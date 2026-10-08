Сенатори призоваха Тръмп да ускори санкциите срещу Русия

Двама водещи американски сенатори призоваха администрацията на Доналд Тръмп да ускори прилагането на новия санкционен закон срещу Русия. Джийн Шахийн, водещият демократ в Комисията по външни отношения, и републиканецът Роджър Уикър, председател на Комисията по въоръжените сили, са изпратили писмо до министъра на финансите Скот Бесънт и държавния секретар Марко Рубио.

Според сенаторите Вашингтон трябва най-напред да насочи усилията си срещу руския „сенчест флот“ – стотици танкери, с които Москва транспортира петрол и заобикаля санкциите. Те настояват и за ограничаване на финансовите мрежи, през които Русия продължава да прехвърля средства извън обсега на американския контрол.

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Натиск срещу банки и финансови посредници

„Всеки ден без максимален икономически натиск позволява на Москва да поддържа тази военна ескалация“, пишат Шахийн и Уикър.

В писмото са посочени чуждестранни банкови клонове, включително в Шанхай, както и разрастваща се мрежа от финансови институции в Киргизстан. По думите на сенаторите тези структури се използват като клирингови центрове за капитали, попадащи под санкции.

„Чуждестранните банки трябва да бъдат принудени да направят избор. Те могат или да правят бизнес със Съединените щати, или да финансират войната на Русия. Не могат да правят и двете“, заявяват двамата сенатори.

Те настояват Министерството на финансите на САЩ да публикува през октомври ясни регулаторни указания, с които американските финансови институции да прекратят новите капиталови потоци към Русия. Законът забранява нови американски инвестиции в страната и операции с руски държавен дълг.

Предупреждение за руска спътникова система

Шахийн и Уикър призовават администрацията да противодейства и на развитието на руска спътникова система в ниска околоземна орбита. Украйна предупреждава, че подобна система може да улесни нанасянето на удари в реално време и да създаде допълнителна заплаха през зимата.

Сенаторите настояват още за спиране на доставките на технологии с двойна употреба и електроника, които могат да бъдат използвани от руските въоръжени сили. Те искат и санкции срещу компании и организации, подпомагащи руския военно-промишлен комплекс.

Законът трябва да влезе в сила на 18 октомври

Доналд Тръмп подписа санкционния закон на 18 септември, почти месец след приемането му от Конгреса. Сенатът го одобри на 7 август, а Камарата на представителите – на 16 септември. Основната част от разпоредбите трябва да започне да се прилага на 18 октомври след изтичането на 30-дневния срок за разглеждане от администрацията.

Според „Асошиейтед прес“ през изминалия месец администрацията на Тръмп не е обявила публични стъпки за прилагането на закона. На 22 септември президентът заяви, че е готов да го използва при необходимост.

Източници: apnews.com