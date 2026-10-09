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Самолет с ценности на Еквадор излезе от пистата в Куенка ВИДЕО

Самолет с ценности на Еквадор излезе от пистата в Куенка ВИДЕО

9 Октомври, 2026 04:17, обновена 9 Октомври, 2026 04:21 494 0

  • еквадор-
  • куенка-
  • самолетна авария-
  • централна банка-
  • авиация

На борда са пътували двама души, които са получили наранявания. Централната банка съобщи, че товарът е невредим и остава под охрана

Самолет с ценности на Еквадор излезе от пистата в Куенка ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Самолет Cessna Grand Caravan EX, превозващ ценности на Централната банка на Еквадор, излезе от пистата при кацане на летище „Марискал Ла Мар“ в Куенка. След инцидента летателният апарат е попаднал на булевард „Уртадо де Мендоса“ в района Милчичиг.

Самолетът е изпълнявал полет от Гуаякил до Куенка и е бил нает като въздушно такси за превоз на ценности. На борда са се намирали двама души. Те са получили наранявания, но състоянието им е било оценено като стабилно.

Ценностите са останали под охрана

Централната банка на Еквадор съобщи, че товарът не е пострадал. „Ценностите са непокътнати, обезопасени и под охрана“, заяви институцията, цитирана от еквадорски медии. Полицията и прокуратурата са участвали в обезопасяването на товара до преместването му.

На място са изпратени пожарникари, медицински екипи, полиция, служители на летището и органи за пътна мобилност. След произшествието временно е било ограничено движението по булевардите „Уртадо де Мендоса“ и „Еспаня“.

Специалисти са източили горивото от самолета, преди той да бъде евакуиран от района. Причините за излизането от пистата не са обявени. Те трябва да бъдат установени в рамките на техническо разследване.

Източници: expreso.ec, primicias.ec


Еквадор
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