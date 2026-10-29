Русия удари кораб с военни товари на път към Одеса

Руското министерство на отбраната съобщи, че руски безпилотници са поразили сухогруз, пътуващ към пристанището на Одеса с товари за Въоръжените сили на Украйна. Според ведомството корабът е превозвал военни товари и продукция с двойно предназначение.

„В резултат на удара е поразен сухогруз, следващ по море към пристанището на Одеса с военни товари и продукция с двойно предназначение“, заяви руското военно ведомство. То посочи, че атаката е била част от удари по обекти на пристанищната инфраструктура на Украйна и по морски съдове, използвани в интерес на украинските сили.

Предишни съобщения за удари по инфраструктура

В същото съобщение се посочва, че на 28 октомври руските въоръжени сили са нанесли удари по логистичен център в Харков, където по твърдение на Москва са се съхранявали военни товари и стоки с двойно предназначение. Руското министерство на отбраната съобщи още за поражения по електрически подстанции в Луцк и Ковел, във Волинска област.

Ден по-рано руската страна заяви, че е атакувала транспортна и пристанищна инфраструктура в Украйна. Тогава бяха споменати предприятия от военно-промишления комплекс, както и обекти, свързани с производството и съхранението на крилати ракети и безпилотни летателни апарати.

В съобщението не се посочват името на сухогруза, точният му товар, броят на хората на борда или данни за жертви и ранени. Няма и информация за последващи действия около кораба.

Източници: vedomosti.ru