Турция проговори след атаката край България: Кой изпрати дроновете по корабите?

Кой стои зад атаката срещу търговските кораби в българската изключителна икономическа зона? Въпросът остава без категоричен отговор, въпреки че вече има публични обвинения от Киев и реакция от Москва.

Междувременно Турция също влезе в дипломатическия разговор. На фона на нарастващото напрежение в Черно море президентът Реджеп Тайип Ердоган разговаря с руския президент Владимир Путин, като сред обсъжданите теми е била сигурността на корабоплаването.

Анкара не посочва Русия или Украйна като извършител на конкретната атака край България. Вместо това Турция поставя акцент върху необходимостта гражданското корабоплаване да бъде защитено и да не се превръща в мишена на военните действия.

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Киев посочи Москва

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаката срещу корабите е извършена от Русия. По думите му са били използвани руски морски и въздушни дронове.

Това е най-конкретната публична версия за произхода на атаката до този момент, но тя не е потвърдена от българските власти.

Русия отхвърля обвиненията и отрича да е извършвала атака срещу корабите.

Така на този етап се оформя познатата картина от войната в Черно море – обвинение от едната страна, отрицание от другата и липса на достатъчно публични доказателства, с които България да може категорично да потвърди една от двете версии.

Разкриха ли произхода на дроновете?

Все още не.

Българските власти не са обявили, че са установили националността или произхода на използваните дронове.

За да бъде направена подобна категорична оценка, са необходими останки от апаратите, технически данни или друга надеждна информация, позволяваща проследяване на произхода им.

Другият вариант е извършителят сам да поеме отговорност.

Засега това също не се е случило.

Нито Русия, нито Украйна е поела официално отговорност за конкретната атака в българската икономическа зона.

Два кораба под удар

При атаката бяха поразени два търговски кораба.

Единият плавателен съд потъна, а съдбата на част от екипажа му остана неизвестна. Вторият кораб беше повреден и на борда му избухна пожар, но екипажът беше спасен.

Според информацията на българските власти са били използвани както въздушни, така и морски дронове.

Това прави случая още по-чувствителен, тъй като ударите са извършени в район, през който преминава търговско корабоплаване.

Защо реакцията на Турция е важна?

Черно море е стратегически район за Турция. Анкара контролира проливите Босфор и Дарданели и от години се стреми да предотврати разширяването на войната към морските търговски маршрути.

Турция поддържа отношения както с Русия, така и с Украйна и се опитва да запази ролята си на посредник между двете страни.

Затова и последната реакция на Ердоган е показателна – Анкара говори за сигурността на корабоплаването и необходимостта от предотвратяване на нови инциденти, но не посочва виновник за удара край България.

Това означава, че към момента няма турско потвърждение на украинската версия, че зад атаката стои Русия.

Българските институции продължават да търсят отговор на ключовия въпрос – кой е изпратил дроновете срещу корабите.

Докато не бъдат открити достатъчно доказателства или някой не поеме отговорност, твърдението, че това са били руски дронове, остава версия, а не установен факт.

А въпросът „Кой атакува корабите в българската икономическа зона?“ продължава да няма официален отговор.