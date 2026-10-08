Руски удар повреди фармацевтичен завод и склад на „Ашан“ в Киев

Руски сили са нанесли удар по Борщаговския химико-фармацевтичен завод в Киев и са повредили склад за свежи продукти на търговската верига „Ашан“. Атаката срещу предприятието е станала около 17:00 часа на 7 октомври, съобщава „Икономическа правда“, цитирана от УНИАН. Подробности за разрушенията и евентуалните загуби все още не са оповестени.
Борщаговският химико-фармацевтичен завод заема седмо място сред най-големите фармацевтични производители в Украйна по приходи. Към момента няма официално съобщение дали производството е прекъснато или какво е отражението на удара върху доставките на лекарства.
Повреден е склад за свежи продукти
При същата атака е засегнат склад на „Ашан“. Компанията потвърди повредата на обекта и заяви, че няма пострадали служители.
Точният адрес на склада, размерът на щетите и евентуалното отражение върху снабдяването на магазините не са уточнени. РБК-Украйна също съобщава, че компанията не е посочила мащаба на пораженията.
Поредни удари по фармацевтични обекти
Атаката в Киев идва след поредица от удари по фармацевтична инфраструктура в Украйна. На 4 октомври руска атака е разрушила завода „Кусум“ в Суми. При удара е загинал Евгений Мирошниченко, който е работил в инженерния отдел на предприятието от 2009 г.
През септември руски удари са засегнали два пъти за няколко дни завода на фармацевтичната компания „Дарница“, без дружеството да разкрие подробности за последиците. В началото на същия месец е бил атакуван и един от най-големите складове за лекарства в Украйна. По данни, цитирани от УНИАН, при удара са унищожени медикаменти на Pfizer, Novartis, Roche, Teva и AstraZeneca.
Засега не са публикувани данни за окончателния размер на щетите по Борщаговския завод и склада на „Ашан“, както и за сроковете за възстановяване на двата обекта.
Източници: unian.net, rbc.ua, pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
Коментиран от #3, #4
05:04 08.10.2026
2 Уточнение
05:07 08.10.2026
3 Евроатлантик
До коментар #1 от "И Киев е Руски":Запомни, че лъжите не помагат на хунтата в Кремъл и, че Киев не е руски!
05:22 08.10.2026
4 Антирашист 4939
До коментар #1 от "И Киев е Руски":С името си противоречиш на документи на ООН ,и се правиш на защитник на украинския народ !
05:52 08.10.2026