Nvidia не планира да върне Дженсън Хуанг като главен изпълнителен директор, обяви председателят на борда Харви Джоунс по време на разговора с инвеститорите след финансовия отчет на компанията. По думите му бордът единодушно е приел оставката на Хуанг и „няма намерение да го назначава отново“.

Решението слага край на спекулациите, че съоснователят може да се върне начело на производителя на чипове за изкуствен интелект. Хуанг напусна поста седмица по-рано след скандал, свързан с личното му поведение. След оттеглянето си той заяви в публикация в социалната мрежа X, че би бил „удостоен“, ако бордът го покани обратно като главен изпълнителен директор.

Колет Крес поема компанията временно

Временното управление на Nvidia е поето от финансовия директор Колет Крес, която заема тази длъжност от 2013 г. Тя е познато лице за анализаторите от „Уолстрийт“, но това е първият финансов разговор, в който участва като човекът, ръководещ компанията след оттеглянето на Хуанг.

Бордът все още не е обявил постоянен наследник. Решението за бъдещия главен изпълнителен директор ще бъде взето на фона на въпроси за стратегическата посока на Nvidia и способността ѝ да запази водещата си позиция в бизнеса с чипове за изкуствен интелект.

Акциите са под натиск

Инвеститорите следят управленската промяна в момент на силна нестабилност при технологичните акции. Книжата на Nvidia достигнаха исторически връх от 243,37 долара през октомври, но след това загубиха около 37 процента от стойността си. За последния месец технологичният индекс Nasdaq е спаднал с приблизително 8 процента.

Затова отчетът и изказванията на Крес са важни не само за финансовите резултати, но и за очакванията около бъдещото ръководство на компанията. Nvidia е сред основните бенефициенти от бума на изкуствения интелект, а чиповете ѝ са в основата на голяма част от инфраструктурата за новите системи.

Пред инвеститорите остава въпросът кой ще поеме постоянно управлението и дали промяната начело ще се отрази на отношенията с клиентите, партньорите и пазара.

Източници: nbcnews.com, apnews.com, scmp.com