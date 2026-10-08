Полицията прекрати пропалестински протест в Берлин

Полицията в Берлин прекрати пропалестинска демонстрация с участието на неколкостотин души след сблъсъци и многократни нарушения на ограниченията за провеждането ѝ. По първоначални данни на полицейски говорител в шествието са участвали около 700 души.

Протестът е започнал на Ораниенплац в квартал „Кройцберг“ на третата годишнина от нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Сред участниците е била шведската екоактивистка Грета Тунберг. Множеството, съставено предимно от млади хора, е развявало палестински знамена и е носело транспаранти.

Демонстрантите са преминали с шествие през „Кройцберг“, като полицаи са го придружавали от всички страни. Проявата е трябвало да продължи до Херманплац в квартал „Нойкьолн“, но органите на реда са я прекратили заради нарушенията и повишената заплаха за обществената сигурност.

Полицаи са били блъскани и ритани

Говорител на полицията заяви, че срещу служители на реда са били извършени противозаконни действия. По думите му полицаи са били блъскани и ритани, а между протестиращи и органите на реда са възникнали отделни сблъсъци.

Задържани са над десет души. Сред посочените от полицията причини е показването на забранена символика на „Хамас“, която Германия е обявила за терористична организация.

По време на шествието са се чували скандиранията „Вива, вива Палестина“ и „Решението е само едно. Интифада. Революция“. На голям плакат е бил изписан лозунгът „Един геноцид не оправдава друг“.

Имало е и контрапротест

В началото на демонстрацията около десет души са застанали от другата страна на улицата с израелски знамена. Един от тях е държал транспарант с посланието „Не ви ли е срам!“.

Протестът е бил организиран на годишнината от нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. При атаката са убити около 1200 души, а 251 са отвлечени и отведени в ивицата Газа.

Израел е отговорил с военна офанзива в палестинския анклав. Последвалата продължителна война е довела до смъртта на десетки хиляди хора.

Източници: bta.bg