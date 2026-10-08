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Турция проговори след атаката край България: Кой изпрати дроновете по корабите?
  Тема: Украйна

Турция проговори след атаката край България: Кой изпрати дроновете по корабите?

8 Октомври, 2026 05:44 4 257 86

  • турция-
  • черно море-
  • ердоган-
  • кораби-
  • дронове

Анкара настоява за сигурност в Черно море, но извършителят на удара все още остава неизвестен. Киев посочи Русия, Москва отрича

Турция проговори след атаката край България: Кой изпрати дроновете по корабите? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
Кой стои зад атаката срещу търговските кораби в българската изключителна икономическа зона? Въпросът остава без категоричен отговор, въпреки че вече има публични обвинения от Киев и реакция от Москва.

Междувременно Турция също влезе в дипломатическия разговор. На фона на нарастващото напрежение в Черно море президентът Реджеп Тайип Ердоган разговаря с руския президент Владимир Путин, като сред обсъжданите теми е била сигурността на корабоплаването.

Анкара не посочва Русия или Украйна като извършител на конкретната атака край България. Вместо това Турция поставя акцент върху необходимостта гражданското корабоплаване да бъде защитено и да не се превръща в мишена на военните действия.

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Киев посочи Москва

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаката срещу корабите е извършена от Русия. По думите му са били използвани руски морски и въздушни дронове.

Това е най-конкретната публична версия за произхода на атаката до този момент, но тя не е потвърдена от българските власти.

Русия отхвърля обвиненията и отрича да е извършвала атака срещу корабите.

Така на този етап се оформя познатата картина от войната в Черно море – обвинение от едната страна, отрицание от другата и липса на достатъчно публични доказателства, с които България да може категорично да потвърди една от двете версии.

Разкриха ли произхода на дроновете?

Все още не.

Българските власти не са обявили, че са установили националността или произхода на използваните дронове.

За да бъде направена подобна категорична оценка, са необходими останки от апаратите, технически данни или друга надеждна информация, позволяваща проследяване на произхода им.

Другият вариант е извършителят сам да поеме отговорност.

Засега това също не се е случило.

Нито Русия, нито Украйна е поела официално отговорност за конкретната атака в българската икономическа зона.

Два кораба под удар

При атаката бяха поразени два търговски кораба.

Единият плавателен съд потъна, а съдбата на част от екипажа му остана неизвестна. Вторият кораб беше повреден и на борда му избухна пожар, но екипажът беше спасен.

Според информацията на българските власти са били използвани както въздушни, така и морски дронове.

Това прави случая още по-чувствителен, тъй като ударите са извършени в район, през който преминава търговско корабоплаване.

Защо реакцията на Турция е важна?

Черно море е стратегически район за Турция. Анкара контролира проливите Босфор и Дарданели и от години се стреми да предотврати разширяването на войната към морските търговски маршрути.

Турция поддържа отношения както с Русия, така и с Украйна и се опитва да запази ролята си на посредник между двете страни.

Затова и последната реакция на Ердоган е показателна – Анкара говори за сигурността на корабоплаването и необходимостта от предотвратяване на нови инциденти, но не посочва виновник за удара край България.

Това означава, че към момента няма турско потвърждение на украинската версия, че зад атаката стои Русия.

Българските институции продължават да търсят отговор на ключовия въпрос – кой е изпратил дроновете срещу корабите.

Докато не бъдат открити достатъчно доказателства или някой не поеме отговорност, твърдението, че това са били руски дронове, остава версия, а не установен факт.

А въпросът „Кой атакува корабите в българската икономическа зона?“ продължава да няма официален отговор.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Фен

    74 13 Отговор
    Ами Украйна започна с ударите по танкери. Сега, кой е ударил тези, е без значение. "Желаещите" поискаха ескалация. Вече ще е така, и все по-така ще става. Нема да се плашите, на НАТО не му останаха силици, скоро ще се свърши.

    Коментиран от #4

    05:59 08.10.2026

  • 3 Факт

    51 13 Отговор
    Във всички случаи дроновете са руски, защото Украина е Русия !

    06:00 08.10.2026

  • 4 Соломон

    13 78 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    Ами Русия е виновна за тази война. Така че кой е ударил корабите е без значение.

    Коментиран от #10, #25, #58

    06:01 08.10.2026

  • 5 А бе да питам

    71 6 Отговор
    коя държава разполага със подводни дронове дадени и от една островна държава,а турците мълчат щото се оказва че корабите са свързани със техни мафиотски структори водещи и към азерите

    Коментиран от #6

    06:01 08.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 оня с коня

    6 20 Отговор
    Ако бъдат намерени Останки от Дроновете и се установи на коя от Двете държави е Производството,почти сигурно е че Атаката е извършена от ДРУГАТА Държава с ПЛЕНЕНИ Дронове.

