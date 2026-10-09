10 души загинаха при бунт в затвор в Мексико

Десет души загинаха, а 16 лишени от свобода бяха ранени при бунт в затвора „Ел Кастийо“ край Мазатлан, в мексиканския щат Синалоа. Сред загиналите са девет затворници и един семеен посетител, съобщи Секретариатът по обществена сигурност на Синалоа.

„След тези събития междуинституционалната група предприе действия за овладяване на ситуацията. В момента затворът е под контрол и присъствието на властите се запазва, за да се гарантира сигурността на мястото“, заяви ведомството.

Ранените затворници са получили медицинска помощ. В района е проведена операция за възстановяване на реда, а посещенията на близки са били преустановени след инцидента.

Прокуратурата изяснява причините

Прокуратурата на щата Синалоа е започнала разследване, което трябва да установи как е възникнал сблъсъкът и при какви обстоятелства са настъпили смъртта и нараняванията. До момента не са съобщени официални данни за причината за бунта, за използвано оръжие или за задържани във връзка със случая.

Първоначалните местни съобщения посочваха шестима загинали и 15 ранени, но по-късно властите актуализираха баланса до 10 загинали и 16 ранени. Съобщенията за инцидента описват случилото се като вътрешен сблъсък в затворническия комплекс, разположен южно от Мазатлан.

Източници: br.investing.com, politica.expansion.mx, elpais.com