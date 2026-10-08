Турция проговори след атаката край България: Кой изпрати дроновете по корабите?

Междувременно Турция също влезе в дипломатическия разговор. На фона на нарастващото напрежение в Черно море президентът Реджеп Тайип Ердоган разговаря с руския президент Владимир Путин, като сред обсъжданите теми е била сигурността на корабоплаването.
Анкара не посочва Русия или Украйна като извършител на конкретната атака край България. Вместо това Турция поставя акцент върху необходимостта гражданското корабоплаване да бъде защитено и да не се превръща в мишена на военните действия.
Киев посочи Москва
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаката срещу корабите е извършена от Русия. По думите му са били използвани руски морски и въздушни дронове.
Това е най-конкретната публична версия за произхода на атаката до този момент, но тя не е потвърдена от българските власти.
Русия отхвърля обвиненията и отрича да е извършвала атака срещу корабите.
Така на този етап се оформя познатата картина от войната в Черно море – обвинение от едната страна, отрицание от другата и липса на достатъчно публични доказателства, с които България да може категорично да потвърди една от двете версии.
Разкриха ли произхода на дроновете?
Все още не.
Българските власти не са обявили, че са установили националността или произхода на използваните дронове.
За да бъде направена подобна категорична оценка, са необходими останки от апаратите, технически данни или друга надеждна информация, позволяваща проследяване на произхода им.
Другият вариант е извършителят сам да поеме отговорност.
Засега това също не се е случило.
Нито Русия, нито Украйна е поела официално отговорност за конкретната атака в българската икономическа зона.
Два кораба под удар
При атаката бяха поразени два търговски кораба.
Единият плавателен съд потъна, а съдбата на част от екипажа му остана неизвестна. Вторият кораб беше повреден и на борда му избухна пожар, но екипажът беше спасен.
Според информацията на българските власти са били използвани както въздушни, така и морски дронове.
Това прави случая още по-чувствителен, тъй като ударите са извършени в район, през който преминава търговско корабоплаване.
Защо реакцията на Турция е важна?
Черно море е стратегически район за Турция. Анкара контролира проливите Босфор и Дарданели и от години се стреми да предотврати разширяването на войната към морските търговски маршрути.
Турция поддържа отношения както с Русия, така и с Украйна и се опитва да запази ролята си на посредник между двете страни.
Затова и последната реакция на Ердоган е показателна – Анкара говори за сигурността на корабоплаването и необходимостта от предотвратяване на нови инциденти, но не посочва виновник за удара край България.
Това означава, че към момента няма турско потвърждение на украинската версия, че зад атаката стои Русия.
Българските институции продължават да търсят отговор на ключовия въпрос – кой е изпратил дроновете срещу корабите.
Докато не бъдат открити достатъчно доказателства или някой не поеме отговорност, твърдението, че това са били руски дронове, остава версия, а не установен факт.
А въпросът „Кой атакува корабите в българската икономическа зона?“ продължава да няма официален отговор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Фен
Коментиран от #4
05:59 08.10.2026
3 Факт
06:00 08.10.2026
4 Соломон
До коментар #2 от "Фен":Ами Русия е виновна за тази война. Така че кой е ударил корабите е без значение.
Коментиран от #10, #25, #58
06:01 08.10.2026
5 А бе да питам
Коментиран от #6
06:01 08.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 оня с коня
Коментиран от #21
06:04 08.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Фен
До коментар #4 от "Соломон":Соломон не е бил под тежкото влияние на либералната пропаганда, и за това е бил мъдър. Друг ник избери си.
Коментиран от #15
06:06 08.10.2026
11 Да, де
Коментиран от #27, #28
06:06 08.10.2026
12 Бой по фашистите
Коментиран от #20, #59
06:06 08.10.2026
13 Миролюбци
06:08 08.10.2026
14 хихи
06:09 08.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Е, как така
Коментиран от #22
06:21 08.10.2026
19 Потънали гемии
06:22 08.10.2026
20 Акото
До коментар #12 от "Бой по фашистите":Цапа и мирише.Особено руското.
06:22 08.10.2026
21 Теория на КОНспирацията
До коментар #7 от "оня с коня":Прихванали са чужди дронове и са ги научили да се гмуркат, обаче после собствениците им също са ги прихванали и са ги засилили към корабите, след което са били прихванати още веднъж, обаче вече е било късно и така нататък.
06:27 08.10.2026
22 Нямат
До коментар #18 от "Е, как така":право да казват какъв е товара, къде е натоварен и кой е крайният получател. Това е "търговска тайна". За това ще слушаме "Бла, Бла".
06:28 08.10.2026
23 Маринов
- Какво са пренасяли корабите? Товасрите им може да са повод за атаките
- защо още няма някакво заключение на наша експертна комисия? И въобще има ли такава?
- защо уж юристката на ДБ бивш правен министър Йорданова скача и обвинява без доказателства? Толкова ли й е багажа? И какъв министър е била?
- защо все още няма инфо от НАТО, Румъния, Турция - какъв е пътят на въздушния дрон?
Докога ще плащаме за парадни самолети без въоръжения и други измишльотини, на фона на войната с дронове? Трябват ми дронове, системи за откриване и проследяване, системи за ликвидирането им. Все повече затъваме и се откриваме за потенциалния враг.
06:29 08.10.2026
24 ИЗГЛЕЖДА ЧЕ
Къде е корабният манифест?