    Коментиран от #21

    06:04 08.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Фен

    35 4 Отговор

    До коментар #4 от "Соломон":

    Соломон не е бил под тежкото влияние на либералната пропаганда, и за това е бил мъдър. Друг ник избери си.

    Коментиран от #15

    06:06 08.10.2026

  • 11 Да, де

    10 48 Отговор
    Обаче Ердоган е вдигнал телефона на Путин, не на Зеленски. Защото знае, че Зеленски няма отношение. И нашите знаят но ги е страх да звъннат на Путин.

    Коментиран от #27, #28

    06:06 08.10.2026

  • 12 Бой по фашистите

    79 6 Отговор
    Увъртат го - ако беше Русия, цялата дива западна пропаганда щеше да ни залее с русофобия.

    Коментиран от #20, #59

    06:06 08.10.2026

  • 13 Миролюбци

    7 50 Отговор
    То е ясно кой Русия е Зеления чорап много добре знае че това е дело на Окупаторите но го е страх да го каже

    06:08 08.10.2026

  • 14 хихи

    35 2 Отговор
    Дронвете са демократични....

    06:09 08.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Е, как така

    35 2 Отговор
    Е, как така не може да се разбере какво е возил корабът и откъде идва?

    Коментиран от #22

    06:21 08.10.2026

  • 19 Потънали гемии

    18 2 Отговор
    Кой ми ... в гащите?

    06:22 08.10.2026

  • 20 Акото

    8 25 Отговор

    До коментар #12 от "Бой по фашистите":

    Цапа и мирише.Особено руското.

    06:22 08.10.2026

  • 21 Теория на КОНспирацията

    19 2 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Прихванали са чужди дронове и са ги научили да се гмуркат, обаче после собствениците им също са ги прихванали и са ги засилили към корабите, след което са били прихванати още веднъж, обаче вече е било късно и така нататък.

    06:27 08.10.2026

  • 22 Нямат

    26 1 Отговор

    До коментар #18 от "Е, как така":

    право да казват какъв е товара, къде е натоварен и кой е крайният получател. Това е "търговска тайна". За това ще слушаме "Бла, Бла".

    06:28 08.10.2026

  • 23 Маринов

    29 1 Отговор
    Тази статия повдига въпросите:
    - Какво са пренасяли корабите? Товасрите им може да са повод за атаките
    - защо още няма някакво заключение на наша експертна комисия? И въобще има ли такава?
    - защо уж юристката на ДБ бивш правен министър Йорданова скача и обвинява без доказателства? Толкова ли й е багажа? И какъв министър е била?
    - защо все още няма инфо от НАТО, Румъния, Турция - какъв е пътят на въздушния дрон?
    Докога ще плащаме за парадни самолети без въоръжения и други измишльотини, на фона на войната с дронове? Трябват ми дронове, системи за откриване и проследяване, системи за ликвидирането им. Все повече затъваме и се откриваме за потенциалния враг.

    06:29 08.10.2026

  • 24 ИЗГЛЕЖДА ЧЕ

    21 3 Отговор
    Руснаците са потопили кораб с оръжие и боеприпаси плаващ на север.
    Къде е корабният манифест?

    06:30 08.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Жожи

    34 2 Отговор

    До коментар #11 от "Да, де":

    Кой уважаващ себе си президент на голяма и влиятелна държава би разговарял за сериозни работи с наркоман и клоун

    06:37 08.10.2026

  • 28 напротив

    18 0 Отговор

    До коментар #11 от "Да, де":

    точно се е обадил на пуъин за да го почоли за по-сериозни атаки срещу зеленски че му погна сенчестия бизнес но нагло-саксонците не дават да се казва че дроновете са техни пуснати от наркомански…! кой нормален ще говори със зеленски от него нищо не зависи всеки който иска нещо от крайна звъни на началниците му!!!

