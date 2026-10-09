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Цивилен пазач загина при руска атака в Ивано-Франковск
  Тема: Украйна

Цивилен пазач загина при руска атака в Ивано-Франковск

9 Октомври, 2026 04:07, обновена 9 Октомври, 2026 04:11 446 0

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Украинският Генерален щаб отчете удари с дронове, управляеми авиобомби и артилерийски обстрел по фронта

Цивилен пазач загина при руска атака в Ивано-Франковск - 1
Снимка: ДСНС на Украйна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

194 бойни сблъсъка са регистрирани на фронта в Украйна от началото на 8 октомври до 22:00 часа, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. По негови данни руските сили са нанесли 58 въздушни удара, използвали са 177 управляеми авиобомби и 6288 дрона камикадзе. Отчетени са и 1729 обстрела на населени места и позиции на украинските сили.

Най-много атаки са регистрирани на Покровското направление – 15. Следват Гуляйполското с 12 и Константиновското с 11. На Лиманското направление са отчетени 8 атаки, на Купянското – 6, а на Южносдободжанското – 5. По две атаки са посочени на Славянското и Ореховското направление, а на Александровското е отчетена една.

Загинал пазач при удар по Ивано-Франковск

Вечерта на 8 октомври човек е загинал в Ивано-Франковск, след като отломки от свален безпилотен апарат са паднали върху административна сграда. Загиналият е бил цивилен пазач, съобщават кметът на града Руслан Марцинков и областният управител Светлана Онишчук.

„Имаше атака срещу Ивано-Франковск с „Шахед“. За съжаление, отломките повредиха стопанска сграда и има загинал цивилен човек – пазачът, който охраняваше сградата“, е заявил Марцинков.

По данни на областната администрация в района са действали сили на противовъздушната отбрана. След падането на отломките в областния център е избухнал пожар.

Въздушните сили на Украйна са предупредили за приближаващ дрон към Ивано-Франковска област в 22:41 часа. Около 23:00 часа жителите на града са чули взривове, а в 23:14 часа въздушната тревога е отменена. Данните за пораженията са свързани с падането на отломки от свален дрон, според посочената информация.


Украйна
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