Русия използва примирието в Олешки за прегрупиране на войските си

Русия използва временното примирие в района на Олешки за прегрупиране на подразделения и подготовка на удари по десния бряг на Днепър. Това твърди старши лейтенант от Силите за отбрана на Украйна с позивна Алекс. По думите му руските сили придвижват по-близо до реката екипи за управление на безпилотни летателни апарати и свързаната с тях инфраструктура.
„Врагът приближава до Днепър екипи за безпилотници и цялата инфраструктура, за да нанася след това удари с тактически средства на максимална дълбочина по контролирания от нас десен бряг на Днепър“, заявява Алекс.
Според него след края на режима на тишина обстановката за украинските войски може да се усложни. Военният допуска и активност на руски десантни групи през Днепър.
Примирието е свързано с евакуация на цивилни
Украйна и Русия са договорили временно прекратяване на огъня в района на Олешки на 23 октомври. Целта е да бъдат осигурени хуманитарна помощ и евакуация на цивилни от града и околностите. Договореността е постигната с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, съобщи Белият дом.
Режимът на тишина е започнал на 27 октомври в 3:00 часа. Украинският омбудсман Дмитрий Лубинец е заявил, че страните спазват договореностите. Руското министерство на отбраната също е съобщило за прекратяване на огъня в Херсонското направление във връзка с подготовката на хуманитарната операция.
Лубинец е описал и отражението на примирието върху Херсон. По думите му градът, който редовно е бил подложен на обстрел, „буквално е оживял“ – по улиците са се появили повече хора, а жителите са можели по-спокойно да излизат навън.
Твърденията за руско прегрупиране и подготовка на нови удари са изказани от Алекс и не са придружени в публикацията с конкретни данни за числеността на силите или независимо потвърждение на придвижването. Очакваният край на режима на тишина остава ключов за това дали предупреждението за ново изостряне на обстановката ще се реализира.
Източници: unian.net
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Коментиран от #5
08:07 29.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Трол
08:09 29.10.2026
4 асенчо
08:10 29.10.2026
5 Ивей Мирчев от Крушаре
До коментар #1 от "Някой":Истинският въпрос е:
Чий е Крим?
08:13 29.10.2026
6 Използвач
за да ограбват българите.
Коментиран от #15, #21
08:13 29.10.2026
7 Някой може ли да ми каже
Моля, пишете повече за тях защото не сте ги пускали от много време и ние само за тях мислим.
08:13 29.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Розов паветник
08:15 29.10.2026
10 НКВД
08:18 29.10.2026
11 Атлантист-
08:20 29.10.2026
12 До авторката
08:20 29.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Аз имам яйца и ток, бензин и интернет,хаххаха.
А и ракети има Русия
08:22 29.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Фен
08:28 29.10.2026
18 Естествен процес
08:31 29.10.2026
19 Злобното Зели
08:38 29.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Интересно
До коментар #6 от "Използвач":Бях сигурен откъде идва този коментар и сега се уверих.И после ще ми говори един военолюбец ,как виждаш ли щели да се усилят подобни кампании за очерняне.Явно от личен опит знае, понеже така действат самите те.
08:44 29.10.2026
22 Така и
09:04 29.10.2026
23 ами
09:10 29.10.2026
24 Ами Да!
Опариха се от ,,Минските споразумения"...!
09:37 29.10.2026