    06:46 08.10.2026

  • 29 Историк

    9 47 Отговор
    Трагедията е, че България умишлено не иска да признае вината на Русия и че поддържа агресора Путин и това е ясно от поведението на Радев и Йотова и цялото управление. Ясна е и целта на Путин да създаде хуманитарна криза в света,да използва храната като средство за принуда на Украйна да капитулира,да престанат да й помагат държавите от ЕС и НАТО. Капитанът на кораба ясно каза,че нападението е от подводен руски дрон,изстрелян от подводница,който е потопил другия кораб за 3 мин.,ясно е,че само те имат подводници в Черно море, въздушния дрон също е руски. Русия използва безогледно всички средства. Българските управници не смеят даже да кажат,че Путин е агресор. Ами да отидат да преговарят с него да спре войната,ама той не иска да я спре. Не знам дават ли си сметка на каква опасност подлагат България и как предават националната ни сигурност ? Путин единствено е доволен, че България, която е обявил за вражеска държава,му помага като пречи на всички инициативи за сигурност както в Черно море, така и на Балканите. Незнайно докъде ще доведат държавата. Зеленски зяви, че украинските военни поддържат непрекъснати връзки с българските, управниците ни отричат и го изкарват лъжец за радост на Путин и поставят България в опасност. Национални предатели ни управляват. Неслучайно отдавна българското Черноморие е завладяно от руснаци, благодарение на управниците й. Докато такива управляват България, така ще е. БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #35, #39, #49, #51, #84

    06:48 08.10.2026

  • 30 Край

    21 4 Отговор
    Е ми питайте Мирчев - той знае.

    06:52 08.10.2026

  • 31 Ъ доган

    9 0 Отговор
    То дронове може да има не само в Черно море...

    06:59 08.10.2026

  • 32 ТИР

    11 2 Отговор
    Възможно е да са интригантите нямащи търпение да въведат чл 5 ,,нали друг трябва да до поиска,,,

    Коментиран от #79

    07:04 08.10.2026

  • 33 Един дипломат

    4 18 Отговор
    снощи каза, че Русия няма да поеме отговорност. Това са триковете на военнопрестъпниците. Колкото са поели на времето за убийствата в Катиниската гора.

    07:05 08.10.2026

  • 34 111223

    3 1 Отговор
    Кой изпрати дроновете по корабите?
    Къде е трябвало да акостират

    07:07 08.10.2026

  • 35 Браво

    5 26 Отговор

    До коментар #29 от "Историк":

    съвършен анализ! Но българите са толкова заблудени, че дори с високо образование казват, че Украйна е започнала войната. Много промити мозъци.

    Коментиран от #43

    07:10 08.10.2026

  • 36 Оня

    14 1 Отговор
    Как потъва кораб от такъв мащаб за три минути???? Какво е превозвал? Има вече стотици случаи на ударени с дрон кораби и стоят със седмици! Даже и да е бил ударен с подводен дрон няма да потъне за толкова кратко време! Щеше да има поне спуснати спасителни лодки и поне няколко моряци живи! Ердоган знае със сигурност какво е превозвал кораба интересно е как ли се е оправдавал пред Путин!?

    Коментиран от #41

    07:11 08.10.2026

  • 37 То е ясно

    4 17 Отговор
    От Раша са дроните. Лавров го заяви в ООН?Или коня лъже.Не ли?

    07:12 08.10.2026

  • 38 ДРОНАВЕТЕ СА НА ТАГАРЕВ

    18 3 Отговор
    От фабриката на жена му.

    Коментиран от #40

    07:12 08.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 И В РУСИЯ

    2 7 Отговор

    До коментар #38 от "ДРОНАВЕТЕ СА НА ТАГАРЕВ":

    Нямало чума?

    07:14 08.10.2026

  • 41 Питай

    2 9 Отговор

    До коментар #36 от "Оня":

    Крайцера Москва.

    07:16 08.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 СПОКО БЕ

    4 5 Отговор

    До коментар #45 от "ВИРУСА НА РУСКАТА ЧУМА ИДВА":

    Ще те излекуват с денацификация.

    07:23 08.10.2026

  • 48 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА

    7 3 Отговор
    И нещата ще се успокоят.

    Коментиран от #52, #54

    07:24 08.10.2026

  • 49 Историк

    3 9 Отговор

    До коментар #29 от "Историк":

    Промитите мозъци са 19 към 6 мислещи- пълна национална трагедия!

    Коментиран от #83

    07:25 08.10.2026

  • 50 Случая Баба Алино

    6 4 Отговор
    Абе то в БГ не се разбра как е построен комплекс за няколко години вие искате да се разбере кой е извършил удар за секунди? Плюс това не далече времето когато обикновения български гражданин няма да може да припари до българските плажове. Никой не проверява капиталите с които се строят комплексите до плажовете и през които трябва да премине. Това са 99% руски пари.

    07:25 08.10.2026

  • 51 7.4%

    11 2 Отговор

    До коментар #29 от "Историк":

    Да де, Русия потапя собствения си кораб с петрол, Както Русия си взриви потоците?
    Причината на войната е отказа на Запада да осигури безопасност на Русия последните 36 г, насъскваики Украйна.

