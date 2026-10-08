Новини
Свят »
Великобритания »
Бърнам отвори вратата за връщане на Великобритания в ЕС
  Тема: Икономика

Бърнам отвори вратата за връщане на Великобритания в ЕС

8 Октомври, 2026 04:29 645 2

  • брекзит-
  • европейски съюз-
  • великобритания-
  • анди бърнам-
  • киър стармър

Британският премиер заяви, че Брекзит е донесъл повече вреди, отколкото ползи. Сред обсъжданите варианти е и повторното присъединяване към Европейския съюз.

Бърнам отвори вратата за връщане на Великобритания в ЕС - 1
Снимк: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британският премиер Анди Бърнам отвори вратата за промяна на отношенията с Европейския съюз и заяви, че Брекзит е донесъл „повече вреди, отколкото ползи“. Сред възможностите, които правителството ще разглежда, е и повторното присъединяване на Великобритания към 27-членния блок.

Бърнам направи изявлението в първата си реч като лидер пред годишната конференция на управляващата Лейбъристка партия. Той заяви, че през следващите шест седмици ще проучи обществената подкрепа, преди да представи варианти за дългосрочните отношения с най-големия търговски партньор на страната.

Отпадат ограниченията, въведени от Стармър

Позицията на Бърнам се разграничава от „червените линии“, заложени от Киър Стармър в предизборната програма на лейбъристите през 2024 г. Тя изключваше връщане към единния европейски пазар, митническия съюз и свободното движение на хора.

Сега сред обсъжданите варианти са митнически съюз с ЕС, повторно присъединяване към единния пазар по модел, подобен на Норвегия, както и пълно завръщане в Европейския съюз. Бърнам все още не се е ангажирал с конкретен вариант за следващите парламентарни избори.

„Това е първият път, когато британски политик на власт е готов да се изправи и да каже, че Брекзит е провал, с който трябва да се справим или който трябва фундаментално да поправим“, заяви Жоел Реланд, анализатор от мозъчния тръст UK in a Changing Europe.

Икономическият натиск поставя темата отново на дневен ред

Оценките за икономическите щети от напускането на единния пазар варират между 6% и 8% от брутния вътрешен продукт. Според британското правителство дори пълното изпълнение на по-умерения план за подобряване на отношенията с ЕС би добавило най-много 0,3% към БВП до 2040 г.

Програмата за „рестартиране“ на отношенията, започната от Стармър през май 2025 г., е блокирана от спорове, включително за таксите за студентите от ЕС във Великобритания. Планираната за 20 ноември среща на върха между Лондон и Брюксел също остава под въпрос.

През май Брюксел е отхвърлил британско предложение за участие в единния пазар само за стоки, без възстановяване на свободното движение на хора. Това подчертава ограниченията пред Лондон при опитите му да договори по-тесни отношения с ЕС.

Обществените нагласи също се променят

Промяната в позицията на Бърнам идва на фона на социологическо проучване, според което почти половината британци подкрепят повторното присъединяване към Европейския съюз. Повечето избиратели смятат, че Брекзит е влошил икономическото положение на страната.

Темата може да се превърне в сериозен политически спор преди следващите избори. Найджъл Фараж е реагирал положително на решението дебатът за Брекзит отново да бъде поставен в центъра на политиката, докато позицията на Консервативната партия остава неясна.

На този етап няма решение за връщане на Великобритания в ЕС. Предстои британското правителство да оцени обществената реакция и да сравни различните модели на отношения с блока.

Източници: btvnovinite.bg, theguardian.com, euronews.com


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    1 2 Отговор
    Бърнам отвори вратата за връщане на Великобритания в ЕССР

    05:37 08.10.2026

  • 2 Моето мнение

    2 0 Отговор
    Добре дошли

    06:00 08.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания