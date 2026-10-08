Сирия отрече, че ще се включи във войната в Йемен

Сирия отрече твърденията, че ще се включи във войната в Йемен, след като публикации съобщиха, че Дамаск обмисля военна помощ за Саудитска Арабия срещу хусите. Сирийското Министерство на информацията заяви, че страната подкрепя кралството срещу заплахите за неговата сигурност и стабилност, но не планира откриването на нови фронтове.

„Стоим твърдо до Саудитска Арабия срещу заплахите, насочени към нейната сигурност и стабилност. В същото време политиката на Сирия в региона се основава на стабилност, мир и сътрудничество, а не на откриване на нови фронтове“, заяви дирекцията за външни медии към сирийското Министерство на информацията.

Изявлението беше направено след публикация на Ройтерс, според която Сирия внимателно разглежда възможността да предостави военна помощ на Саудитска Арабия на фона на новата ескалация в Йемен. Сред обсъжданите варианти са отбранителна подкрепа за защита на саудитската територия от ракетни и безпилотни атаки, както и изпращане на сирийски сили за подпомагане на подкрепяните от Рияд йеменски войски.

Американски служител, цитиран от Ройтерс, е заявил, че Саудитска Арабия е поискала от Сирия да изпрати сили за участие в бойните действия срещу хусите. Информацията се появи след срещата на сирийския президент Ахмед аш Шараа със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман в Рияд на 6 октомври.

Дамаск поставя възстановяването на страната на първо място

Сирийски дипломат е заявил пред Ройтерс, че Дамаск подкрепя Саудитска Арабия срещу атаките на хусите, но основният фокус на сирийското правителство остава възстановяването на страната след гражданската война и укрепването на държавните институции. По думите му евентуално военно сътрудничество или обмен на експертен опит биха могли да се осъществят единствено по официални канали и в рамките на двустранните споразумения между двете държави.

Саудитска Арабия и международно признатото йеменско правителство започнаха военна кампания срещу хусите в началото на октомври. Сраженията се водят и около стратегическия проток Баб ел Мандеб, а хусите отговориха с атаки срещу саудитски летища, петролни обекти и военни бази. На този фон публикациите за възможно сирийско участие породиха спекулации за разширяване на конфликта извън Йемен.

Към момента сирийската официална позиция е, че подкрепата за Саудитска Арабия не означава пряко включване на Сирия във войната. Не е обявено решение за изпращане на сирийски войски или за участие на сирийски части в бойни действия на йеменска територия.

Източници: m.aa.com.tr, aljazeera.net, internazionale.it