизии, а се използват и при спасителни операции.
Полетите в района на Еверест са усложнени от трудния терен и от бързо променящите се метеорологични условия. Допълнителни подробности за причините за сблъсъка, самоличността на загиналия и състоянието на пострадалия не са съобщени.
Непал привлича хиляди алпинисти и туристи всяка година. В страната се намират осем от 14-те най-високи планински върха в света, включително Еверест.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
там нема вьздух за витлата
07:58 03.11.2026
2 Ну, погоди
08:03 03.11.2026
3 Бай той Толстой
08:09 03.11.2026