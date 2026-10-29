Русия удари кораб с военни товари на път към Одеса

Руското министерство на отбраната съобщи, че руски безпилотници са поразили сухогруз, пътуващ към пристанището на Одеса с товари за Въоръжените сили на Украйна. Според ведомството корабът е превозвал военни товари и продукция с двойно предназначение.
„В резултат на удара е поразен сухогруз, следващ по море към пристанището на Одеса с военни товари и продукция с двойно предназначение“, заяви руското военно ведомство. То посочи, че атаката е била част от удари по обекти на пристанищната инфраструктура на Украйна и по морски съдове, използвани в интерес на украинските сили.
Предишни съобщения за удари по инфраструктура
В същото съобщение се посочва, че на 28 октомври руските въоръжени сили са нанесли удари по логистичен център в Харков, където по твърдение на Москва са се съхранявали военни товари и стоки с двойно предназначение. Руското министерство на отбраната съобщи още за поражения по електрически подстанции в Луцк и Ковел, във Волинска област.
Ден по-рано руската страна заяви, че е атакувала транспортна и пристанищна инфраструктура в Украйна. Тогава бяха споменати предприятия от военно-промишления комплекс, както и обекти, свързани с производството и съхранението на крилати ракети и безпилотни летателни апарати.
В съобщението не се посочват името на сухогруза, точният му товар, броят на хората на борда или данни за жертви и ранени. Няма и информация за последващи действия около кораба.
Източници: vedomosti.ru
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 центавос
07:39 29.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 оня с коня
07:41 29.10.2026
5 Хахахаха
07:43 29.10.2026
6 Българска СМИ
07:45 29.10.2026
7 Маринов
07:45 29.10.2026
8 То....
07:45 29.10.2026
9 Дзак
Коментиран от #16
07:46 29.10.2026
10 Фен
07:47 29.10.2026
11 точка
07:47 29.10.2026
12 Оги
07:55 29.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 На български не се казва сухогруз
08:04 29.10.2026
15 Сибирският бръснар
08:04 29.10.2026
16 точка
До коментар #9 от "Дзак":Вчера АНГЛИЯ ни даде великодушно глътка нефт като удължи дерогацията за Нефтохима!!!!! Какво великодишие към Румелия. А от,, Големия шлем,, остана само споменът.
08:06 29.10.2026