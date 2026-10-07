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САЩ въведоха полицейски час за военните в Окинава

САЩ въведоха полицейски час за военните в Окинава

7 Октомври, 2026 03:10, обновена 7 Октомври, 2026 05:29 526 0

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Мерките са след ареста на морски пехотинец по подозрение за убийството на местна жена. Военнослужещите ще преминат и през 48-часово обучение по дисциплина.

САЩ въведоха полицейски час за военните в Окинава - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските военни в Окинава въвеждат 48-часова пауза на операциите, забрана за напускане на базите и полицейски час след ареста на морски пехотинец по подозрение за убийството на местна жена. Мерките започват в сряда по обед и ще продължат до петък по обед.

През този период военнослужещите няма да могат да напускат базите, а употребата на алкохол ще бъде забранена както на територията на военните обекти, така и извън тях. Командирите ще проведат обучение по дисциплина, правилата за свободното време, употребата на алкохол, културата на Окинава и отговорностите на американските военнослужещи към местната общност.

След 48-часовата пауза започва 30-дневен период на размисъл. В него е включен полицейски час от полунощ до 5 часа сутринта. Всички военнослужещи трябва да се намират в базата или в жилището си извън нея. Военните власти ще преразгледат и действащите правила за поведение извън базите.

Морски пехотинец е задържан по подозрение за убийство

Мерките са въведени след ареста на 20-годишния ефрейтор Девин Джейкъб Балард, дислоциран във военновъздушната база Футенма. Полицията на префектура Окинава го задържа по подозрение, че е убил и ограбил 39-годишна жена в хотел в Наха, столицата на префектурата.

Според полицията жената е била намерена мъртва в хотелската си стая, а предварителните данни сочат, че е била удушена. Камери за видеонаблюдение са заснели мъж, който влиза в хотела с нея и по-късно излиза сам. Балард е бил арестуван, след като полицай го забелязал в развлекателен район в град Окинава. От него са били взети портфейл и раница на жертвата според японските власти. Балард отрича обвиненията според японски медии.

Случаят се разглежда от японските власти, тъй като заподозреният не е бил на служба и е задържан извън военна база. Японските прокурори трябва да преценят дали да повдигнат официални обвинения. При доказана вина за убийство при грабеж японското законодателство предвижда доживотен затвор или смъртно наказание, съобщи CBS News.

Япония поиска съдействие от САЩ

Японското правителство отправи официален протест към САЩ и поиска пълно съдействие при разследването. Премиерът Санае Такаичи определи случая като „изключително тежко престъпление“ и настоя за строга дисциплина сред американските военнослужещи.

Губернаторът на Окинава Генда Коджа заяви, че убийството е предизвикало „огромен шок“ сред жителите, които живеят в непосредствена близост до американски бази. Командващият Трети експедиционен корпус на морската пехота генерал-лейтенант Бенджамин Уотсън заяви: „Всеки военнослужещ трябва да разбира, че личното поведение има последици.“

На Окинава са разположени близо 30 000 американски военнослужещи. Според данни на местната полиция броят на престъпленията, свързани с американски военнослужещи, е достигнал 101 през миналата година спрямо около 40 през 2020 г. Новият случай отново засили напрежението около американското военно присъствие на острова.

Източници: apnews.com, militarytimes.com, cbsnews.com


Япония
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