Самолет с ценности на Еквадор излезе от пистата в Куенка ВИДЕО

Самолет Cessna Grand Caravan EX, превозващ ценности на Централната банка на Еквадор, излезе от пистата при кацане на летище „Марискал Ла Мар“ в Куенка. След инцидента летателният апарат е попаднал на булевард „Уртадо де Мендоса“ в района Милчичиг.

Самолетът е изпълнявал полет от Гуаякил до Куенка и е бил нает като въздушно такси за превоз на ценности. На борда са се намирали двама души. Те са получили наранявания, но състоянието им е било оценено като стабилно.

Ценностите са останали под охрана

Централната банка на Еквадор съобщи, че товарът не е пострадал. „Ценностите са непокътнати, обезопасени и под охрана“, заяви институцията, цитирана от еквадорски медии. Полицията и прокуратурата са участвали в обезопасяването на товара до преместването му.

На място са изпратени пожарникари, медицински екипи, полиция, служители на летището и органи за пътна мобилност. След произшествието временно е било ограничено движението по булевардите „Уртадо де Мендоса“ и „Еспаня“.

Специалисти са източили горивото от самолета, преди той да бъде евакуиран от района. Причините за излизането от пистата не са обявени. Те трябва да бъдат установени в рамките на техническо разследване.

Източници: expreso.ec, primicias.ec