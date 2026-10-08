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Европа търси единен отговор срещу хибридните заплахи

Европа търси единен отговор срещу хибридните заплахи

8 Октомври, 2026 03:58, обновена 8 Октомври, 2026 04:01 542 4

  • европейска сигурност-
  • франк-валтер щайнмайер-
  • фридрих мерц-
  • кибератаки-
  • хибридни заплахи

Германия и Франция призоваха за обща европейска политика, а Великобритания и Берлин започват партньорство срещу саботажи и кибератаки.

Европа търси единен отговор срещу хибридните заплахи - 1
Фридрих Мерц, Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европа трябва да даде единен отговор на заплахите за мира, сигурността и демократичните ценности, заяви германският президент Франк-Валтер Щайнмайер. В същото време Великобритания и Германия започват ново партньорство срещу саботажи, кибератаки и посегателства срещу критична инфраструктура.

Щайнмайер отправи призива си на 7 октомври в Париж по време на прием в германското посолство, в рамките на държавното си посещение във Франция. Повод за изказването му беше третата годишнина от нападението, извършено от „Хамас“ в Израел на 7 октомври 2023 г.

„Европейските демокрации са изправени пред такова предизвикателство, пред каквото не са се изправяли от Втората световна война, и то идващо както отвън, така и отвътре“, каза германският президент, цитиран от ДПА.

По думите му Германия и Франция трябва да поведат Европа заедно и да излязат с „категорична и единна европейска политика“. Щайнмайер определи годишнината от нападението в Израел като напомняне за необходимостта от по-силен ангажимент към мира и сигурността.

„Сега, повече от всякога, Европа трябва да се изправи единна и уверена в себе си в защита на ценностите, които ни правят това, което сме: уважение към човешкото достойнство, мир, свобода и демокрация“, заяви Франк-Валтер Щайнмайер.

На 8 октомври германският президент се очаква да бъде приет с пълни военни почести от френския си колега Еманюел Макрон. Посещението има и прощален характер, тъй като и двамата ще напуснат постовете си през 2027 г.

Лондон и Берлин обединяват действията си

Великобритания и Германия започват съвместно партньорство за противодействие на хибридни заплахи. То ще включва обмен на информация и координация на действията за наблюдение, възпиране и предотвратяване на саботажи, кибератаки и посегателства срещу критична инфраструктура, съобщи „Даунинг стрийт“.

Началото на сътрудничеството е свързано със срещата в Берлин между британския премиер Анди Бърнам и германския канцлер Фридрих Мерц. Според британската страна заплахата идва от различни противници, „най-вече от Русия“, и надхвърля границите на Европа.

Новото партньорство трябва да помогне на двете държави да откриват и прекъсват действия, насочени срещу инфраструктурата, бизнеса и демократичните институции. По информация на Ройтерс британското правителство вече е предприело стъпки за информиране на отбранителната индустрия и операторите на критична инфраструктура за рисковете, свързани с Русия.

В понеделник ръководителят на германското външно разузнаване предупреди, че „конфронтацията с Русия, пред която сме изправени, е придобила ново, по-опасно измерение“. През септември Германия обяви, че Москва стои зад опит за атака с дронове срещу летище Лайпциг/Хале, извършен през август.

Източници: bta.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Фридрих ни зове

    1 0 Отговор
    Да бъдем единни , да изградим обща европейска позиция,...
    Но как да се обединим около мерзавец като Фридрих?
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    04:23 08.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Управлението на Мерц като провал

    0 0 Отговор
    Нескопосаната инвестиция в "проектът Украйна" променя Европа до неузнаваемост и разделя страните .
    При толкова радикални различия не очаквайте да бъдем единни . Бихме избрали Алтернатива за Германия .

    04:41 08.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.