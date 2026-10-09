Над половината ветерани в Украйна не се чувстват защитени

Повече от половината ветерани в Украйна смятат, че държавата изобщо не защитава правата им. Това съобщи украинският омбудсман Дмитрий Лубинец в интервю за Radio NV, цитирано от „Украинската правда“. В страната в момента има над 2 милиона ветерани.

„Често виждам, че към ветераните се отнасят просто като към излишни хора“, заяви Лубинец.

По думите му изводът е направен след анализ на постъпилите жалби и експертно проучване сред повече от 1000 ветерани и ветеранки. Над 50% от анкетираните са заявили, че правата им не просто се нарушават, а изобщо не са защитени от държавата.

Жалбите са близо до броя за цялата 2025 г.

Само за първите осем месеца на 2026 г. офисът на омбудсмана е получил повече от 1900 сигнала от бивши военнослужещи. За цялата 2025 г. жалбите са били малко над 2000.

Най-често военнослужещи и семейства на загинали се оплакват от проблеми с получаването на финансовата помощ и необходимите удостоверения. Сред сигналите има и случаи, свързани с пречки пред медицинската и психологическата рехабилитация.

Лубинец критикува и бюрократичните процедури, при които военните са принуждавани сами да събират информация от разрознени и несинхронизирани регистри. Според него липсва ефективна отговорност за длъжностни лица, които нарушават правата на ветерани, а служебните проверки за бездействие често приключват с формални отговори.

До 6,5 милиона ветерани след края на войната

„Докато чиновникът може безнаказано да пише формални отговори с месеци, системата няма да се промени“, заяви Лубинец.

Омбудсманът прогнозира, че след края на войната броят на ветераните и ветеранките в Украйна може да достигне между 5 и 6,5 милиона. По думите му това ще влияе върху държавната политика във всички сфери през следващите 30 години.

Като ключова промяна Лубинец посочи изграждането на ефективна мрежа за подкрепа във всяка общност. В момента центрове за психологическа помощ са създадени в 18% от обединените териториални общности, а услуги за допълнителна рехабилитация се предоставят в 20% от тях.

Източници: pravda.com.ua