    Коментиран от #70

    07:26 08.10.2026

  • 52 Ахъм

    3 6 Отговор

    До коментар #48 от "СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА":

    Колко територия окупирахте тази година и колко си върнаха украинците?

    Коментиран от #57, #71

    07:27 08.10.2026

  • 53 Аз пък питам

    6 5 Отговор
    Защо българските властитне са прихванали тези дронове, независимо чии са!
    Как така не могат да установят какво саипревозвали? Защо не може да се стигне на мястото на потопяването на първия атакуван?
    Я стига сте ни правили на невежи!
    Ще съберем калушевите гмуркачи и на ръце ще ви изнесат доказателствата!
    Радев, позорът за България се оказа един шмекер.

    07:28 08.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 А АЗОФ

    3 4 Отговор

    До коментар #54 от "А ИСТИНАТА Е":

    Излязоха ли от обкръжението вече??

    Коментиран от #68

    07:29 08.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Има значение

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Соломон":

    Бог да ги прости, бедните моряци!
    Тези морски път е затворен!

    07:31 08.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Розовото пони зеля

    9 3 Отговор
    Зеления гном прави провокации, те почнаха първи с удари по кораби и по руски рафинерии, сега плачат а до вчера се хвалеха колко кораба ударили от някъв сенчест флот, сега тея като бият по сенчестия ви флот що плачете, явно е потънал толкова бързо кораба понеже бурканчетата с пюрета са се взривили след удара с дрона, знаем колко е взривоопасна сега храната, икономическата зона не са териториални води на България, зеления гном колко държави от НАТО напада с дронови, кога нато ще отвърне.

    Коментиран от #67

    07:33 08.10.2026

  • 62 Ахъм

    4 7 Отговор

    До коментар #56 от "Ха ха ха":

    Единственият, който иска да се спаси е путин. Руснаците не прощават загуба, а той е затънал над пет години в Украйна и затри над милион негови хора в трудоспособна възраст. Трябва му пабеда, или поне нещо, което да обяви за успех.

    07:33 08.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 ЧУВА СЕ

    6 2 Отговор
    Че щели да възстановят паметника на Екатерина Велика в Одеса. Верно ли?

    07:34 08.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Като са толкова загрижени,

    2 3 Отговор
    защо не дойдоха да си ги търсят в морето, нали корабите са турски, а и турски моряци е имало,защо се правят на интересни?

    07:37 08.10.2026

  • 70 Сега по-безопасно ли е за расия?

    4 4 Отговор

    До коментар #51 от "7.4%":

    Съсипаха си държавата, цял свят ще ги гледа с подозрение с десетилетия, а НАТО е вече навсякъде около тях.

    Коментиран от #86

    07:39 08.10.2026

  • 71 ИСТИНАТА Е

    2 7 Отговор

    До коментар #52 от "Ахъм":

    Руснаците окупират отрицателно! Фронта се мести всеки ден на Изток!

    07:39 08.10.2026

  • 72 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    5 2 Отговор
    Руската армия напредва по целия фронт и няма кой да я спре.

    07:40 08.10.2026

  • 73 Това са безспорни

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "След като":

    Факти.

    07:41 08.10.2026

  • 74 ТОГАВА ЗАЩО

    5 1 Отговор

    До коментар #68 от "Българин":

    Зеленски всеки ден реве за примирие като ученичка.

    Коментиран от #77

    07:43 08.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Ако товарът е сол

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "ТИР":

    Си напълно прав,
    Ако не е сол, имат право тия, дето са го гръмнали...

    07:46 08.10.2026

  • 80 Майстора

    4 0 Отговор
    Ердоган поздрави Путин вчера за рождения ден.А това е втората по сила армия в НАТО.В политиката няма черно и бяло, всичко е интереси.Това не могат да разберат някои евролидери и ще им бъде все по-трудно.

    07:46 08.10.2026

  • 81 БРИТАНСКАТА ВОЙНА В НОВОРУСИЯ

    4 0 Отговор
    Отново се оказа тотален крах. Черноморието ще бъде денацифицирано.

    07:47 08.10.2026

  • 82 Очевидеца моряк каза,

    3 0 Отговор
    че са превозвали товари за Украйна, а защо нашите пишат, че корабите превозвали зърно към Босфора? Каква е истината?

    07:47 08.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 поправка

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Дай по-накратко,че....":

    РОМАНА ТИ

    07:54 08.10.2026

  • 86 Така ли, ве...?!

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Сега по-безопасно ли е за расия?":

    А като НАТО е навсякъде,защо допусна Русия да им удари два кораба,с оръжия(зърно де...) за Украйна и то във води на НАТО-вска държава...?!

    07:58 08.10.2026

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