Европа търси единен отговор срещу хибридните заплахи

Европа трябва да даде единен отговор на заплахите за мира, сигурността и демократичните ценности, заяви германският президент Франк-Валтер Щайнмайер. В същото време Великобритания и Германия започват ново партньорство срещу саботажи, кибератаки и посегателства срещу критична инфраструктура.

Щайнмайер отправи призива си на 7 октомври в Париж по време на прием в германското посолство, в рамките на държавното си посещение във Франция. Повод за изказването му беше третата годишнина от нападението, извършено от „Хамас“ в Израел на 7 октомври 2023 г.

„Европейските демокрации са изправени пред такова предизвикателство, пред каквото не са се изправяли от Втората световна война, и то идващо както отвън, така и отвътре“, каза германският президент, цитиран от ДПА.

По думите му Германия и Франция трябва да поведат Европа заедно и да излязат с „категорична и единна европейска политика“. Щайнмайер определи годишнината от нападението в Израел като напомняне за необходимостта от по-силен ангажимент към мира и сигурността.

„Сега, повече от всякога, Европа трябва да се изправи единна и уверена в себе си в защита на ценностите, които ни правят това, което сме: уважение към човешкото достойнство, мир, свобода и демокрация“, заяви Франк-Валтер Щайнмайер.

На 8 октомври германският президент се очаква да бъде приет с пълни военни почести от френския си колега Еманюел Макрон. Посещението има и прощален характер, тъй като и двамата ще напуснат постовете си през 2027 г.

Лондон и Берлин обединяват действията си

Великобритания и Германия започват съвместно партньорство за противодействие на хибридни заплахи. То ще включва обмен на информация и координация на действията за наблюдение, възпиране и предотвратяване на саботажи, кибератаки и посегателства срещу критична инфраструктура, съобщи „Даунинг стрийт“.

Началото на сътрудничеството е свързано със срещата в Берлин между британския премиер Анди Бърнам и германския канцлер Фридрих Мерц. Според британската страна заплахата идва от различни противници, „най-вече от Русия“, и надхвърля границите на Европа.

Новото партньорство трябва да помогне на двете държави да откриват и прекъсват действия, насочени срещу инфраструктурата, бизнеса и демократичните институции. По информация на Ройтерс британското правителство вече е предприело стъпки за информиране на отбранителната индустрия и операторите на критична инфраструктура за рисковете, свързани с Русия.

В понеделник ръководителят на германското външно разузнаване предупреди, че „конфронтацията с Русия, пред която сме изправени, е придобила ново, по-опасно измерение“. През септември Германия обяви, че Москва стои зад опит за атака с дронове срещу летище Лайпциг/Хале, извършен през август.

Източници: bta.bg