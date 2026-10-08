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Иран обвини Рубио в изопачаване на исторически факти
  Тема: Иранската криза

Иран обвини Рубио в изопачаване на исторически факти

8 Октомври, 2026 15:10 705 6

  • иран-
  • марко рубио-
  • есмаил багаеи-
  • ядрена програма-
  • ормузки проток

Есмаил Багаеи отхвърли твърдението, че Техеран многократно е пропускал възможности за споразумение със САЩ

Иран обвини Рубио в изопачаване на исторически факти - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Говорителят на иранското Външно министерство Есмаил Багаеи обвини държавния секретар на САЩ Марко Рубио в изопачаване на историческите факти, след като американският дипломат заяви, че Иран е пропуснал няколко възможности за споразумение с Вашингтон по ядрената си програма.

Рубио направи изявлението по време на посещението си в Атина. Той каза, че Техеран не се е възползвал от „многобройни възможности“ за постигане на договореност и повтори позицията на администрацията на президента Доналд Тръмп, че Иран не трябва да придобива ядрено оръжие.

„Изопачаването на историческите факти не може да заличи от общественото съзнание реалността за многократните нарушения на поетите от Съединените щати ангажименти“, заяви Багаеи.

Техеран посочи оттеглянето от ядреното споразумение

Иранският говорител посочи като пример оттеглянето на САЩ от ядреното споразумение от 2015 г. през 2018 г. По думите му Вашингтон е подкопавал дипломатическите процеси и е предприемал военни действия срещу Иран, докато са се водели преговори.

Багаеи обвини американската страна и за продължаващата несигурност в региона, както и за икономическите последици, които според него засягат САЩ и световната икономика. Тези твърдения са позиция на иранското Външно министерство и не са придружени от ново съвместно изявление на Вашингтон и Техеран за причините за провала на преговорите.

Иран ще отговори чрез посредници

Изявлението на Багаеи идва на фона на дипломатически усилия за ограничаване на напрежението между Иран и САЩ. Той каза, че отговорът на Техеран на американските предложения за прекратяване на конфликта ще бъде предаден чрез посредници, без да посочи конкретен срок.

Отделно Багаеи съобщи за напредък в разговорите с Оман за възстановяване на сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток. По думите му двете страни са договорили географски координати за безопасни маршрути за влизане и излизане на кораби и са постигнали разбиране как тази договореност да бъде представена пред компетентна международна организация.

Рубио не е коментирал публично обвинението на Багаеи в изопачаване на историческите факти. Американският държавен секретар обаче потвърди в Атина, че Вашингтон продължава да разглежда ядрената програма на Иран като основен въпрос за сигурността и настоява Техеран да не получи ядрено оръжие.

Източници: aa.com.tr, rferl.org, avash.news


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    5 0 Отговор
    Нарко Рубио.

    Коментиран от #5

    15:16 08.10.2026

  • 2 Рускиня

    4 0 Отговор
    Марко е казал това, което му е наредил Трамп.

    15:17 08.10.2026

  • 3 оти да се лажеме?

    4 0 Отговор
    Първата жертва на всяка една война е истината, независимо от коя от воюващите или въвлечени в конфликта страни е казана.

    15:24 08.10.2026

  • 4 ТСВ

    4 2 Отговор
    Шапка им свалям на персите! Браво! Разбира се, с любезната подкрепа на мощните им съюзници. Наглият запад ще яде попарата. Пак сме на губещата страна

    Коментиран от #6

    15:24 08.10.2026

  • 5 Ха сега де...

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    А това Рубио от рубла ли произхожда?

    15:25 08.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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