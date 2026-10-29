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Иран отхвърли като неприемливи предложенията на Катар
  Тема: Иранската криза

Иран отхвърли като неприемливи предложенията на Катар

29 Октомври, 2026 06:54 856 5

  • иран-
  • катар-
  • съединени щати-
  • мирни преговори

Техеран разглежда нов проект за мирно споразумение, но високопоставен ирански представител заяви, че предложенията от Доха не представляват цялостна сделка

Иран отхвърли като неприемливи предложенията на Катар - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран определи като неприемливи предложенията, предадени от катарски посредници в рамките на нов опит за прекратяване на войната със САЩ и Израел. В същото време Техеран все още разглежда проект за мирно споразумение, представен в неделя, а отговорът му се очаква до края на седмицата.

Високопоставен ирански представител е заявил пред Ройтерс, че Доха е представила „само неприемливи идеи, които не представляват предложение“. По думите му изпратените предложения не могат да бъдат определени като цялостен проект за споразумение.

Техеран все още разглежда проекта

Официален представител, запознат с преговорите, но който не е ирански представител, е потвърдил пред Ройтерс, че катарските посредници са предали нов проект за мирно споразумение в неделя. Той е бил изпратен до Техеран и в момента се разглежда от иранските власти.

Същият представител е посочил, че Иран се очаква да даде отговор до края на седмицата. Не е ясно дали този отговор ще бъде официално отхвърляне на проекта, контрапредложение или съгласие за продължаване на преговорите.

Поредният опит за дипломатическо решение

Катарските посредници са координирали действията си с Вашингтон преди да пристигнат в Техеран, според официалния представител, запознат с разговорите. Тази посредническа роля има за цел да поддържа комуникацията между страните, които не водят директен диалог за прекратяване на конфликта.

Войната между Иран, САЩ и Израел започна на 28 февруари. Предишните усилия за посредничество доведоха до временно мирно споразумение през юни, но то бързо се разпадна. Новият проект е поредният опит да бъде възстановен дипломатическият процес, но разминаването между иранската оценка и представянето на документа като „нов проект за мир“ показва, че между страните все още има сериозни различия.

Засега не са оповестени подробности за съдържанието на предложението, нито за конкретните условия, които Иран счита за неприемливи. Следващият ход зависи от официалната позиция на Техеран и от това дали посредниците ще предложат преработен текст.

Източници: theprint.in, al-monitor.com, tribune.com.pk


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    11 1 Отговор
    Катарците вместо да ръст умнотии на Иран, да се обърнат към САЩ с призив за сдържаност и не разпалване на непредизвикана агресия. Щото Катар ще са едни от първите, които ще потънат в пламъци.

    07:08 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    тея па голямо име си измислили на страната -Катар .катар съм прихващал от нерегламентирани извън семейни връзки ...хахах .

    07:33 29.10.2026

  • 4 Момчета

    1 1 Отговор
    Основната тенденция в района е мнението, че Израел оутсорства войната към САЩ.

    08:00 29.10.2026

  • 5 коепей в подземие

    1 0 Отговор
    пълна подкрепа за нашите братя ислямисти, още от турско робство сме с тях

    08:02 29.10.2026

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