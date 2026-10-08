Атаките срещу танкери в Ормуз достигнаха рекорд

Най-малко 12 атаки срещу танкери са извършени около Ормузкия проток в периода от 28 септември до 5 октомври, съобщи Ройтерс, позовавайки се на три източника в областта на морската сигурност. Нападенията са били насочени срещу кораби, превозващи петрол, втечнен природен газ и втечнен нефтен газ.

Това е най-високият брой атаки за една седмица от началото на войната между САЩ и Иран на 28 февруари. Данните са събрани чрез проследяване на инциденти в района и информация от морския сектор.

ИМО е регистрирала девет инцидента

Отделна база данни на Международната морска организация, агенцията на ООН за морското корабоплаване, отчита девет инцидента с кораби през същата седмица. Според източници на Ройтерс в морската индустрия на ИМО обикновено е необходимо повече време, за да провери и официално да регистрира съобщенията за нападения.

Най-близкият до новия максимум показател в данните на организацията е осем инцидента за седмицата, започнала на 13 юли.

JMIC съобщава за атаки и действия срещу корабоплаването

В неделя Обединеният център за морска информация, ръководен от ВМС на САЩ, съобщи, че в Ормузкия проток продължават атаки, опити за атаки и действия за възпрепятстване на корабоплаването. Сред тях са полети на дронове, наблюдение и радиокомуникация от страна на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

„Тези действия продължават да показват намерението на Иран да засили присъствието си по ключовите транзитни маршрути и да оказва натиск върху корабите, преминаващи през тях“, заявява JMIC.

Новата серия от инциденти се случва на фона на увеличен износ от производителите в страните от Персийския залив. Данни за корабоплаването показват, че износителите на петрол от региона са надхвърлили довоенните нива през приблизително половината от септември. Атаките и ограниченията в логистиката обаче създават риск за устойчивото увеличаване на доставките.

12 моряци са ранени при удар по танкер

Индийското външно министерство съобщи, че 12 членове на екипажа са били ранени, след като неизвестен снаряд е поразил петролния танкер On Peace под панамски флаг. Корабът е преминавал през Ормузкия проток.

На 2 октомври британската Агенция за морски търговски операции съобщи и за нова атака срещу танкер в протока. На борда е избухнал пожар. Не са посочени данни за извършителя.

Източници: pravda.com.ua, internazionale.it, arabnews.com