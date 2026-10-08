Руски удар повреди фармацевтичен завод и склад на „Ашан“ в Киев

Руски сили са нанесли удар по Борщаговския химико-фармацевтичен завод в Киев и са повредили склад за свежи продукти на търговската верига „Ашан“. Атаката срещу предприятието е станала около 17:00 часа на 7 октомври, съобщава „Икономическа правда“, цитирана от УНИАН. Подробности за разрушенията и евентуалните загуби все още не са оповестени.

Борщаговският химико-фармацевтичен завод заема седмо място сред най-големите фармацевтични производители в Украйна по приходи. Към момента няма официално съобщение дали производството е прекъснато или какво е отражението на удара върху доставките на лекарства.

Повреден е склад за свежи продукти

При същата атака е засегнат склад на „Ашан“. Компанията потвърди повредата на обекта и заяви, че няма пострадали служители.

„Днес в резултат на вражеската атака беше повреден складът ни за свежи продукти. Най-важното е, че нито един служител не е пострадал“, заявиха от „Ашан“.

Точният адрес на склада, размерът на щетите и евентуалното отражение върху снабдяването на магазините не са уточнени. РБК-Украйна също съобщава, че компанията не е посочила мащаба на пораженията.

Поредни удари по фармацевтични обекти

Атаката в Киев идва след поредица от удари по фармацевтична инфраструктура в Украйна. На 4 октомври руска атака е разрушила завода „Кусум“ в Суми. При удара е загинал Евгений Мирошниченко, който е работил в инженерния отдел на предприятието от 2009 г.

През септември руски удари са засегнали два пъти за няколко дни завода на фармацевтичната компания „Дарница“, без дружеството да разкрие подробности за последиците. В началото на същия месец е бил атакуван и един от най-големите складове за лекарства в Украйна. По данни, цитирани от УНИАН, при удара са унищожени медикаменти на Pfizer, Novartis, Roche, Teva и AstraZeneca.

Засега не са публикувани данни за окончателния размер на щетите по Борщаговския завод и склада на „Ашан“, както и за сроковете за възстановяване на двата обекта.

Източници: unian.net, rbc.ua, pravda.com.ua