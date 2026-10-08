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Полицията прекрати пропалестински протест в Берлин
  Тема: Бъдещето на Газа

Полицията прекрати пропалестински протест в Берлин

8 Октомври, 2026 05:28 605 8

  • берлин-
  • пропалестински протест-
  • грета тунберг-
  • хамас-
  • ивицата газа

Шествието е спряно след сблъсъци, нарушения на ограниченията и задържания. Сред участниците е била Грета Тунберг.

Полицията прекрати пропалестински протест в Берлин - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полицията в Берлин прекрати пропалестинска демонстрация с участието на неколкостотин души след сблъсъци и многократни нарушения на ограниченията за провеждането ѝ. По първоначални данни на полицейски говорител в шествието са участвали около 700 души.

Протестът е започнал на Ораниенплац в квартал „Кройцберг“ на третата годишнина от нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Сред участниците е била шведската екоактивистка Грета Тунберг. Множеството, съставено предимно от млади хора, е развявало палестински знамена и е носело транспаранти.

Демонстрантите са преминали с шествие през „Кройцберг“, като полицаи са го придружавали от всички страни. Проявата е трябвало да продължи до Херманплац в квартал „Нойкьолн“, но органите на реда са я прекратили заради нарушенията и повишената заплаха за обществената сигурност.

Полицаи са били блъскани и ритани

Говорител на полицията заяви, че срещу служители на реда са били извършени противозаконни действия. По думите му полицаи са били блъскани и ритани, а между протестиращи и органите на реда са възникнали отделни сблъсъци.

Задържани са над десет души. Сред посочените от полицията причини е показването на забранена символика на „Хамас“, която Германия е обявила за терористична организация.

По време на шествието са се чували скандиранията „Вива, вива Палестина“ и „Решението е само едно. Интифада. Революция“. На голям плакат е бил изписан лозунгът „Един геноцид не оправдава друг“.

Имало е и контрапротест

В началото на демонстрацията около десет души са застанали от другата страна на улицата с израелски знамена. Един от тях е държал транспарант с посланието „Не ви ли е срам!“.

Протестът е бил организиран на годишнината от нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. При атаката са убити около 1200 души, а 251 са отвлечени и отведени в ивицата Газа.

Израел е отговорил с военна офанзива в палестинския анклав. Последвалата продължителна война е довела до смъртта на десетки хиляди хора.

Източници: bta.bg


Германия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сидни Суини ръкоделие 👋

    4 2 Отговор
    Браво на Грета Тунберг! 👍

    05:41 08.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Израел е фашизъм

    4 1 Отговор
    Ционистите са изроди!

    06:22 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Браво

    3 2 Отговор
    Това е демокрация!

    06:39 08.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ако има про израелски

    1 1 Отговор
    Протести, ще им съставят график за цяла година и ще назначат министър на израелския протест и ще му дават и заплата от 20 000 евро месечно. Това е днешната Германия. Плашилище на лозе без грам мозък. След 1945 г от това нищо не излезе.

    07:05 08.10.2026

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