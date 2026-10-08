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The Telegraph назова предполагаемия съучастник на Ханинг
  Тема: Известни личности

The Telegraph назова предполагаемия съучастник на Ханинг

8 Октомври, 2026 05:09 606 0

  • германско разузнаване-
  • август ханинг-
  • манфред данкесрайтер-
  • шпионаж-
  • държавна измяна

64-годишният Манфред Данкесрайтер е бивш началник на кабинета на няколко ръководители на BND и треньор на аматьорски футболен отбор.

The Telegraph назова предполагаемия съучастник на Ханинг - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вестник The Telegraph идентифицира като 64-годишния Манфред Данкесрайтер предполагаемия съучастник на задържания бивш ръководител на германската Федерална разузнавателна служба Август Ханинг. Данкесрайтер е арестуван на 6 октомври за предполагаемо подпомагане на опит за държавна измяна и шпионаж.

Германската федерална прокуратура го обозначава като Манфред Д. заради правилата за защита на личните данни. Според обвинението той е предавал поверителни документи на Ханинг, докато е бил началник на кабинет на няколко ръководители на BND. Данкесрайтер се е пенсионирал през март 2026 г.

Разследването твърди, че Ханинг е получавал секретни материали чрез бившия си сътрудник, а част от тях вероятно са били предоставени на чужда разузнавателна служба. Германските власти не са посочили коя е държавата получател. Der Spiegel съобщи за възможна връзка с Азербайджан, но азербайджански институции отхвърлиха твърдението като дезинформация.

Според The Telegraph изтеклата информация може да е включвала секретни данни, споделени от британската служба MI6. Изданието съобщава, че настоящият ръководител на BND Мартин Йегер е разговарял с британски представители, за да ги увери, че се предприемат мерки за ограничаване на пробива. Засега няма публично потвърждение, че подготвеният анализ е достигнал до предназначения получател.

От разузнаването до аматьорския футбол

Извън службата Данкесрайтер е познат на съседите си в баварския град Геретсрид като треньор на местен аматьорски футболен отбор. През 2012 г. той е водил втория мъжки състав на клуба до трето място в първенството.

Бившият служител е играл като полузащитник в регионалните германски лиги, а по-късно е работил и като треньор в клуба „Еврасбург“. Според The Telegraph хората около отбора са го описвали като земен човек, който през деня се представял като мениджър на активи.

Случаят напомня за друго германско разследване, свързано с бивш служител на разузнаването, който също е бил треньор в аматьорски футболен клуб. В настоящото дело обаче прокуратурата още не е посочила чуждата служба, за която се предполага, че е получила информацията.

Ханинг отрича да е продавал тайни

Адвокатът на Ханинг заяви пред германския вестник Die Welt: „Твърдението, че той е предавал информация във вреда на Германия, още по-малко срещу заплащане, е неправилно.“

Ханинг и Данкесрайтер са в ареста, но не са осъдени. Разследването продължава, а съдът ще трябва да прецени дали събраните данни обосновават обвиненията за шпионаж, разгласяване на държавни тайни и опит за държавна измяна.

Източници: aol.com, apnews.com


Германия
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