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Дъщерята на Жириновски посочи четири сбъднати негови прогнози
  Тема: Известни личности

Дъщерята на Жириновски посочи четири сбъднати негови прогнози

8 Октомври, 2026 05:00, обновена 8 Октомври, 2026 05:03 1 342 6

  • владимир жириновски-
  • анастасия боцан-харченко-
  • русия-
  • украйна-
  • глобален юг

Анастасия Боцан-Харченко свързва с баща си завоя на Русия към Изтока, войната с Украйна и опитите за изолация на страната.

Дъщерята на Жириновски посочи четири сбъднати негови прогнози - 1
Снимка: moskvichmag.ru
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дъщерята на основателя на ЛДПР Владимир Жириновски – Анастасия Боцан-Харченко, посочи четири негови прогнози, които според нея са се сбъднали с особена точност. Сред тях са преориентирането на руската политика към сътрудничество със страните от Изтока и Глобалния Юг, действията на НАТО в постсъветското пространство, руско-украинският военен конфликт и опитите за изолация на Русия. Тя говори по темата пред ТАСС.

„През всички 90-те и през първото десетилетие на XXI век баща ми говореше за грешката на тогавашния външнополитически курс, ориентиран изцяло към Запада. От всички трибуни Жириновски призоваваше да се търсят военни съюзници и икономически партньори на Изток и на Юг“, заявява Боцан-Харченко, цитирана от ТАСС.

Прогнозата за конфликта с Украйна

По думите ѝ Жириновски е смятал, че НАТО няма друг план, освен да води конфликт с Русия чрез държави от Прибалтика, Кавказа, Централна Азия и Молдова. Тя свързва тази оценка с неговите предупреждения за постепенно въвличане на постсъветското пространство в противопоставяне с Москва.

Боцан-Харченко твърди още, че баща ѝ е очаквал руско-украинският конфликт да се развие по сценарий, сходен с този в Югославия, и да доведе до военни действия, включително в граничните за Русия Белгородска и Курска област.

Предупрежденията за изолация

Сред посочените от нея прогнози е и очакването за опити Русия да бъде изолирана в международен план. Тук тя включва ограниченията срещу руския език и култура, отстраняването на руски представители от международния спорт и дипломатическия натиск върху страната.

Дъщерята на Жириновски посочва и други негови оценки, които според нея са намерили отражение в последвалите събития – сериозното обостряне на иранско-израелския конфликт, нарастващото напрежение в Близкия изток и политическия натиск на САЩ спрямо Венецуела. Тези твърдения са част от оценката на Боцан-Харченко за политическото наследство на баща ѝ, а не от независима международна оценка на точността на прогнозите.

Източници: tass.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Забележка

    11 5 Отговор
    Жириновски предсказа и чумата която сега се появи в Иркутск.

    Коментиран от #4

    05:05 08.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бай той Толстой

    2 2 Отговор
    Права е.Какви са тия независими експерти бе😁😁?

    06:36 08.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 само да уточня

    11 0 Отговор
    тези неща не са предсказания !!! това са ясни тълкувания на явни действия които самимпо-себеси предизвикват последващи във времето други действия или с по-простичко казано всеки който кма малко повече мозък можеше да види че нато търси комфликт с русия че сащ краде петрол а израел иска палестинската територия…

    06:37 08.10.2026

  • 6 тазз федеразд

    0 1 Отговор
    красива като баща си

    07:46 08.10.2026

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