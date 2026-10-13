Кралството е силно уязвимо! Саудитска Арабия спря сигналите преди ударите по Рияд

Саудитска Арабия е спряла да издава публични предупреждения за предстоящи военни нападения дни преди четири смъртоносни удара срещу летището в Рияд. При атаките са загинали най-малко 18 души, а над 300 са били ранени, съобщава Ройтерс. Правителството не е обяснило защо не е предупредило населението.

Липсата на сигнали е поставила въпроси за уязвимостта на кралството и за способността му да защитава жителите и посетителите на страната. Четирима западни и арабски представители в региона, както и политически анализатори, са свързали решението със стремежа на властите да запазят усещане за нормалност на фона на войната с подкрепяните от Иран йеменски хути.

Системата е замълчала въпреки новите атаки

Саудитска Арабия въведе през май национална система за ранно предупреждение, която изпраща известия до мобилни телефони и профили в социалните мрежи. Въпреки зачестилите атаки на хутите през последните седмици системата не е издала сигнали преди ударите по Рияд.

Последното предупреждение преди атаките е било публикувано на 29 септември за южната провинция Наджран. По-късно саудитската гражданска защита е издала нови сигнали за потенциални заплахи в Рияд и южни градове. Ройтерс не е установила дали подновяването на предупрежденията е пряко свързано с нападенията по летището.

Двама западни представители, запознати с въпроса, твърдят, че преди ударите съюзническо западно правителство е поискало обяснение от саудитските власти за спирането на сигналите. Отговорът бил, че предупрежденията са прекалено смущаващи и много граждани са се оплаквали, че са били будени от тях през нощта. Саудитското правителство не е коментирало това твърдение.

Анализатори предупреждават за обратен ефект

Според саудитския изследовател Султан Аламер властите се опитват да постигнат две цели едновременно.

„Те искат да действат едновременно в две посоки: да започнат военна операция и същевременно да вдъхнат увереност на населението и на външните заинтересовани страни“, заявява Аламер.

Регионални анализатори обаче предупреждават, че липсата на информация може да има обратен ефект и да засили несигурността в кралството.

Саудитският анализатор Али Шихаби, близък до правителството, посочва, че размерът на страната прави защитата на всички стратегически обекти изключително трудна.

„В Саудитска Арабия има твърде много неща за защита. Това е огромна страна с летища, тръбопроводи и петролни съоръжения. Просто няма достатъчен капацитет, за да се защити всичко едновременно – няма достатъчно системи „Пейтриът“, прехващачи и ракетни батареи за тази цел“, казва Шихаби.

По думите му кралството има „неограничена нужда от системи за противовъздушна отбрана“. През периода без публични сигнали Рияд е бил атакуван около дузина пъти, според двама западни представители. Западни посолства са издавали собствени вътрешни предупреждения към служителите си, но не е имало такъв сигнал преди най-смъртоносната атака по летището в събота.

Източници: news.bg, internazionale.it