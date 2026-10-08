Кметът на Тирана говори чрез AI аватар от ареста

Кметът на Тирана Ерион Велиай се обърна към жителите на албанската столица чрез аватар, създаден с изкуствен интелект, докато се намира под стража по обвинения в корупция. Видеото е публикувано на 6 октомври в официалните му профили в социалните мрежи.

Дигиталният образ изглежда като Велиай, говори с неговия глас и е заснет на фон със знамената на Тирана и Албания. Във видеото той представя резултати от управлението си, сред които изграждането на училища, детски градини и ясли, а в края повтаря обещанието си за безплатно хранене на учениците.

„В продължение на 20 месеца ме държат като заложник и не мога да запиша това обръщение без помощта на изкуствения интелект“, заявява дигиталният образ на Велиай.

След това аватарът повтаря тезата на кмета, че е бил „подставен“ и несправедливо вкаран в затвора, и добавя: „Ще спазя обещанията си. Ще работя дори от килията“. Видеото е обозначено като съдържание, създадено с изкуствен интелект.

Делото срещу кмета

Ерион Велиай беше арестуван през февруари 2025 г. по искане на специалната антикорупционна прокуратура SPAK. Според обвинението той и съпругата му са участвали в схема за присвояване на градски средства и получаване на подкупи на стойност близо 1 млн. евро. Сред повдигнатите обвинения са корупция, пране на пари и укриване на имущество.

Велиай отрича обвиненията. Делото беше предадено на съд през февруари 2026 г., а на 15 септември Върховният съд на Албания остави в сила мярката му за задържане под стража. Той се намира в ареста от февруари 2025 г. без окончателна присъда и се ползва с презумпцията за невиновност.

Остава формално на поста

Тирана се управлява в необичайна ситуация, тъй като Велиай формално продължава да бъде кмет, въпреки че е задържан. Общинският съвет гласува отстраняването му през 2025 г. и насрочи нови избори, но Конституционният съд обяви решението за незаконно и отмени процедурата.

Така дигиталният аватар се превърна в начин Велиай да отправя публични послания, докато не може да се появява лично. Основното послание във видеото е свързано с обещаната безплатна храна за учениците, но обръщението едновременно защитава позицията му по делото и подчертава претенцията му да продължи да изпълнява политическата си роля от ареста.

Източници: thenextweb.com, top-channel.tv