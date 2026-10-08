Бърнам отвори вратата за връщане на Великобритания в ЕС

Британският премиер Анди Бърнам отвори вратата за промяна на отношенията с Европейския съюз и заяви, че Брекзит е донесъл „повече вреди, отколкото ползи“. Сред възможностите, които правителството ще разглежда, е и повторното присъединяване на Великобритания към 27-членния блок.

Бърнам направи изявлението в първата си реч като лидер пред годишната конференция на управляващата Лейбъристка партия. Той заяви, че през следващите шест седмици ще проучи обществената подкрепа, преди да представи варианти за дългосрочните отношения с най-големия търговски партньор на страната.

Отпадат ограниченията, въведени от Стармър

Позицията на Бърнам се разграничава от „червените линии“, заложени от Киър Стармър в предизборната програма на лейбъристите през 2024 г. Тя изключваше връщане към единния европейски пазар, митническия съюз и свободното движение на хора.

Сега сред обсъжданите варианти са митнически съюз с ЕС, повторно присъединяване към единния пазар по модел, подобен на Норвегия, както и пълно завръщане в Европейския съюз. Бърнам все още не се е ангажирал с конкретен вариант за следващите парламентарни избори.

„Това е първият път, когато британски политик на власт е готов да се изправи и да каже, че Брекзит е провал, с който трябва да се справим или който трябва фундаментално да поправим“, заяви Жоел Реланд, анализатор от мозъчния тръст UK in a Changing Europe.

Икономическият натиск поставя темата отново на дневен ред

Оценките за икономическите щети от напускането на единния пазар варират между 6% и 8% от брутния вътрешен продукт. Според британското правителство дори пълното изпълнение на по-умерения план за подобряване на отношенията с ЕС би добавило най-много 0,3% към БВП до 2040 г.

Програмата за „рестартиране“ на отношенията, започната от Стармър през май 2025 г., е блокирана от спорове, включително за таксите за студентите от ЕС във Великобритания. Планираната за 20 ноември среща на върха между Лондон и Брюксел също остава под въпрос.

През май Брюксел е отхвърлил британско предложение за участие в единния пазар само за стоки, без възстановяване на свободното движение на хора. Това подчертава ограниченията пред Лондон при опитите му да договори по-тесни отношения с ЕС.

Обществените нагласи също се променят

Промяната в позицията на Бърнам идва на фона на социологическо проучване, според което почти половината британци подкрепят повторното присъединяване към Европейския съюз. Повечето избиратели смятат, че Брекзит е влошил икономическото положение на страната.

Темата може да се превърне в сериозен политически спор преди следващите избори. Найджъл Фараж е реагирал положително на решението дебатът за Брекзит отново да бъде поставен в центъра на политиката, докато позицията на Консервативната партия остава неясна.

На този етап няма решение за връщане на Великобритания в ЕС. Предстои британското правителство да оцени обществената реакция и да сравни различните модели на отношения с блока.

Източници: btvnovinite.bg, theguardian.com, euronews.com