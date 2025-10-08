Новини
8 октомври 1967 г. Заловен е Че Гевара

8 Октомври, 2025 05:30 3 965 11

8 октомври 1967 г. Заловен е Че Гевара

Наричат го последният революционер-романтик

8 октомври 1967 г. Заловен е Че Гевара - 1
Снимка: Centro de Estudios de Che Guevara
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 8 октомври 1967 г. партизанският командир Че Гевара и неговите сподвижници са заловени край Ла Игера в Боливия.

Акцията е организирана от ЦРУ. На следващия ден, 9 октомври, по заповед от Вашингтон Ернесто Че Гевара е разстрелян и боливийското правителство съобщава за екзекуцията. На 15 октомври кубинският лидер Фидел Кастро официално съобщава за смъртта на Ернесто Че Гевара.

Ернесто Че Гевара е роден в Аржентина в сравнително заможно семейство от ирландско-испански аристократичен произход. Израства в среда с леви политически убеждения. Завършва медицина в Буенос Айрес, но почти не практикува, защото отдава живота си на революционната борба.

Тежките пристъпи на астма от ранно детство го принуждават да спазва диета и да бъде подлаган на различни медицински лечения. В същото време болестта го научава на дисциплина и самоконтрол. От малък се отличава със свободен и бунтарски дух и води дълги дискусии с учителите и родителите си.

На 17-годишна възраст проявява интерес към философията, дори започва да съставя свой философски речник. Предприема няколко пътешествия из Централна и Южна Америка. Става свидетел на неправдата, бедността и стига до извода, че единственият изход за разрешаване на проблема със социалното неравенство е въоръжената революционна борба.

Че се намира в Гватемала по време на преврата през 1954 и последвалата го диктатура. Той е принуден да избяга в Мексико. Там се запознава с Фидел Кастро и става член на Движението 26 юли, което завзема властта в Куба през 1959 г. Под ръководството на Гевара в крепостта Ла Кабаня са избити множество хора, включително политически дисиденти.

В качеството си на член на националното ръководство на Единната партия на социалистическата революция, заема различни държавни постове, като: президент на Националната банка (1959 г.) и министър на промишлеността (1961-1965 г.). Ернесто Че Гевара изиграва значителна роля и за кубинската дипломация в периода 1959 – 1964 г.

Тогава той прави дипломатическа обиколка в Азия и Африка, оглавява икономическа делегация в Съветския съюз, Китай и Северна Корея, представя Куба на конференция по икономическо планиране в Алжир, на 19-тата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк и на конференция на ООН по въпросите на търговията и развитието в Женева.

Ернесто Че Гевара се отказва от кубинското си гражданство и всичките си постове в държавата и напуска Куба през 1965 г., с надеждата да помогне на революционната партизанска борба по света и разпали нови социални революции в други страни – първо в Конго, а след това и в Боливия, където е заловен от ЦРУ при специална военна операция и убит.

За много хора Че е символ на непрестанното противопоставяне срещу народните потисници в страните от Латинска Америка и Африка и на борбата за социално равенство. Наричат го последният революционер романтик.

Името му е станало синоним на бунтарски и революционен дух. Паметно е неговото пълно отхвърляне на охолството, осигурено му от политическата му позиция в следреволюционна Куба, в полза на преследване на идеала за промяна на начина, по който се управляват държавите не само в Латинска Америка, но и в целия свят.

Приживе Че Гевара печели симпатиите дори и на представители на капиталистическия лагер. Ето какво пише за него в доклад на британското външно министерство за най-влиятелните личности в Куба от 1967 г.: “Той е способен и трудолюбив човек и е може би най-компетентният и най-трезво мислещият в управляващите среди”. Този брадат аржентинец с характерната му военна униформа и ирландски чар предизвиква съществено впечатление у много жени и мъже. До 1964 г. той е навярно най-влиятелният човек в Куба след Фидел Кастро.


