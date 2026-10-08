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Жители на окупиран от Русия украински град рискуват да преминат по „пътя на смъртта“, за да си набавят храна
  Тема: Украйна

Жители на окупиран от Русия украински град рискуват да преминат по „пътя на смъртта“, за да си набавят храна

8 Октомври, 2026 10:23 495 9

  • олешки-
  • херсонска област-
  • руска окупация-
  • хуманитарна криза-
  • войната в украйна

Хората в окупирания от Русия град преминават по минирани пътища, докато запасите от храна и лекарства изчезват

Жители на окупиран от Русия украински град рискуват да преминат по „пътя на смъртта“, за да си набавят храна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жители на окупирания от Русия град Олешки в Южна Украйна пътуват с часове пеша или с велосипеди по минирани пътища, за да намерят храна и вода. Основният маршрут води към по-дълбоко окупирани територии, осеян е с изгорели автомобили и следи от обстрел, а над него действат ударни дронове. Последните доставки до местен магазин са били през май, съобщи Ройтерс.

Жителка на града, пожелала анонимност заради страх от репресии, е разказала пред агенцията, че е била ранена от мина при връщане от Раденск, на около 20 километра югоизточно от Олешки.

„Няма безопасен изход“, е казала жената. По думите ѝ няколко дни по-рано трима души са загинали по същия маршрут, който местните наричат „пътя на смъртта“.

Ройтерс не е успял независимо да потвърди разказа ѝ, но той съвпада с информация от други свидетели, близки на жители, хуманитарни работници и видеозаписи, проверени от агенцията.

Около 1700 души са останали в града

Олешки се намира в Херсонска област, близо до фронтовата линия източно от река Днепър. Преди войната населението му е било около 24 000 души. В момента там остават приблизително 1700 жители, сред които 47 деца, според Даниел Бел, ръководителка на Мониторинговата мисия на ООН по правата на човека в Украйна.

В града няма стабилни ток, вода и отопление. Украинските власти заявяват, че са предложили местно прекратяване на огъня и маршрути за евакуация, но Русия е отхвърлила предложението.

„Изборът, който Русия налага на цивилните всеки ден, е да останат и да умрат от глад или да тръгнат и да рискуват да бъдат взривени от мина“, е заявил украинският омбудсман Дмитро Любинец.

Храната и лекарствата не достигат

Русия е признала, че в Олешки има критични проблеми с доставките на храна и медицински материали, но е обвинила Украйна, че пречи на снабдяването. Руското министерство на отбраната и назначените от Москва власти в окупираната част на Херсонска област не са отговорили на запитванията на Ройтерс.

Украинските военни съобщават, че са пуснали храна с дронове над града. Част от жителите обаче заявяват, че не са видели такива доставки, а Ройтерс не е успял да потвърди твърденията независимо.

Жители разказват, че оцеляват с отгледани зеленчуци, старо брашно и плосък хляб, приготвен на открит огън. Няма яйца, млечни продукти и месо, а запасите от краставици, тиквички и домати намаляват с наближаването на зимата. Газови бутилки не могат да бъдат доставени, а наличните лекарства са с изтекъл срок на годност.

„Наистина вече няма какво да разменяме. Използвахме всичко“, е казала ранената жителка.

Украинският външен министър Андрий Сибиха е заявил, че Русия, като държава агресор, носи „пълната отговорност за тази хуманитарна катастрофа“.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стига глупости

    18 0 Отговор
    Украинците както обикновено обстрелват собствените си граждани

    10:25 08.10.2026

  • 2 Овчар

    15 0 Отговор
    Във Франция подготвят народа за пестене на енергия и режим на тока през зимата..! ЕС върви към разрушаване..!

    Коментиран от #6

    10:26 08.10.2026

  • 3 Баце ЕООД

    13 0 Отговор
    Кой "творец" ги пише тия глупости??!

    Коментиран от #5

    10:31 08.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Спасение няма

    0 6 Отговор

    До коментар #3 от "Баце ЕООД":

    3 Баце ЕООД
    00ОТГОВОР
    Кой "творец" ги пише тия глупости??!
    -;-
    Соловьв ще разясни този проблем

    10:34 08.10.2026

  • 6 може да се къпем рядко

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    2 Овчар
    40ОТГОВОР
    Във Франция подготвят народа за пестене на енергия и режим на тока през зимата..! ЕС върви към разрушаване..!
    -;-
    Аз соросоида се къпя веднъж на 3-4 седмици, защото според Захарова ние татарите няма да имаме нормалното къпане
    Апропо , кога ще спрем да купуваме метана от пропадналите рашисти?!

    10:36 08.10.2026

  • 7 Буда

    6 0 Отговор
    Какви лъжи само ! В Донбас руското население е над 83% ! Смешници драскат каквото им скимне за жълти стотинки или копират цензурирани новини и то при такъв обем на информация в пространството !

    10:47 08.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 зИленски

    3 0 Отговор
    САМО ВРЕМЕННО ОКУПИРАН
    И С КРИМ Е ТАКА
    СПОКОЙНО
    ВеРВАЙТЕ МИ

    10:55 08.10.2026

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