06:30 08.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Жожи
До коментар #11 от "Да, де":Кой уважаващ себе си президент на голяма и влиятелна държава би разговарял за сериозни работи с наркоман и клоун
06:37 08.10.2026
28 напротив
До коментар #11 от "Да, де":точно се е обадил на пуъин за да го почоли за по-сериозни атаки срещу зеленски че му погна сенчестия бизнес но нагло-саксонците не дават да се казва че дроновете са техни пуснати от наркомански…! кой нормален ще говори със зеленски от него нищо не зависи всеки който иска нещо от крайна звъни на началниците му!!!
06:46 08.10.2026
29 Историк
Коментиран от #35, #39, #49, #51, #84
06:48 08.10.2026
30 Край
06:52 08.10.2026
31 Ъ доган
06:59 08.10.2026
32 ТИР
Коментиран от #79
07:04 08.10.2026
33 Един дипломат
07:05 08.10.2026
34 111223
Къде е трябвало да акостират
07:07 08.10.2026
35 Браво
До коментар #29 от "Историк":съвършен анализ! Но българите са толкова заблудени, че дори с високо образование казват, че Украйна е започнала войната. Много промити мозъци.
Коментиран от #43
07:10 08.10.2026
36 Оня
Коментиран от #41
07:11 08.10.2026
37 То е ясно
07:12 08.10.2026
38 ДРОНАВЕТЕ СА НА ТАГАРЕВ
Коментиран от #40
07:12 08.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 И В РУСИЯ
До коментар #38 от "ДРОНАВЕТЕ СА НА ТАГАРЕВ":Нямало чума?
07:14 08.10.2026
41 Питай
До коментар #36 от "Оня":Крайцера Москва.
07:16 08.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 СПОКО БЕ
До коментар #45 от "ВИРУСА НА РУСКАТА ЧУМА ИДВА":Ще те излекуват с денацификация.
07:23 08.10.2026
48 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА
Коментиран от #52, #54
07:24 08.10.2026
49 Историк
До коментар #29 от "Историк":Промитите мозъци са 19 към 6 мислещи- пълна национална трагедия!
Коментиран от #83
07:25 08.10.2026
50 Случая Баба Алино
07:25 08.10.2026
51 7.4%
До коментар #29 от "Историк":Да де, Русия потапя собствения си кораб с петрол, Както Русия си взриви потоците?
Причината на войната е отказа на Запада да осигури безопасност на Русия последните 36 г, насъскваики Украйна.
Коментиран от #70
07:26 08.10.2026
52 Ахъм
До коментар #48 от "СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА":Колко територия окупирахте тази година и колко си върнаха украинците?
Коментиран от #57, #71
07:27 08.10.2026
53 Аз пък питам
Как така не могат да установят какво саипревозвали? Защо не може да се стигне на мястото на потопяването на първия атакуван?
Я стига сте ни правили на невежи!
Ще съберем калушевите гмуркачи и на ръце ще ви изнесат доказателствата!
Радев, позорът за България се оказа един шмекер.
07:28 08.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 А АЗОФ
До коментар #54 от "А ИСТИНАТА Е":Излязоха ли от обкръжението вече??
Коментиран от #68
07:29 08.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Има значение
До коментар #4 от "Соломон":Бог да ги прости, бедните моряци!
Тези морски път е затворен!
07:31 08.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Розовото пони зеля
Коментиран от #67
07:33 08.10.2026
62 Ахъм
До коментар #56 от "Ха ха ха":Единственият, който иска да се спаси е путин. Руснаците не прощават загуба, а той е затънал над пет години в Украйна и затри над милион негови хора в трудоспособна възраст. Трябва му пабеда, или поне нещо, което да обяви за успех.
07:33 08.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 ЧУВА СЕ
07:34 08.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Като са толкова загрижени,
07:37 08.10.2026
70 Сега по-безопасно ли е за расия?
До коментар #51 от "7.4%":Съсипаха си държавата, цял свят ще ги гледа с подозрение с десетилетия, а НАТО е вече навсякъде около тях.
Коментиран от #86
07:39 08.10.2026
71 ИСТИНАТА Е
До коментар #52 от "Ахъм":Руснаците окупират отрицателно! Фронта се мести всеки ден на Изток!
07:39 08.10.2026
72 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
07:40 08.10.2026
73 Това са безспорни
До коментар #63 от "След като":Факти.
07:41 08.10.2026
74 ТОГАВА ЗАЩО
До коментар #68 от "Българин":Зеленски всеки ден реве за примирие като ученичка.
Коментиран от #77
07:43 08.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
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77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Ако товарът е сол
До коментар #32 от "ТИР":Си напълно прав,
Ако не е сол, имат право тия, дето са го гръмнали...
07:46 08.10.2026
80 Майстора
07:46 08.10.2026
81 БРИТАНСКАТА ВОЙНА В НОВОРУСИЯ
07:47 08.10.2026
82 Очевидеца моряк каза,
07:47 08.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 поправка
До коментар #84 от "Дай по-накратко,че....":РОМАНА ТИ
07:54 08.10.2026
86 Така ли, ве...?!
До коментар #70 от "Сега по-безопасно ли е за расия?":А като НАТО е навсякъде,защо допусна Русия да им удари два кораба,с оръжия(зърно де...) за Украйна и то във води на НАТО-вска държава...?!
07:58 08.10.2026