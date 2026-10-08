Жители на окупиран от Русия украински град рискуват да преминат по „пътя на смъртта“, за да си набавят храна

Жители на окупирания от Русия град Олешки в Южна Украйна пътуват с часове пеша или с велосипеди по минирани пътища, за да намерят храна и вода. Основният маршрут води към по-дълбоко окупирани територии, осеян е с изгорели автомобили и следи от обстрел, а над него действат ударни дронове. Последните доставки до местен магазин са били през май, съобщи Ройтерс.

Жителка на града, пожелала анонимност заради страх от репресии, е разказала пред агенцията, че е била ранена от мина при връщане от Раденск, на около 20 километра югоизточно от Олешки.

„Няма безопасен изход“, е казала жената. По думите ѝ няколко дни по-рано трима души са загинали по същия маршрут, който местните наричат „пътя на смъртта“.

Ройтерс не е успял независимо да потвърди разказа ѝ, но той съвпада с информация от други свидетели, близки на жители, хуманитарни работници и видеозаписи, проверени от агенцията.

Около 1700 души са останали в града

Олешки се намира в Херсонска област, близо до фронтовата линия източно от река Днепър. Преди войната населението му е било около 24 000 души. В момента там остават приблизително 1700 жители, сред които 47 деца, според Даниел Бел, ръководителка на Мониторинговата мисия на ООН по правата на човека в Украйна.

В града няма стабилни ток, вода и отопление. Украинските власти заявяват, че са предложили местно прекратяване на огъня и маршрути за евакуация, но Русия е отхвърлила предложението.

„Изборът, който Русия налага на цивилните всеки ден, е да останат и да умрат от глад или да тръгнат и да рискуват да бъдат взривени от мина“, е заявил украинският омбудсман Дмитро Любинец.

Храната и лекарствата не достигат

Русия е признала, че в Олешки има критични проблеми с доставките на храна и медицински материали, но е обвинила Украйна, че пречи на снабдяването. Руското министерство на отбраната и назначените от Москва власти в окупираната част на Херсонска област не са отговорили на запитванията на Ройтерс.

Украинските военни съобщават, че са пуснали храна с дронове над града. Част от жителите обаче заявяват, че не са видели такива доставки, а Ройтерс не е успял да потвърди твърденията независимо.

Жители разказват, че оцеляват с отгледани зеленчуци, старо брашно и плосък хляб, приготвен на открит огън. Няма яйца, млечни продукти и месо, а запасите от краставици, тиквички и домати намаляват с наближаването на зимата. Газови бутилки не могат да бъдат доставени, а наличните лекарства са с изтекъл срок на годност.

„Наистина вече няма какво да разменяме. Използвахме всичко“, е казала ранената жителка.

Украинският външен министър Андрий Сибиха е заявил, че Русия, като държава агресор, носи „пълната отговорност за тази хуманитарна катастрофа“.