Жители на окупиран от Русия украински град рискуват да преминат по „пътя на смъртта“, за да си набавят храна

Жители на окупирания от Русия град Олешки в Южна Украйна пътуват с часове пеша или с велосипеди по минирани пътища, за да намерят храна и вода. Основният маршрут води към по-дълбоко окупирани територии, осеян е с изгорели автомобили и следи от обстрел, а над него действат ударни дронове. Последните доставки до местен магазин са били през май, съобщи Ройтерс.
Жителка на града, пожелала анонимност заради страх от репресии, е разказала пред агенцията, че е била ранена от мина при връщане от Раденск, на около 20 километра югоизточно от Олешки.„Няма безопасен изход“, е казала жената. По думите ѝ няколко дни по-рано трима души са загинали по същия маршрут, който местните наричат „пътя на смъртта“.
Ройтерс не е успял независимо да потвърди разказа ѝ, но той съвпада с информация от други свидетели, близки на жители, хуманитарни работници и видеозаписи, проверени от агенцията.
Около 1700 души са останали в града
Олешки се намира в Херсонска област, близо до фронтовата линия източно от река Днепър. Преди войната населението му е било около 24 000 души. В момента там остават приблизително 1700 жители, сред които 47 деца, според Даниел Бел, ръководителка на Мониторинговата мисия на ООН по правата на човека в Украйна.
В града няма стабилни ток, вода и отопление. Украинските власти заявяват, че са предложили местно прекратяване на огъня и маршрути за евакуация, но Русия е отхвърлила предложението.
„Изборът, който Русия налага на цивилните всеки ден, е да останат и да умрат от глад или да тръгнат и да рискуват да бъдат взривени от мина“, е заявил украинският омбудсман Дмитро Любинец.
Храната и лекарствата не достигат
Русия е признала, че в Олешки има критични проблеми с доставките на храна и медицински материали, но е обвинила Украйна, че пречи на снабдяването. Руското министерство на отбраната и назначените от Москва власти в окупираната част на Херсонска област не са отговорили на запитванията на Ройтерс.
Украинските военни съобщават, че са пуснали храна с дронове над града. Част от жителите обаче заявяват, че не са видели такива доставки, а Ройтерс не е успял да потвърди твърденията независимо.
Жители разказват, че оцеляват с отгледани зеленчуци, старо брашно и плосък хляб, приготвен на открит огън. Няма яйца, млечни продукти и месо, а запасите от краставици, тиквички и домати намаляват с наближаването на зимата. Газови бутилки не могат да бъдат доставени, а наличните лекарства са с изтекъл срок на годност.
„Наистина вече няма какво да разменяме. Използвахме всичко“, е казала ранената жителка.
Украинският външен министър Андрий Сибиха е заявил, че Русия, като държава агресор, носи „пълната отговорност за тази хуманитарна катастрофа“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стига глупости
10:25 08.10.2026
2 Овчар
Коментиран от #6
10:26 08.10.2026
3 Баце ЕООД
Коментиран от #5
10:31 08.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Спасение няма
До коментар #3 от "Баце ЕООД":3 Баце ЕООД
00ОТГОВОР
Кой "творец" ги пише тия глупости??!
-;-
Соловьв ще разясни този проблем
10:34 08.10.2026
6 може да се къпем рядко
До коментар #2 от "Овчар":2 Овчар
40ОТГОВОР
Във Франция подготвят народа за пестене на енергия и режим на тока през зимата..! ЕС върви към разрушаване..!
-;-
Аз соросоида се къпя веднъж на 3-4 седмици, защото според Захарова ние татарите няма да имаме нормалното къпане
Апропо , кога ще спрем да купуваме метана от пропадналите рашисти?!
10:36 08.10.2026
7 Буда
10:47 08.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 зИленски
И С КРИМ Е ТАКА
СПОКОЙНО
ВеРВАЙТЕ МИ
10:55 08.10.2026