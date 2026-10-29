Русия използва примирието в Олешки за прегрупиране на войските си

Русия използва временното примирие в района на Олешки за прегрупиране на подразделения и подготовка на удари по десния бряг на Днепър. Това твърди старши лейтенант от Силите за отбрана на Украйна с позивна Алекс. По думите му руските сили придвижват по-близо до реката екипи за управление на безпилотни летателни апарати и свързаната с тях инфраструктура.

„Врагът приближава до Днепър екипи за безпилотници и цялата инфраструктура, за да нанася след това удари с тактически средства на максимална дълбочина по контролирания от нас десен бряг на Днепър“, заявява Алекс.

Според него след края на режима на тишина обстановката за украинските войски може да се усложни. Военният допуска и активност на руски десантни групи през Днепър.

Примирието е свързано с евакуация на цивилни

„Обстановката след края на примирието безспорно ще се изостри, положението на нашите войски може да се усложни, не е изключена активност на десантни групи на противника през Днепър“, предупреждава Алекс.

Украйна и Русия са договорили временно прекратяване на огъня в района на Олешки на 23 октомври. Целта е да бъдат осигурени хуманитарна помощ и евакуация на цивилни от града и околностите. Договореността е постигната с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, съобщи Белият дом.

Режимът на тишина е започнал на 27 октомври в 3:00 часа. Украинският омбудсман Дмитрий Лубинец е заявил, че страните спазват договореностите. Руското министерство на отбраната също е съобщило за прекратяване на огъня в Херсонското направление във връзка с подготовката на хуманитарната операция.

Лубинец е описал и отражението на примирието върху Херсон. По думите му градът, който редовно е бил подложен на обстрел, „буквално е оживял“ – по улиците са се появили повече хора, а жителите са можели по-спокойно да излизат навън.

Твърденията за руско прегрупиране и подготовка на нови удари са изказани от Алекс и не са придружени в публикацията с конкретни данни за числеността на силите или независимо потвърждение на придвижването. Очакваният край на режима на тишина остава ключов за това дали предупреждението за ново изостряне на обстановката ще се реализира.

Източници: unian.net