В Испания е ден за размисъл преди предсрочните парламентарни избори на 29 ноември. Забранени са предизборната агитация, митингите и политическата реклама, а партиите очакват решението на избирателите след кампания, белязана от остри сблъсъци и два големи телевизионни дебата, информира БНР.

Проучванията, публикувани на 23 ноември, показаха преднина на десния блок между Народната партия и „Вокс“. В последните дни обаче левицата увеличи увереността си, че може да запази властта. Социалистите на премиера Педро Санчес разчитат на мобилизация в последния момент, докато крайнолевите формации от коалиция „Широк фронт“ се стремят да запазят влиянието си в бъдещия парламент.

Различни прогнози за изхода от вота

Последните оценки не очертават напълно еднозначна картина. Проучване на 40dB за „Ел Паис“ и Cadena SER прогнозира 187 места за Народната партия, „Вокс“ и UPN, което би било с 11 над прага за парламентарно мнозинство. Партиите, които биха могли да подкрепят нов кабинет на Санчес, според същото изследване биха получили общо 158 места.

В същото време последният барометър на Центъра за социологически изследвания, публикуван от Cadena SER, поставя PSOE на първо място с 34,4% срещу 24,7% за Народната партия. „Вокс“ получава 15,6%, а „Широк фронт“ – 5,7%. Така различните методики и политически нагласи оставят отворен въпроса не само коя партия ще бъде първа, но и дали някой от блоковете ще събере достатъчна подкрепа за управление.

Жилищата, цените и миграцията в центъра на кампанията

Спорът между управляващи и опозиция премина основно през три теми – жилищната криза, поскъпването и миграцията. Педро Санчес защити социалните придобивки и ръста на заетостта. Опозицията настоява за по-ниски данъци, промени в жилищната политика и по-строг контрол по границите.

Изборите ще покажат дали преднината на десния блок, отчетена в част от последните сондажи, ще се превърне в парламентарно мнозинство, или социалистите ще успеят да запазят властта чрез подкрепа от левите и регионалните си партньори.