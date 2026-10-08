Руски дрон удари жилищен блок в Киев, има четирима ранени

Четирима души, сред които две деца, са пострадали, след като руски безпилотен летателен апарат е попаднал в 12-етажен жилищен блок в Деснянския район на Киев. Ударът е нанесен на нивото на 10-ия етаж, като последвалият пожар се е разпространил към горните етажи.

По данни на Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации при попадението са разрушени част от конструкциите на сградата. Спасителите са извели 22 души, сред които осем деца. Пострадалите са предадени на медицински екипи.

„Руски БПЛА е попаднал в жилищна 12-етажна сграда на нивото на 10-ия етаж. Огънят се е разпространил към горните етажи, а част от конструкциите е разрушена“, съобщи Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации.

Пожарът, обхванал площ от 100 квадратни метра, е бил потушен. На място са продължили работа спасителни и аварийни екипи.

Последици и в други райони на Киев

Атаката срещу украинската столица е извършена вечерта на 7 октомври. При нея в Соломянския район са пострадали осем души, а в друг район е загинал мъж. На Оболон край горящ автомобил и мястото на падане на отломки от безпилотен апарат е открито тялото на жена.

Данните за пострадалите в Деснянския район са съобщени от Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации и цитирани от „Украинската правда“.

Източници: pravda.com.ua