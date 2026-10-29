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Русия използва примирието в Олешки за прегрупиране на войските си
  Тема: Украйна

Русия използва примирието в Олешки за прегрупиране на войските си

29 Октомври, 2026 08:06 1 364 24

  • олешки-
  • днепър-
  • примирие-
  • русия-
  • украйна

Според старши лейтенант с позивна Алекс руските сили придвижват към Днепър дронове и инфраструктура за удари по десния бряг

Русия използва примирието в Олешки за прегрупиране на войските си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия използва временното примирие в района на Олешки за прегрупиране на подразделения и подготовка на удари по десния бряг на Днепър. Това твърди старши лейтенант от Силите за отбрана на Украйна с позивна Алекс. По думите му руските сили придвижват по-близо до реката екипи за управление на безпилотни летателни апарати и свързаната с тях инфраструктура.

„Врагът приближава до Днепър екипи за безпилотници и цялата инфраструктура, за да нанася след това удари с тактически средства на максимална дълбочина по контролирания от нас десен бряг на Днепър“, заявява Алекс.

Според него след края на режима на тишина обстановката за украинските войски може да се усложни. Военният допуска и активност на руски десантни групи през Днепър.

„Обстановката след края на примирието безспорно ще се изостри, положението на нашите войски може да се усложни, не е изключена активност на десантни групи на противника през Днепър“, предупреждава Алекс.

Примирието е свързано с евакуация на цивилни

Украйна и Русия са договорили временно прекратяване на огъня в района на Олешки на 23 октомври. Целта е да бъдат осигурени хуманитарна помощ и евакуация на цивилни от града и околностите. Договореността е постигната с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, съобщи Белият дом.

Режимът на тишина е започнал на 27 октомври в 3:00 часа. Украинският омбудсман Дмитрий Лубинец е заявил, че страните спазват договореностите. Руското министерство на отбраната също е съобщило за прекратяване на огъня в Херсонското направление във връзка с подготовката на хуманитарната операция.

Лубинец е описал и отражението на примирието върху Херсон. По думите му градът, който редовно е бил подложен на обстрел, „буквално е оживял“ – по улиците са се появили повече хора, а жителите са можели по-спокойно да излизат навън.

Твърденията за руско прегрупиране и подготовка на нови удари са изказани от Алекс и не са придружени в публикацията с конкретни данни за числеността на силите или независимо потвърждение на придвижването. Очакваният край на режима на тишина остава ключов за това дали предупреждението за ново изостряне на обстановката ще се реализира.

Източници: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    49 47 Отговор
    А нима Украйна не използва примирието за същото? Хайде по-сериозно и не подценявайте аудиторията си.

    Коментиран от #5

    08:07 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Трол

    3 51 Отговор
    Фейк нюз, използва го, за да жули водка и да танцува казачок.

    08:09 29.10.2026

  • 4 асенчо

    31 40 Отговор
    А ВСУ лапа мухите, в престоя ??

    08:10 29.10.2026

  • 5 Ивей Мирчев от Крушаре

    14 38 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Истинският въпрос е:
    Чий е Крим?

    08:13 29.10.2026

  • 6 Използвач

    1 36 Отговор
    Руснаците са използвачи номер едно в света. И в момента използват Радев и Йотова
    за да ограбват българите.

    Коментиран от #15, #21

    08:13 29.10.2026

  • 7 Някой може ли да ми каже

    27 0 Отговор
    A какво казват по този въпрос нашите най-големи експерти - Тагарев, Мирчев, Дайнов, Денков и Русланчо Трад? А кандидатът за вицепрезидент Кандев?
    Моля, пишете повече за тях защото не сте ги пускали от много време и ние само за тях мислим.

    08:13 29.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Розов паветник

    15 0 Отговор
    Юхуу, а аз искам да окупирам Курската дъга!

    08:15 29.10.2026

  • 10 НКВД

    23 0 Отговор
    Каква новина. Само че хората бягат към Русия, а не към Украйна.

    08:18 29.10.2026

  • 11 Атлантист-

    2 13 Отговор
    Не ги е срам. Не стига, че предприеха непредизвикана пълномащабна инвазия в Украйна, водят непредизвикана хибридна война с настовските държави, а сега използуват примирието да се прегрупират. НАТО трябва да ги ..

    08:20 29.10.2026

  • 12 До авторката

    21 0 Отговор
    Интересно дали четете или проверявате и друга информация освен тази на цитираните от вас украински медии?Абсолютно същото вчера беше казано,че се прави от украинска страна.Днес очаквано пропагандата тръби за лошите руснаци..

    08:20 29.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 0 Отговор
    Има ли ток в Киев ,някой знае ли?
    Аз имам яйца и ток, бензин и интернет,хаххаха.
    А и ракети има Русия

    08:22 29.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Фен

    6 0 Отговор
    А Зе неговите ги пусна отпуск.

    08:28 29.10.2026

  • 18 Естествен процес

    6 0 Отговор
    Някрй да е очаквал нещо друго?

    08:31 29.10.2026

  • 19 Злобното Зели

    0 0 Отговор
    Значи,не е новина или факт? Това са размислите на Алекс.

    08:38 29.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Интересно

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Използвач":

    Бях сигурен откъде идва този коментар и сега се уверих.И после ще ми говори един военолюбец ,как виждаш ли щели да се усилят подобни кампании за очерняне.Явно от личен опит знае, понеже така действат самите те.

    08:44 29.10.2026

  • 22 Така и

    2 0 Отговор
    Трябва.

    09:04 29.10.2026

  • 23 ами

    3 0 Отговор
    ха ха ха - а украина през това време лапа мухи и не се прегрупира

    09:10 29.10.2026

  • 24 Ами Да!

    1 0 Отговор
    Руснаците се научиха от вас на тази номер!
    Опариха се от ,,Минските споразумения"...!

    09:37 29.10.2026

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