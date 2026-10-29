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Русия удари кораб с военни товари на път към Одеса
  Тема: Украйна

Русия удари кораб с военни товари на път към Одеса

29 Октомври, 2026 07:35 1 322 16

  • украйна-
  • одеса-
  • сухогруз-
  • русия-
  • безпилотници

Москва твърди, че корабът е превозвал военни товари и стоки с двойно предназначение към Одеса

Русия удари кораб с военни товари на път към Одеса - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руското министерство на отбраната съобщи, че руски безпилотници са поразили сухогруз, пътуващ към пристанището на Одеса с товари за Въоръжените сили на Украйна. Според ведомството корабът е превозвал военни товари и продукция с двойно предназначение.

„В резултат на удара е поразен сухогруз, следващ по море към пристанището на Одеса с военни товари и продукция с двойно предназначение“, заяви руското военно ведомство. То посочи, че атаката е била част от удари по обекти на пристанищната инфраструктура на Украйна и по морски съдове, използвани в интерес на украинските сили.

Предишни съобщения за удари по инфраструктура

В същото съобщение се посочва, че на 28 октомври руските въоръжени сили са нанесли удари по логистичен център в Харков, където по твърдение на Москва са се съхранявали военни товари и стоки с двойно предназначение. Руското министерство на отбраната съобщи още за поражения по електрически подстанции в Луцк и Ковел, във Волинска област.

Ден по-рано руската страна заяви, че е атакувала транспортна и пристанищна инфраструктура в Украйна. Тогава бяха споменати предприятия от военно-промишления комплекс, както и обекти, свързани с производството и съхранението на крилати ракети и безпилотни летателни апарати.

В съобщението не се посочват името на сухогруза, точният му товар, броят на хората на борда или данни за жертви и ранени. Няма и информация за последващи действия около кораба.

Източници: vedomosti.ru


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 центавос

    14 2 Отговор
    ударили са, казват го

    07:39 29.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 оня с коня

    2 19 Отговор
    А защо ги няма дежурните реплики "на украинците ще им излезе през носа","ще има жестока ответна реакция" и т.н.?Явно Руските тролове спят и ще се наказваме!

    07:41 29.10.2026

  • 5 Хахахаха

    6 2 Отговор
    Е па да. В български води. Контейнерите с отрови паднаха във водата. Викайте ураааа другари.

    07:43 29.10.2026

  • 6 Българска СМИ

    18 0 Отговор
    Браво на братушките

    07:45 29.10.2026

  • 7 Маринов

    8 0 Отговор
    Бре, какво е станало, че се публикува тази статия? Не е за вярване. Това съчетание "стоки с двойно предназначение" е всичко, както понятието "хибридна атака". Там спада и пшеница и какво ли не

    07:45 29.10.2026

  • 8 То....

    16 0 Отговор
    На война така се прави!

    07:45 29.10.2026

  • 9 Дзак

    14 0 Отговор
    Ако бяхме построили нефтопровода Бургас Александруполис, нямаше да иваме потенциална заплаха на доставките за Нефтохим.

    Коментиран от #16

    07:46 29.10.2026

  • 10 Фен

    20 0 Отговор
    Урсула и Гюров искат ескалация. За Мирчев, да не говорим, той даже на куриерите си го изкарва. Еми, ето я ескалацията.

    07:47 29.10.2026

  • 11 точка

    13 0 Отговор
    Ударили с Безпилотници!!!!!! И си казват.

    07:47 29.10.2026

  • 12 Оги

    11 0 Отговор
    Е сега вече Кики, Денков и Тагарока ще откачат. Няма да издържат и ще запалят БТР-а за Украйна. Всъщност… едва ли, те са само фейсбук-смелчаци. Ще пада яко плюене и перчене пред джурналята.

    07:55 29.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 На български не се казва сухогруз

    0 4 Отговор
    Дали русофилите тук ще го разберат. Щото първото условие да си русофил е да си нямаш и понятие от всичко руско.

    08:04 29.10.2026

  • 15 Сибирският бръснар

    4 0 Отговор
    ГРУ са разбрали в Хайфа, какво товарят. В Черно море вече спускат бараж. Армагедонът дойде.

    08:04 29.10.2026

  • 16 точка

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дзак":

    Вчера АНГЛИЯ ни даде великодушно глътка нефт като удължи дерогацията за Нефтохима!!!!! Какво великодишие към Румелия. А от,, Големия шлем,, остана само споменът.

    08:06 29.10.2026

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