Иран отхвърли като неприемливи предложенията на Катар

Иран определи като неприемливи предложенията, предадени от катарски посредници в рамките на нов опит за прекратяване на войната със САЩ и Израел. В същото време Техеран все още разглежда проект за мирно споразумение, представен в неделя, а отговорът му се очаква до края на седмицата.

Високопоставен ирански представител е заявил пред Ройтерс, че Доха е представила „само неприемливи идеи, които не представляват предложение“. По думите му изпратените предложения не могат да бъдат определени като цялостен проект за споразумение.

Техеран все още разглежда проекта

Официален представител, запознат с преговорите, но който не е ирански представител, е потвърдил пред Ройтерс, че катарските посредници са предали нов проект за мирно споразумение в неделя. Той е бил изпратен до Техеран и в момента се разглежда от иранските власти.

Същият представител е посочил, че Иран се очаква да даде отговор до края на седмицата. Не е ясно дали този отговор ще бъде официално отхвърляне на проекта, контрапредложение или съгласие за продължаване на преговорите.

Поредният опит за дипломатическо решение

Катарските посредници са координирали действията си с Вашингтон преди да пристигнат в Техеран, според официалния представител, запознат с разговорите. Тази посредническа роля има за цел да поддържа комуникацията между страните, които не водят директен диалог за прекратяване на конфликта.

Войната между Иран, САЩ и Израел започна на 28 февруари. Предишните усилия за посредничество доведоха до временно мирно споразумение през юни, но то бързо се разпадна. Новият проект е поредният опит да бъде възстановен дипломатическият процес, но разминаването между иранската оценка и представянето на документа като „нов проект за мир“ показва, че между страните все още има сериозни различия.

Засега не са оповестени подробности за съдържанието на предложението, нито за конкретните условия, които Иран счита за неприемливи. Следващият ход зависи от официалната позиция на Техеран и от това дали посредниците ще предложат преработен текст.

Източници: theprint.in, al-monitor.com, tribune.com.pk