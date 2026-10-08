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Песков: Няма договорен разговор между Путин и Тръмп

Песков: Няма договорен разговор между Путин и Тръмп

8 Октомври, 2026 05:57 548 3

  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • дмитрий песков-
  • кремъл-
  • русия и сащ

Кремъл не е посочил дата за евентуален телефонен контакт, въпреки че Доналд Тръмп заяви, че ще разговаря с руския президент „много скоро“.

Песков: Няма договорен разговор между Путин и Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Москва и Вашингтон все още не са съгласували конкретно провеждането на телефонен разговор между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, след като Тръмп каза, че ще разговаря с Путин „много скоро“.

„Засега разговорът не е съгласуван по същество“, каза Песков пред журналисти. Той не посочи дата или час за евентуалния контакт между двамата президенти. Информацията беше разпространена от ТАСС, а Интерфакс уточни, че при инициатива от страна на Вашингтон разговорът може да бъде организиран оперативно.

Американският президент заяви на 6 октомври, че има планиран телефонен разговор с Путин и че той ще се състои „много скоро“. По данни на Асошиейтед прес Тръмп е посочил като възможна тема случай на заболяване, разследван в руски изследователски институт в Сибир.

Агенцията съобщава, че здравните власти проверяват смъртта на служителка на Института за борба с чумата в Иркутск. Причината е била описана като пневмония с неустановен произход, а Световната здравна организация е оценила риска извън Русия като „много нисък“. Тези подробности са част от американското изявление за възможния разговор, но Кремъл не е потвърдил, че темата е включена в официално съгласуван дневен ред.

Към момента потвърдено е единствено, че между Москва и Вашингтон няма договорена дата за разговора. От Кремъл заявиха, че при официална инициатива от американска страна организацията му може да стане бързо.

Източници: tass.ru, interfax.ru, apnews.com


Русия
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  • 1 факт

    2 5 Отговор
    защо да разговаря с перушан

    06:01 08.10.2026

  • 2 Знаят се

    3 0 Отговор
    И двамата са изкyфели подлеци и лъжци.

    06:14 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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