  • 1 no name no face no number

    29 16 Отговор
    Ще се роди и друг велик боец, който да промени измисленият свят в който живеем сега.

    09:15 08.10.2017

  • 2 Бесен Язовец

    28 11 Отговор
    Човек за пример който е сложил идеите за общото благо преди парите и Фидел е такъв светла им памет. А нас****...ни капиталистически кучета колкото щеш и кой ги помни изобщо -амбалаж непотребен

    10:29 08.10.2017

  • 3 Кики

    25 10 Отговор
    Ако всички хора по света разсъждаваха като Ернесто, живота ще е по-хубав! Живял е малко, но е оставил много!

    Коментиран от #4, #7

    10:49 08.10.2017

  • 4 рицар без броня

    16 7 Отговор

    До коментар #3 от "Кики":

    El Che!

    11:20 08.10.2017

  • 5 Гостъ

    11 23 Отговор
    "Студената машина за убиване", обаче разгръща истинските си възможности след революционната победа в началото на 1959г. От януари до средата на юни същата година Гевара е комендант на крепостта-затвор La Cabana в Хавана. Според една нова книга "Истинският Че Гевара" от Умберто Фонтова, която скоро ще излезе на български, за това време там по негова заповед са екзекутирани стотици хора. Гевара оглавява революционен трибунал, издаващ смъртни присъди безспирно, всеки ден, всяка нощ. Заповядал да направят прозорец в офиса му, за да се наслаждава на екзекуциите. "

    Ел Командате често участвал и лично в разстрелите ,а също и в грабежите и мародерствата.


    Чакам с нетърпение статии за Лаврентий Берия ,Ежов ,Ягода и други "светци".

    Коментиран от #6, #8

    14:08 08.10.2017

  • 6 Аз не съм ама бате е виждал

    12 6 Отговор

    До коментар #5 от "Гостъ":

    Споко бе, аз ще ти цитирам от една друга книга, дето я е писал един друг ЕВРЕИН в която разбираме, че Гевара е помагал на сиропиталища, детски градини, старчеси домове и е задължавал подчиненте си на всеки 6 месеца да даряват кръв )) Разсмиваш ме с тея твойте цитати! Аз пък познавам един дето говори с кучета, та едно от тях му е казало, че оная коза вече е влюбена в теб ))) Я я очакваме отговора на любовника ))

    22:16 08.10.2017

  • 7 стоян георгиев

    6 13 Отговор

    До коментар #3 от "Кики":

    и кое щеше да е по-хубавото?един безделник,професионален терорист и юбиец!леви по света го превърнаха в няква модна икона тоя непрокопсаник.изтрепа маса народ без никва причина ,а като го хванаха за втори път рева като бит пе..лот африка руснаците го спасиха ,но в южна америка получи тва дето търсеше!

    23:14 08.10.2017

  • 8 до Простъ

    8 5 Отговор

    До коментар #5 от "Гостъ":

    И защо го е правил според теб? За да отмъкне петрола на някоя държавица ли? За колко центчета би написал подобен "обективен" коментар по повод на обезглавените от княз БорисI боляри и семествата им?

    09:57 09.10.2017

  • 9 до строянчо мижитурев

    8 5 Отговор
    Да разбирам ли, че ако изтрепя маса народ по много важна причина- да му източа природните ресурси, тогава няма да бъда "безделник, професионален терорист и убиец", а ще бъда "страж на световния мир, износител на демокрация"?

    10:06 09.10.2017

  • 10 Петър Волгин

    6 6 Отговор
    след като убива кубинския селянин Eutimio Guerra, Гевара записва в дневника си: "Реших проблема с пистолет 32 калибър, в дясната част на мозъка му. Неговите притежания сега са мои."

    20:33 09.10.2017

  • 11 Факт

    7 3 Отговор
    Няма престъпление срещу човечеството, където да не са замесени американци или англичани!

    05:37 08.10.2025