САЩ сключиха договор за $6,3 млрд. за ракети SM-3

Пентагонът възложи на Raytheon договор за производство и поддръжка на прехващачи SM-3 Block IB на стойност до 6,3 млрд. долара. Споразумението е за пет години, като включва възможност за удължаване с още две години. Базовата му стойност е 4,4 млрд. долара, а опциите могат да добавят близо 2 млрд. долара.

Договорът е възложен от Агенцията за противоракетна отбрана на САЩ на Raytheon, която е част от отбранителната група RTX. Производството ще се извършва в съоръжения на компанията в Тусон, Аризона, и Хънтсвил, Алабама. Пентагонът не е посочил публично точния брой прехващачи, които ще бъдат произведени.

Акцент върху производствената верига

„Този договор осигурява стабилност на производството за нашата отбранителна индустриална база, премахва затрудненията на нивото на подизпълнителите и гарантира, че нашите флотове и бойни командвания ще разполагат с необходимите прехващачи за доминиране в бойното пространство – във въздуха, по море или на сушата“, заяви заместник-министърът на отбраната на САЩ по снабдяването и придобиването Майкъл Дъфи.

Цитатът беше разпространен от пресслужбата на Пентагона. Според Breaking Defense договорът е структуриран с основен петгодишен период за 4,4 млрд. долара и допълнителни опции за още близо 2 млрд. долара.

Прехващач за балистични ракети

SM-3 Block IB е част от американската система за противоракетна отбрана и е предназначена да поразява балистични ракети в средния етап на полета им. Прехващачите могат да бъдат използвани от кораби с бойната система „Иджис“, както и от наземни компоненти на системата.

Новото споразумение идва на фона на усилията на САЩ да увеличат производството на ракети, да укрепят веригите за доставки и да попълнят запасите от средства за противоракетна отбрана. Raytheon посочи, че договорът ще подпомогне както производството, така и поддръжката на SM-3 Block IB.

Ройтерс отбеляза, че поръчката е част от по-широката политика на Вашингтон за увеличаване на производството на боеприпаси и възстановяване на запасите, използвани за противоракетна отбрана. Отделните опции по договора ще бъдат активирани само ако американското правителство вземе решение за това.

Източници: breakingdefense.com, investing.com, kold.com