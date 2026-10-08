Дъщерята на основателя на ЛДПР Владимир Жириновски – Анастасия Боцан-Харченко, посочи четири негови прогнози, които според нея са се сбъднали с особена точност. Сред тях са преориентирането на руската политика към сътрудничество със страните от Изтока и Глобалния Юг, действията на НАТО в постсъветското пространство, руско-украинският военен конфликт и опитите за изолация на Русия. Тя говори по темата пред ТАСС.

„През всички 90-те и през първото десетилетие на XXI век баща ми говореше за грешката на тогавашния външнополитически курс, ориентиран изцяло към Запада. От всички трибуни Жириновски призоваваше да се търсят военни съюзници и икономически партньори на Изток и на Юг“, заявява Боцан-Харченко, цитирана от ТАСС.

Прогнозата за конфликта с Украйна

По думите ѝ Жириновски е смятал, че НАТО няма друг план, освен да води конфликт с Русия чрез държави от Прибалтика, Кавказа, Централна Азия и Молдова. Тя свързва тази оценка с неговите предупреждения за постепенно въвличане на постсъветското пространство в противопоставяне с Москва.

Боцан-Харченко твърди още, че баща ѝ е очаквал руско-украинският конфликт да се развие по сценарий, сходен с този в Югославия, и да доведе до военни действия, включително в граничните за Русия Белгородска и Курска област.

Предупрежденията за изолация

Сред посочените от нея прогнози е и очакването за опити Русия да бъде изолирана в международен план. Тук тя включва ограниченията срещу руския език и култура, отстраняването на руски представители от международния спорт и дипломатическия натиск върху страната.

Дъщерята на Жириновски посочва и други негови оценки, които според нея са намерили отражение в последвалите събития – сериозното обостряне на иранско-израелския конфликт, нарастващото напрежение в Близкия изток и политическия натиск на САЩ спрямо Венецуела. Тези твърдения са част от оценката на Боцан-Харченко за политическото наследство на баща ѝ, а не от независима международна оценка на точността на прогнозите.

Източници: tass.ru