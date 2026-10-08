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Руски удар повреди фармацевтичен завод и склад на „Ашан“ в Киев
  Тема: Украйна

Руски удар повреди фармацевтичен завод и склад на „Ашан“ в Киев

8 Октомври, 2026 04:39 626 4

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  • руски удари-
  • украйна

Попадението в Борщаговския химико-фармацевтичен завод е станало около 17:00 часа. Няма данни за пострадали служители на „Ашан“.

Руски удар повреди фармацевтичен завод и склад на „Ашан“ в Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски сили са нанесли удар по Борщаговския химико-фармацевтичен завод в Киев и са повредили склад за свежи продукти на търговската верига „Ашан“. Атаката срещу предприятието е станала около 17:00 часа на 7 октомври, съобщава „Икономическа правда“, цитирана от УНИАН. Подробности за разрушенията и евентуалните загуби все още не са оповестени.

Борщаговският химико-фармацевтичен завод заема седмо място сред най-големите фармацевтични производители в Украйна по приходи. Към момента няма официално съобщение дали производството е прекъснато или какво е отражението на удара върху доставките на лекарства.

Повреден е склад за свежи продукти

При същата атака е засегнат склад на „Ашан“. Компанията потвърди повредата на обекта и заяви, че няма пострадали служители.

„Днес в резултат на вражеската атака беше повреден складът ни за свежи продукти. Най-важното е, че нито един служител не е пострадал“, заявиха от „Ашан“.

Точният адрес на склада, размерът на щетите и евентуалното отражение върху снабдяването на магазините не са уточнени. РБК-Украйна също съобщава, че компанията не е посочила мащаба на пораженията.

Поредни удари по фармацевтични обекти

Атаката в Киев идва след поредица от удари по фармацевтична инфраструктура в Украйна. На 4 октомври руска атака е разрушила завода „Кусум“ в Суми. При удара е загинал Евгений Мирошниченко, който е работил в инженерния отдел на предприятието от 2009 г.

През септември руски удари са засегнали два пъти за няколко дни завода на фармацевтичната компания „Дарница“, без дружеството да разкрие подробности за последиците. В началото на същия месец е бил атакуван и един от най-големите складове за лекарства в Украйна. По данни, цитирани от УНИАН, при удара са унищожени медикаменти на Pfizer, Novartis, Roche, Teva и AstraZeneca.

Засега не са публикувани данни за окончателния размер на щетите по Борщаговския завод и склада на „Ашан“, както и за сроковете за възстановяване на двата обекта.

Източници: unian.net, rbc.ua, pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    10 8 Отговор
    Запомнете Минусите не променят действителността и не помагат на украинският народ

    Коментиран от #3, #4

    05:04 08.10.2026

  • 2 Уточнение

    10 8 Отговор
    Забравили сте да напишете че от вторичните взривове на съхраняваните свежи продукти, складът е изгорял до основи за минути.

    05:07 08.10.2026

  • 3 Евроатлантик

    7 10 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    Запомни, че лъжите не помагат на хунтата в Кремъл и, че Киев не е руски!

    05:22 08.10.2026

  • 4 Антирашист 4939

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    С името си противоречиш на документи на ООН ,и се правиш на защитник на украинския народ !

    05:52 08.10.2026

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