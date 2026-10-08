Тексас екзекутира Джамал Хауърд след спор за лекарството

Тексас изпълни смъртната присъда на Джамал Хауърд, след като щатският апелативен съд и Върховният съд на САЩ отхвърлиха последните искания за спиране на екзекуцията. 46-годишният мъж беше обявен за мъртъв в 20:03 часа местно време в затвора в Хънтсвил, съобщи Асошиейтед прес.

Хауърд стана първият осъден на смърт затворник в САЩ, екзекутиран след неуспешната процедура срещу Криста Пайк в Тенеси. При него беше използван пентобарбиталът, с който на 30 септември бяха направени два опита за екзекуция на Пайк.

Съдилищата отхвърлиха възраженията за пентобарбитала

Адвокатите на Хауърд поискаха спиране на изпълнението, като заявиха, че лекарството може да е с изтекъл срок на годност или да не е достатъчно ефективно. Защитата настоя и за достъп до информация за качеството и произхода на препарата.

„Тексас не трябва да бърза да следва стъпките на Тенеси; спирането би предотвратило това“, заявиха адвокатите в съдебно искане. Тексаският апелативен съд отхвърли молбата без изложени мотиви, а по-късно Върховният съд на САЩ отказа да се намеси.

Защитата е поддържала и отделен аргумент, че Хауърд има интелектуално увреждане, което би изключило изпълнението на смъртната присъда. Съдът обаче не прие последното обжалване.

Хауърд е осъден за убийство при обир

Хауърд е бил на 20 години, когато през 2000 г. е ограбил магазин в Силсби, Тексас. При нападението е застреляна продавачката Вики Суортуот, на 42 години. От магазина са били отнети 114 долара и пакет цигари. Съдебните материали включват видеозапис от охранителна камера, на който е заснето стрелбата.

Преди да бъде отведен в камерата за екзекуции, Хауърд е разговарял с надзирателите по време на 70-километровото пътуване от затвора за осъдени на смърт. Според говорителката на Департамента за наказателно правосъдие на Тексас Аманда Ернандес той е задавал въпроси и е бил ангажиран с процедурата.

Пайк е в съзнание след двата неуспешни опита

Междувременно Криста Пайк е дошла в съзнание и е започнала да говори след двата неуспешни опита за екзекуцията ѝ. Според адвокатите ѝ първите ѝ думи към медицинската сестра са били: „Къде съм? Коя си ти?“

Защитниците ѝ я описват като „много объркана и ядосана“, но посочват, че тя разбира, че щатът е направил опит да я екзекутира. Пайк остава в болница, а спомените ѝ за процедурата се очаква да се възстановяват постепенно.

След случая комисарят на Департамента за корекции на Тенеси Франк Страда подаде оставка. В щата е започнало независимо разследване, което трябва да установи причините за провалената процедура.

Източници: focus-news.net, apnews.com, ansa.it