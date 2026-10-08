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Руски дрон удари жилищен блок в Киев, има четирима ранени
  Тема: Украйна

Руски дрон удари жилищен блок в Киев, има четирима ранени

8 Октомври, 2026 04:07, обновена 8 Октомври, 2026 04:09 572 15

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  • руски дрон-
  • деснянски район-
  • украйна-
  • военен удар

Безпилотният апарат е попаднал в 12-етажна сграда в Деснянския район. Сред пострадалите са две деца, а 22 души са били спасени.

Руски дрон удари жилищен блок в Киев, има четирима ранени - 1
Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Четирима души, сред които две деца, са пострадали, след като руски безпилотен летателен апарат е попаднал в 12-етажен жилищен блок в Деснянския район на Киев. Ударът е нанесен на нивото на 10-ия етаж, като последвалият пожар се е разпространил към горните етажи.

По данни на Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации при попадението са разрушени част от конструкциите на сградата. Спасителите са извели 22 души, сред които осем деца. Пострадалите са предадени на медицински екипи.

„Руски БПЛА е попаднал в жилищна 12-етажна сграда на нивото на 10-ия етаж. Огънят се е разпространил към горните етажи, а част от конструкциите е разрушена“, съобщи Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации.

Пожарът, обхванал площ от 100 квадратни метра, е бил потушен. На място са продължили работа спасителни и аварийни екипи.

Последици и в други райони на Киев

Атаката срещу украинската столица е извършена вечерта на 7 октомври. При нея в Соломянския район са пострадали осем души, а в друг район е загинал мъж. На Оболон край горящ автомобил и мястото на падане на отломки от безпилотен апарат е открито тялото на жена.

Данните за пострадалите в Деснянския район са съобщени от Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации и цитирани от „Украинската правда“.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    5 36 Отговор
    Със западни пари и оръжия, украинските въоръжени сили все още са способни да печелят.“ - Да, а също и да изчезват с ускорени темпове. Изгарят в западни технологии, но с долари и евро в джобовете си

    Коментиран от #2, #6, #12, #13, #14

    04:18 08.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Добро утро!

    9 7 Отговор
    Възмездие ще има за всички руски, варварски злини и убийства.

    Коментиран от #7

    04:31 08.10.2026

  • 4 И Киев е Руски

    7 21 Отговор
    Броят на жилищата под наем в столицата на „независимата“ държава се увеличава значително, тъй като жителите систематично напускат града.

    Коментиран от #15

    04:34 08.10.2026

  • 5 Комуналка

    2 11 Отговор
    Кой вход е ударил? И кой етаж?

    04:38 08.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Антирашист 4939

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "И Киев е Руски":

    Още с името си противоречиш на документи на ООН !

    05:47 08.10.2026

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